Tűzoltóautóval vitték vissza az erdőbe Bambit, a kerítések közé szorult őzet (VIDEÓ)

Nem mindennapi utasa volt péntek reggel az egyik kazincbarcikai tűzoltóautónak. A járműben ezúttal nem sérült embert, hanem egy őzet vittek, amely nem sokkal korábban Sajószentpéteren szorult két kerítés közé – olvasható a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán.

Az ijedt állat magától nem tudott kiszabadulni. Egyre kétségbeesettebben próbált menekülni, de hiába küzdött, nem jutott ki a szorult helyzetből. Az arra járók végül segítséget kértek a tűzoltóktól. A kazincbarcikai egység rövid időn belül a helyszínre érkezett, és nagy óvatossággal kezdte meg a mentést. A tűzoltók feszítővágóval szabadították ki az őzet, amelyet