Gulyás Gergely bejelentette, ki veszi át Szécsi Zoltán helyét a parlamentben

Elárulta a fideszes képviselőjelölt, miért utasította vissza Gulyás Gergely ajánlatát
Magának a frakcióvezetőnek indokolta meg a döntést.
Egyúttal üzent is a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázónak.
Mint írtuk, Szécsi Zoltán fideszes képviselőjelölt mégsem veszi fel a parlamenti mandátumát. Gulyás Gergely közösségi oldalán péntek délután bejelentette, ki lép a helyére.
„Sajnálattal, ugyanakkor megértéssel fogadtam Szécsi Zoltán döntését, aki tegnapi egyeztetésünk során arról tájékoztatott, hogy bár továbbra is teljes mellszélességgel kiáll a Fidesz-KDNP politikai közössége mellett, de személyes okokból nem tudja vállalni az országgyűlési képviselőséggel járó feladatokat az előttünk álló parlamenti ciklusban. Sok sikert kívánok neki a jövőben is!” – üzente Szécsinek Gulyás.
A Fidesz frakcióvezetője ezután felfedte a mandátumot felvevő képviselő nevét:
Heves megyének erős képviseletre van szüksége az Országgyűlésben, ezért a frakcióhoz Horváth László képviselőtársam csatlakozik.”
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán