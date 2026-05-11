Vitályos Eszter reagált az új kormányszóvivők kinevezésére

„Találós kérdés: mi az? Egyből három” – írta Facebook-oldalán Eszter Vitályos, a leköszönő Fidesz-kormány korábbi szóvivője feltehetőleg reagálva az új kormányszóvivők hétfői kinevezésére. A bejegyzéshez ironikusan kommentben hozzáfűzte: „Mindez természetesen csak a takarékosság jegyében történik. Egészen biztosan”.

Mint ismert, Magyar Péter hétfőn jelentette be, hogy három korábbi televíziós újságírót nevez ki kormányszóvivőnek: Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát. Ketten az RTL-től, egyikük pedig az ATV-től igazol a kormányzati kommunikációs stábba.