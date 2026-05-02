Multitól igazolt belügyminiszter: így nyithatja meg az utat a genderlobbi előtt a Tisza

Pósfai Gábor, a Decathlon egykori magyarországi ügyvezetője és a Tisza Párt operatív vezetője kapta meg a rendvédelemért és sportért felelős Belügyminisztérium irányítását. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója a Magyar Nemzetnek elmondta: a leendő miniszternek a versenyszférában elért sikerei után most a szigorúan szabályozott államigazgatásban kell bizonyítania. Bár a tárca portfóliója szűkült, a közigazgatási befolyás és az önkormányzatokkal való viszony kialakítása továbbra is kulcskérdés marad az új vezetés számára.

Az elemző rávilágított, hogy Pósfai kinevezése illeszkedik a Tisza-kormány „multis” profiljába, ám ez politikai irányváltást is előrevetít.