Eltörli a vámokat Donald Trump az egyik legnépszerűbb alkoholos italra

eltörlöm a whiskyre vonatkozó azon vámokat és korlátozásokat,

amelyek akadályozzák a skót-kentuckyi partnerséget a whisky és a bourbon területén” – írta Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon csütörtökön.

A skót whiskey-szövetség februárban arról jelentett, hogy 15 százalékkal esett vissza a legnagyobb piacára, az Egyesült Államokba irányuló export az amerikai elnök által tavaly áprilisban bevezetett 10 százalékos vám miatt.