Zajlanak az egyeztetések az alakuló parlamentről, kiderülhet mennyire lesz „nagyvonalú” a Tisza az ellenzékével

Április 17-én, pénteken délelőtt 10 órakor kezdetét vették az egyeztetések a parlament alakuló üléséről az Országházban – közölte a Telex. A találkozó több okból is izgalmas lesz a lap szerint, hiszen most először ülhetnek közös asztalhoz a Tisza Párt, a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk Mozgalom képviselői.

Az értesülések szerint a parlamenti bizottságok felosztásáról, a parlamenti tisztségekről és a májusi alakuló ülés menetrendjéről lesz szó.

Kiderülhet többek között, hogy ki lesz Kövér László utódja az Országgyűlés élén, milyen parlamenti bizottságokat szeretne a Tisza Párt, és mennyire lesz „nagyvonalú” az ellenzékével.