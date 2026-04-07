„Nem tehetek róla, de a tiszás szimpatizánsok nem kizárólag gyűlöletben utazó, totálisan tájékozatlan részéről egy filmbeli jelenet jut az eszembe. Egy óceániai szigetre elvetődő expedíciós társaság fiatal nőtagja önfeledten járja a kannibálokkal a tűz körül a törzsi rítushoz tartozó táncot. Eközben az egyik férfi szereplő megjegyzi a másiknak: szegény nem is sejti, hogy azért olyan kedvesek hozzá, mert őt szemelték ki vacsorának. Az embernek az az érzése, hogy a rezsidíj eltörlését szorgalmazó, a kormány önvédelmi lépéseit hevesen helytelenítő Tisza-pártiak is hasonló illúziókat táplálnak vezetőikkel, illetve az őket a brüsszeli és tengeren túli zsinórpadlásokról mozgató megbízóikkal, gazdáikkal szemben.

Persze nyilvánvalóan legtöbbjüknek halvány segédfogalma sincs arról, mivel járna egy jelenlegi brüsszeli nómenklatúrának készségesen behódoló Tisza párti bábkormányzás. Csak azt tudják, hogy mint a legfőbb gonoszt, gyűlöletre kijelölt objektumot el kell távolítani bármi áron a patrióta kabinetet az általuk preferált demagóg, reményáruló nemzetvezető szerint.