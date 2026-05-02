tisza párt kiszelly zoltán pósfai gábor brüsszel belügyminisztérium

Multitól igazolt belügyminiszter: így nyithatja meg az utat a genderlobbi előtt a Tisza

2026. május 02. 09:33

A Századvég elemzője szerint Pósfai Gábor belügyminiszteri jelölése jelzi, hogy a Tisza-kormány a multinacionális vállalati kultúrát és a nyugati liberális értékrendet hozhatja el a közigazgatásba.

Pósfai Gábor, a Decathlon egykori magyarországi ügyvezetője és a Tisza Párt operatív vezetője kapta meg a rendvédelemért és sportért felelős Belügyminisztérium irányítását. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója a Magyar Nemzetnek elmondta: a leendő miniszternek a versenyszférában elért sikerei után most a szigorúan szabályozott államigazgatásban kell bizonyítania. Bár a tárca portfóliója szűkült, a közigazgatási befolyás és az önkormányzatokkal való viszony kialakítása továbbra is kulcskérdés marad az új vezetés számára.

Az elemző rávilágított, hogy Pósfai kinevezése illeszkedik a Tisza-kormány „multis” profiljába, ám ez politikai irányváltást is előrevetít. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Kiszelly szerint a multinacionális környezetből érkező vezetők szocializációja miatt a Belügyminisztérium az eddigieknél jóval rugalmasabb, a nyugati liberális elvárásokhoz igazodó politikát folytathat az LMBTQ- és a migrációs kérdésekben. 

Ez a szemléletmód éles ellentétben áll az elmúlt 16 év kormányzati gyakorlatával, de segítheti a brüsszeli érdekérvényesítést.

A szakértő úgy véli, a Tisza Párt várhatóan nem kíván konfrontálódni az Európai Unióval a vitatott társadalmi kérdésekben, mivel a befagyasztott forrásokhoz való hozzáférés egyik feltétele a brüsszeli normákhoz való igazodás. Kiszelly szerint Pósfai korábbi megnyilvánulásai alapján borítékolható az enyhébb fellépés, ami végső soron azt jelentheti, hogy a kormány az uniós pénzekért cserébe „Brüsszelre hivatkozva” 

nyithatja meg az utat a genderlobbi és a liberális társadalompolitika előtt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Piotr Lapinski / AFP

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
mlotta
2026. május 02. 11:46
Sátánista Pósfai Gábor
Obsitos Technikus
2026. május 02. 10:40
Ez a fasz is fönn van névvel, címmel, telefonszámmal a 200ezres listán, mint a sógor.. Ennyi agyuk van, csak megemlítem.
scorpicores
2026. május 02. 10:38
csinálják csak azt amit akarnak, majd jön a keserű felismerés...
lemez
2026. május 02. 10:36
Lesz dolga a jobbolalnak.Kezdödhet a tánc.
