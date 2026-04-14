Megválasztott miniszterelnökként nem beszélhet már a levegőbe. Következmények nélkül nem lehet olyat mondani, hogy „Tudom, hogy ki a keresztapa a magyar-szlovák-szerb barátság mögött.” Vucic szerb elnök azonnal visszakérdezett a híradóban: „Ki a keresztapa? Na, gyerünk, válaszolj! Ki a keresztapa? Azt akarod, hogy azt higgyék, hogy Putyin, vagy ki? Hülyeségnek nevezném ezt a kijelentést, de nem akarom elrontani a Magyarországgal való kapcsolatunkat.” Magyar Péter valószínűleg inkább Orbán nevét akarta visszahallani, hogy ezzel is rombolja a kormányfő jóhírét. Ez azonban nem fog menni.

Egy ismerősöm letiltotta a férjét egy kontrollos újságíróval való teniszezésről, mert – mint mondta – ez számára válóók. Csak úgy mondom, nevezett kontrollos egész rákosmenti életét hazugságban töltötte. A helyi fideszes önkormányzati újságnak volt vezető szerkesztője, miközben teli szájjal szidta a Fideszt a városháza épületében. Mi ez, ha nem nyílt provokáció Orbán Viktor ellen? De a haja szála nem görbült, lévén néhai Riz Levente polgármesternek volt az iskolatársa. Ergo törvények felett állt. Az őt követő polgármesternek is komoly erőfeszítésébe kerül, hogy szerződése lejártával kitegye a szűrét a szerkesztőségből. A valóság azonban lerántotta a leplet róla. Jó ideje a Fidesz ellenfelénél, némelyek szerint ellenségénél,

a Kontrollnál dolgozik, ahova jóérzésű hírlapíró be sem teszi a lábát. Ha a kedves olvasó a Horváth Tibor nevet látja, gondoljon rá, milyen ember próbálja tájékoztatni valamiről.

Ezért karakán lépés a fideszes asszony válással való fenyegetése 37 évnyi házasság után. Hegedűs hadnagyokkal ugyanis mi nem paktálhatunk.

A nemzeti oldal számára Arany János intelme a követendő: „Legnagyobb cél pedig, itt e földi létben, ember lenni mindég, minden körülményben.” Márai ezt így fogalmazza meg: „Az embernek nemcsak az a dolga, hogy okos legyen, hanem az is, hogy ember maradjon akkor is, amikor ez a legnehezebb.” Gárdonyi szerint: „Nem a ruha teszi az embert, hanem a lélek, amely benne lakik.”