04. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 11.
szombat
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
hazaáruló zelenszkij tisza párt titkosszolgálat facebook kampány Magyar Péter kém twitter ukrajna

Ukrán titkosszolgálati dokumentumok bizonyítják Zelenszkij beavatkozását a Tisza Párt javára

2026. április 11. 17:48

Koordinált közösségimédia-kampány, több mint száz elemből álló tesztüzem, célzott narratívák és pénzügyi háttérműveletek. Kiszivárgott ukrán titkosszolgálati dokumentumok bizonyítják, hogy szervezett beavatkozási kísérlet zajlik a Tisza Párt javára.

2026. április 11. 17:48
Rimóczi Norbert

Tudatosan felépített, több szinten zajló külföldi, titkosszolgálati beavatkozás rajzolódik ki Magyarország ellen. Az Ellenponthoz eljutott ukrán titkosszolgálati dokumentumok egyértelműen rögzítik: célzott dezinformációs művelet indult a magyar kormány hiteltelenítésére és a Tisza Párt helyzetbe hozására – világos politikai és gazdasági célokkal. A kiszivárgott iratok alapján egy olyan műveletsor körvonalazódik, amely egyszerre használja az online tér manipulációját, a nemzetközi narratívák formálását és a pénzügyi háttérmozgásokat. Ez már nem kommunikációs kampány, hanem klasszikus hibrid hadviselés.

A Tisza Párt EP képviselői, nem nagy kérdés kit támogat az ukrán titkosszolgálat - Forrás: Facebook képernyőfotó
A Tisza Párt EP képviselői, nem nagy kérdés kit támogat az ukrán titkosszolgálat - Forrás: Facebook képernyőfotó

Parancsra működő dezinformációs gépezet

A dokumentumok egy konkrét műveleti tervet írnak le. Egy ukrán titkosszolgálati egység – az úgynevezett „4. részleg” – koordinálta azt az akciót, amely „Akvilon/Lektor” fedőnéven futott, és már 2025 nyarán tesztfázisba lépett. A kampány célja az volt, hogy mesterségesen létrehozott és tömegesen terjesztett tartalmakkal formálják a magyar közvéleményt. A központi üzenet egyetlen irányba mutatott: a magyar kormány gazdaságpolitikájának lejáratása, különös tekintettel az orosz energiahordozókhoz való kapcsolódásra.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron
Az ukrán titkosszolgálati dokumentum - Forrás: Ellenpont
Az ukrán titkosszolgálati dokumentum – Forrás: Ellenpont

A végrehajtás iparszerű volt és számszerűsített:

  • 120 hozzászólás az X-en (korábban Twitter), 
  • 52 bejegyzés elhelyezése a Facebookon, 
  • 5 bejegyzés elhelyezése a Reddit közösségi platformon a témában. 

Ez nem vélemény, hanem kvótázott művelet. Nem vita, hanem kiosztott feladat.

A közösségi média mint hadszíntér

A művelet egyik kulcseleme a közösségi média teljes körű kihasználása volt. Az X, a Facebook és a Reddit nem egyszerű kommunikációs csatornaként jelent meg, hanem célzottan használt hadszíntérré vált. A feladat nem pusztán tartalomgyártás volt, hanem diskurzusgenerálás. A több mint száz X-hozzászólás és a több tucat Facebook-poszt nem önmagában számít, hanem mintázatként: egy összehangolt jelenlét részeként.

A cél az volt, hogy a mesterségesen létrehozott állítások valódi társadalmi vitának tűnjenek, és organikus terjedést imitáljanak.

Ez a módszer különösen veszélyes: nem egyszerűen információt közöl, hanem valóságérzékelést alakít át. A felhasználó nem propagandát lát, hanem „közhangulatot” – amely valójában előállított konstrukció.

