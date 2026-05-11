Vitályos Eszter reagált az új kormányszóvivők kinevezésére

Tévéképernyőről a kormányzati kommunikáció mélyvízébe – bemutatjuk a Tisza-kormány szóvivőit
Köböl Anita, Magyar Éva és Szondi Vanda évtizedes újságíró tapasztalattal rendelkeznek. Az ATV és az RTL műsorainak mondanak búcsút az új kihívások miatt.
Az egykori kormánysóvivő ironikus véleményt fogalmazott meg pozícióját átvevők kapcsán.
„Találós kérdés: mi az? Egyből három” – írta Facebook-oldalán Eszter Vitályos, a leköszönő Fidesz-kormány korábbi szóvivője feltehetőleg reagálva az új kormányszóvivők hétfői kinevezésére. A bejegyzéshez ironikusan kommentben hozzáfűzte: „Mindez természetesen csak a takarékosság jegyében történik. Egészen biztosan”.
Mint ismert, Magyar Péter hétfőn jelentette be, hogy három korábbi televíziós újságírót nevez ki kormányszóvivőnek: Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát. Ketten az RTL-től, egyikük pedig az ATV-től igazol a kormányzati kommunikációs stábba.
