05. 01.
péntek
képviselő Fidesz Gulyás Gergely mandátum

Gulyás Gergely bejelentette, ki veszi át Szécsi Zoltán helyét a parlamentben

2026. május 01. 15:56

Egyúttal üzent is a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázónak.

2026. május 01. 15:56
null

Mint írtuk, Szécsi Zoltán fideszes képviselőjelölt mégsem veszi fel a parlamenti mandátumát. Gulyás Gergely közösségi oldalán péntek délután bejelentette, ki lép a helyére.

„Sajnálattal, ugyanakkor megértéssel fogadtam Szécsi Zoltán döntését, aki tegnapi egyeztetésünk során arról tájékoztatott, hogy bár továbbra is teljes mellszélességgel kiáll a Fidesz-KDNP politikai közössége mellett, de személyes okokból nem tudja vállalni az országgyűlési képviselőséggel járó feladatokat az előttünk álló parlamenti ciklusban. Sok sikert kívánok neki a jövőben is!” – üzente Szécsinek Gulyás.

A Fidesz frakcióvezetője ezután felfedte a mandátumot felvevő képviselő nevét:

Heves megyének erős képviseletre van szüksége az Országgyűlésben, ezért a frakcióhoz Horváth László képviselőtársam csatlakozik.”

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bekeev-2025
•••
2026. május 01. 17:12 Szerkesztve
Pedig még pár napja a nyálatok vertétek, fideszektások. Senki sem vált jegyet a süllyedő hajóra. 🤣🤣🤣🤣🤣 Ki hitte volna, hogy az utczai harczos Orbán mellett már a bajnokok is elmenekülnek.
civilina-2
2026. május 01. 16:36
Egyetértek Horváth László kijelölésével. Gratulálok!
hernadvolgyi-2
2026. május 01. 16:23
Azért ha a Fidesz nyer, mit lépett volna, de a történelemben nincs ha.
mlotta
2026. május 01. 16:05
mindegy
