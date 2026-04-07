Az is teljesen világos, miért vélekednek így az Orbán-kormányról és minden üldözésre kijelölt, jobboldali propagandistának bélyegzett emberről. Amiatt, mert a tiszás szektának, mint Brüsszel által kijelölt alakulatnak aláfekvő neokommunista sajtó kizárólag olyan megszűrt híreket, tudósításokat ad le, amelyekből gondosan el van távolítva minden negatívum. A vágyvezérelt, palira vett, ellenzékre hangolt publikum tehát a legtöbb dologgal kapcsolatban abszolút nincsen képben, ami a döntését befolyásolhatná. A propagandának becsmérelt konzervatív médiából ugye szóba sem jöhet a tájékozódás, nehogy szégyenpadra ültessék. Nem is merészelhet ilyesmivel próbálkozni, hisz a digitális világban mindennek nyoma van.
Ennélfogva nem csupán Magyar Péter botrányos, kormányzásra való alkalmatlanságát bizonyító ügyeiről nem értesül a balos rajongó, hanem azokról a húsba és pénztárcájába, bankszámlájába vágó brüsszeli hódoltsági tervekről sem, amik a jövőjét alapvetően befolyásolnák, egzisztenciális kilátásait súlyosan lerontanák.