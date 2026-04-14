04. 14.
kedd
04. 14.
kedd
mandiner magyarország Magyar Péter orbán trump orbán viktor

Vége a színjátéknak: megválasztott miniszterelnökként Magyar Péter többé már nem beszélhet a levegőbe

2026. április 14. 21:56

A Tisza-vezér rögtön a legelső alkalommal megpróbálta elhomályosítani hazánk csillogását. Merthogy csillog, az nem kérdés. Elég az amerikai elnök, Trump szavaira emlékezni.

2026. április 14. 21:56
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Magyar Péter rögtön a megválasztása utáni első napon megpróbálta eljátszani a sunyiskodó okostojást, de ez most már nem sikerült. 

A függöny fölment, a nyilvánosság pedig azonnal választ vár minden olyan kérdésre, amire eddig csak homályos, nem egyenes választ kapott.

Nem mondhatja, mint anno Tarr Zoltán, hogy erre vagy arra nem válaszol, mert akkor megbuknak. Akkor még bármit lehetett felelősség nélkül mondani, de ez az idő elmúlt. Egy megválasztott miniszterelnök nem beszélhet kétértelműen, mert akkor azonnal jön a balhé. Mint most is. 

A Mandiner be is számolt róla, hogy 

Magyar Péter a választások utáni első napon összeveszett egy szomszédos ország vezetőjével. 

Bravó, csak így tovább, mondanám, ha még kampány lenne, de ma már nem ezt mondom. Hanem azt, hogy bakker, most már Magyarország renoméja a tét. Országunk Orbán Viktor által fényesre glancolt renoméja. Orbán Viktor visszatérő állítása volt, hogy kormánya alatt 

Magyarország egy „saját lábán álló, tisztességes, becsületes országgá” vált. 

Magyar Péter pedig a legelső alkalommal megpróbálta elhomályosítani a csillogását. Merthogy csillog, az nem kérdés. Elég az amerikai elnök, Trump szavaira emlékezni: „Imádom Viktort... ő egy fantasztikus ember”. Vagy lehetne Vaclav Klaus volt cseh köztársasági elnök szavait idézni: „Európa, és mindannyiunk helyzete sokkal rosszabb lesz a választási vereséged után. Manapság nincs Európában hozzád hasonlítható személyiség, aki ilyen elszántsággal és meggyőződéssel küzdene a szabadságért és a demokráciáért.”

Magyar Pétert hiába köszönti az Európai Unió tagállami vezetőinek csokra, ha közülük a legtöbb tisztességtelen, hazug ember, akik Magyarországot azért szankcionálták, mert vezetője az embereknek akart jót. Lásd: kerítés, orosz olaj stb.

Márpedig hazug ember hazug országot akar. S miután fejétől bűzlik a hal, ezért Magyar Péterrel szemben is az az elvárás, hogy hazug országot alakítson a saját lábán álló, tisztességes, becsületes hazájából. 

Megválasztott miniszterelnökként nem beszélhet már a levegőbe. Következmények nélkül nem lehet olyat mondani, hogy „Tudom, hogy ki a keresztapa a magyar-szlovák-szerb barátság mögött.” Vucic szerb elnök azonnal visszakérdezett a híradóban: „Ki a keresztapa? Na, gyerünk, válaszolj! Ki a keresztapa? Azt akarod, hogy azt higgyék, hogy Putyin, vagy ki? Hülyeségnek nevezném ezt a kijelentést, de nem akarom elrontani a Magyarországgal való kapcsolatunkat.” Magyar Péter valószínűleg inkább Orbán nevét akarta visszahallani, hogy ezzel is rombolja a kormányfő jóhírét. Ez azonban nem fog menni. 

