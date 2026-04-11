Ukrán titkosszolgálati dokumentumok bizonyítják Zelenszkij beavatkozását a Tisza Párt javára

Tudatosan felépített, több szinten zajló külföldi, titkosszolgálati beavatkozás rajzolódik ki Magyarország ellen. Az Ellenponthoz eljutott ukrán titkosszolgálati dokumentumok egyértelműen rögzítik: célzott dezinformációs művelet indult a magyar kormány hiteltelenítésére és a Tisza Párt helyzetbe hozására – világos politikai és gazdasági célokkal. A kiszivárgott iratok alapján egy olyan műveletsor körvonalazódik, amely egyszerre használja az online tér manipulációját, a nemzetközi narratívák formálását és a pénzügyi háttérmozgásokat. Ez már nem kommunikációs kampány, hanem klasszikus hibrid hadviselés.

A Tisza Párt EP képviselői, nem nagy kérdés kit támogat az ukrán titkosszolgálat - Forrás: Facebook képernyőfotó

Parancsra működő dezinformációs gépezet

A dokumentumok egy konkrét műveleti tervet írnak le. Egy ukrán titkosszolgálati egység – az úgynevezett „4. részleg” – koordinálta azt az akciót, amely „Akvilon/Lektor” fedőnéven futott, és már 2025 nyarán tesztfázisba lépett. A kampány célja az volt, hogy mesterségesen létrehozott és tömegesen terjesztett tartalmakkal formálják a magyar közvéleményt. A központi üzenet egyetlen irányba mutatott: a magyar kormány gazdaságpolitikájának lejáratása, különös tekintettel az orosz energiahordozókhoz való kapcsolódásra.