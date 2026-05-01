Eltörli a vámokat Donald Trump az egyik legnépszerűbb alkoholos italra

„Nagy-Britannia királyának és királynéjának tiszteletére” – írta az amerikai elnök.
Eltörli a skót whiskyre kivetett vámot az amerikai elnök.
„Nagy-Britannia királyának és királynéjának tiszteletére, akik éppen most hagyták el a Fehér Házat, és hamarosan visszatérnek csodálatos hazájukba,
eltörlöm a whiskyre vonatkozó azon vámokat és korlátozásokat,
amelyek akadályozzák a skót-kentuckyi partnerséget a whisky és a bourbon területén” – írta Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon csütörtökön.
A skót whiskey-szövetség februárban arról jelentett, hogy 15 százalékkal esett vissza a legnagyobb piacára, az Egyesült Államokba irányuló export az amerikai elnök által tavaly áprilisban bevezetett 10 százalékos vám miatt.
(MTI)