Egy ismerősöm letiltotta a férjét egy kontrollos újságíróval való teniszezésről, mert – mint mondta – ez számára válóók. Csak úgy mondom, nevezett kontrollos egész rákosmenti életét hazugságban töltötte. A helyi fideszes önkormányzati újságnak volt vezető szerkesztője, miközben teli szájjal szidta a Fideszt a városháza épületében. Mi ez, ha nem nyílt provokáció Orbán Viktor ellen? De a haja szála nem görbült, lévén néhai Riz Levente polgármesternek volt az iskolatársa. Ergo törvények felett állt. Az őt követő polgármesternek is komoly erőfeszítésébe kerül, hogy szerződése lejártával kitegye a szűrét a szerkesztőségből. A valóság azonban lerántotta a leplet róla. Jó ideje a Fidesz ellenfelénél, némelyek szerint ellenségénél, 

a Kontrollnál dolgozik, ahova jóérzésű hírlapíró be sem teszi a lábát. Ha a kedves olvasó a Horváth Tibor nevet látja, gondoljon rá, milyen ember próbálja tájékoztatni valamiről.

Ezért karakán lépés a fideszes asszony válással való fenyegetése 37 évnyi házasság után. Hegedűs hadnagyokkal ugyanis mi nem paktálhatunk.

A nemzeti oldal számára Arany János intelme a követendő: „Legnagyobb cél pedig, itt e földi létben, ember lenni mindég, minden körülményben.” Márai ezt így fogalmazza meg: „Az embernek nemcsak az a dolga, hogy okos legyen, hanem az is, hogy ember maradjon akkor is, amikor ez a legnehezebb.” Gárdonyi szerint: „Nem a ruha teszi az embert, hanem a lélek, amely benne lakik.”

Sajnos Magyarországnak most olyan ruhája van, amiből hiányzik a lélek. A magyarok őszintén remélik, hogy nem sokáig.

(Fotó: AFP) 

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Agricola
2026. április 14. 22:49
A krónikák szerint egy tarka ruhába öltözött sípos jelent meg Hamelnben, aki azt állította, hogy képes megszabadítani a várost a patkányoktól. Varázserejű hangszerével a rágcsálókat a közeli folyóba csalogatta, ahol mind elpusztultak. A város vezetői azonban nem fizették ki az ígért jutalmat. A legenda szerint a sípos bosszút fogadott, és Szent János és Pál napján visszatért. Miközben a felnőttek templomban voltak, újra megszólaltatta hangszerét, és ezúttal a gyerekeket csábította magával. Százharmic gyermek követte őt a városon kívülre, egy hegy gyomrában nyíló barlangba, ahonnan soha többé nem tértek vissza.
namégmitnem
2026. április 14. 22:34
"Sajnos, Magyarországnak most olyan ruhája van..." ami kivül belül fekália-foltos. Szerbia karakán elnöke már megszégyenitette a pimasz kis ripőköt és várható, hogy mások, egyéb szituációkban is úgy pöckölik le, mint csótányt az asztalról. Felfoghatatlan. Magyarországnak olyan miniszterelnökei voltak, mint Batthyány Lajos vagy Tisza István...most pedig a gondolat is pironkodásra késztet, hogy innentől kezdve egy darab romlott hús jelenhet meg bárhol a képviseletében. Tragédia, hogy 3,3 millió választó közösséget vállalt ezzel a minőséggel, mert sajátjának érzi. Tragédia és szégyen.
Bastyaelvtars
2026. április 14. 22:27
A szemetek előtt hullik darabokra a pártállam es a ner birkák es ti még mindig a mandinernek hisztek. Nem volt elég az elmúlt honapok amikor naponta hülyére vettek? Mindent benyaltatok a propagandának, vasárnap meg csak lestetek mint Bese atya mikor átverték:) Elképeszto basszátok meg hogy ennyire korlátolt sötét gyökerek vagytok....
gullwing
2026. április 14. 22:08
Most már nem lehet hazudozni, titkolózni, mert akkor hamarabb kerül lámpavasra... Minden tettüknek súlya lesz és nyoma...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.