Ezt is ajánljuk a témában

Külön célkeresztben az erdélyi magyarok

A dokumentumok egy második frontot is megnyitnak: a romániai, azon belül is az erdélyi magyar közösséget. A művelet itt nem egyszerűen kiterjesztés, hanem külön célzott akció volt. Az üzenetek még élesebbek: Magyarországot olyan szereplőként kellett bemutatni, amely az orosz gazdasági érdekek kiszolgálója, és tudatosan gyengíti az uniós szankciós rendszert.

A módszer itt is azonos: koordinált jelenlét, tömegesen generált tartalom, mesterséges diskurzusépítés. Ez már nem kommunikációs kampány, hanem célzott információs művelet több földrajzi térben egyszerre.

Tesztüzem: így készítik elő a nagyobb támadásokat

A dokumentumban szereplő számok – a több mint 100 X-hozzászólás, a több tucat Facebook-poszt – első ránézésre alacsonynak tűnnek. Valójában azonban egy jól ismert mintát követnek: ez a tesztfázis.

A művelet során felmérték:

  • mely üzenetek váltanak ki reakciót, 
  • mely platformokon terjednek a leghatékonyabban, 
  • milyen mennyiségű tartalom szükséges a tematizáláshoz. 

Ez a fázis nem a maximális elérésről szól, hanem a működési modell finomhangolásáról. A későbbi kampányok már nagyságrendekkel nagyobb volumenben épülnek ezekre az adatokra.

A logika világos: kis mintán tesztelnek, majd tömegesen alkalmazzák.

Tisza Párt az ukránok markában: a beavatkozás valódi tétje

Magyar Péter Ceber Roland Ivanovics "ukrán kém barátjával" - Forrás: Facebook képernyőfotó
Magyar Péter és Tseber Roland Ivanovics, a Tisza Párt vezetőjének „ukrán kém barátja” – Forrás: Facebook-képernyőfotó

A dezinformációs művelet nem önmagáért létezik. A háttérben egy konkrét stratégiai cél húzódik meg: Magyar Péter és a Tisza Párt hatalomra juttatása, és Magyarország energiapolitikai irányváltásának kikényszerítése. A narratíva következetesen arra épül, hogy az orosz energiafüggőség fenntarthatatlan, miközben a következményekről – például az árnövekedésről vagy az ellátásbiztonság kockázatairól – nem esik szó.

A kiszivárgott információk alapján az irány egyértelmű:

  • a rezsicsökkentés megszüntetése, 
  • a védett energiaárak felszámolása. 

Vagyis a kommunikációs nyomásgyakorlás mögött konkrét gazdaságpolitikai következmények állnak.

Hibrid hadviselés, a teljes eszköztár működésben

A kirajzolódó kép egy komplex, többdimenziós művelet. A célok világosak és egymásra épülnek:

  • a magyar kormány hiteltelenítése, 
  • a közbeszéd tematizálása, 
  • a társadalmi bizalom megingatása, 
  • gazdaságpolitikai irányváltás kikényszerítése. 

Az eszközök szintén jól azonosíthatók:

  • koordinált dezinformáció, 
  • több mint 100 elemből álló közösségimédia-aktivitás már a tesztfázisban, 
  • célzott narratívaépítés több országban, 
  • pénzügyi és háttérműveletek. 

Ez a modern hibrid hadviselés tankönyvi esete.

Nem lehet félreérteni, mi történik

A rendelkezésre álló információk alapján egyértelmű: Magyarország nem elszenvedője véletlenszerű folyamatoknak, hanem célpontja egy tudatosan szervezett beavatkozási kísérletnek. A művelet zajlik, a módszerek működnek, a hálózat épül. Ez nem lehetőség, hanem folyamatban lévő valóság.

Aki ezt nem nevezi nevén, az nem hibázik – hanem teret ad egy külső erő által megírt forgatókönyv végrehajtásának.

* * *

Nyitókép: Facebook

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szim-patikus
•••
2026. április 11. 17:52 Szerkesztve
Zelenszkijt annyira utálja a világon mindenki, hogy a Tisza párt javára, ha akarna se tudna beavatkozni. Ilyen kamut csak ki kell találni. (főként ha le akarsz valakit járatni)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!