Ukrán titkosszolgálati dokumentumok bizonyítják Zelenszkij beavatkozását a Tisza Párt javára

Pénz, propaganda, spionok: így akarják befolyásolni a magyar választást – I. rész
Energiazár, aranykonvoj és aktivált hazai hálózatok: összeáll a kép a magyar választásba történő külföldi beavatkozásról.
Koordinált közösségimédia-kampány, több mint száz elemből álló tesztüzem, célzott narratívák és pénzügyi háttérműveletek. Kiszivárgott ukrán titkosszolgálati dokumentumok bizonyítják, hogy szervezett beavatkozási kísérlet zajlik a Tisza Párt javára.
Tudatosan felépített, több szinten zajló külföldi, titkosszolgálati beavatkozás rajzolódik ki Magyarország ellen. Az Ellenponthoz eljutott ukrán titkosszolgálati dokumentumok egyértelműen rögzítik: célzott dezinformációs művelet indult a magyar kormány hiteltelenítésére és a Tisza Párt helyzetbe hozására – világos politikai és gazdasági célokkal. A kiszivárgott iratok alapján egy olyan műveletsor körvonalazódik, amely egyszerre használja az online tér manipulációját, a nemzetközi narratívák formálását és a pénzügyi háttérmozgásokat. Ez már nem kommunikációs kampány, hanem klasszikus hibrid hadviselés.
A dokumentumok egy konkrét műveleti tervet írnak le. Egy ukrán titkosszolgálati egység – az úgynevezett „4. részleg” – koordinálta azt az akciót, amely „Akvilon/Lektor” fedőnéven futott, és már 2025 nyarán tesztfázisba lépett. A kampány célja az volt, hogy mesterségesen létrehozott és tömegesen terjesztett tartalmakkal formálják a magyar közvéleményt. A központi üzenet egyetlen irányba mutatott: a magyar kormány gazdaságpolitikájának lejáratása, különös tekintettel az orosz energiahordozókhoz való kapcsolódásra.
A végrehajtás iparszerű volt és számszerűsített:
Ez nem vélemény, hanem kvótázott művelet. Nem vita, hanem kiosztott feladat.
A művelet egyik kulcseleme a közösségi média teljes körű kihasználása volt. Az X, a Facebook és a Reddit nem egyszerű kommunikációs csatornaként jelent meg, hanem célzottan használt hadszíntérré vált. A feladat nem pusztán tartalomgyártás volt, hanem diskurzusgenerálás. A több mint száz X-hozzászólás és a több tucat Facebook-poszt nem önmagában számít, hanem mintázatként: egy összehangolt jelenlét részeként.
A cél az volt, hogy a mesterségesen létrehozott állítások valódi társadalmi vitának tűnjenek, és organikus terjedést imitáljanak.
Ez a módszer különösen veszélyes: nem egyszerűen információt közöl, hanem valóságérzékelést alakít át. A felhasználó nem propagandát lát, hanem „közhangulatot” – amely valójában előállított konstrukció.
Energiazár, aranykonvoj és aktivált hazai hálózatok: összeáll a kép a magyar választásba történő külföldi beavatkozásról.
A dokumentumok egy második frontot is megnyitnak: a romániai, azon belül is az erdélyi magyar közösséget. A művelet itt nem egyszerűen kiterjesztés, hanem külön célzott akció volt. Az üzenetek még élesebbek: Magyarországot olyan szereplőként kellett bemutatni, amely az orosz gazdasági érdekek kiszolgálója, és tudatosan gyengíti az uniós szankciós rendszert.
A módszer itt is azonos: koordinált jelenlét, tömegesen generált tartalom, mesterséges diskurzusépítés. Ez már nem kommunikációs kampány, hanem célzott információs művelet több földrajzi térben egyszerre.
A dokumentumban szereplő számok – a több mint 100 X-hozzászólás, a több tucat Facebook-poszt – első ránézésre alacsonynak tűnnek. Valójában azonban egy jól ismert mintát követnek: ez a tesztfázis.
A művelet során felmérték:
Ez a fázis nem a maximális elérésről szól, hanem a működési modell finomhangolásáról. A későbbi kampányok már nagyságrendekkel nagyobb volumenben épülnek ezekre az adatokra.
A logika világos: kis mintán tesztelnek, majd tömegesen alkalmazzák.
A dezinformációs művelet nem önmagáért létezik. A háttérben egy konkrét stratégiai cél húzódik meg: Magyar Péter és a Tisza Párt hatalomra juttatása, és Magyarország energiapolitikai irányváltásának kikényszerítése. A narratíva következetesen arra épül, hogy az orosz energiafüggőség fenntarthatatlan, miközben a következményekről – például az árnövekedésről vagy az ellátásbiztonság kockázatairól – nem esik szó.
A kiszivárgott információk alapján az irány egyértelmű:
Vagyis a kommunikációs nyomásgyakorlás mögött konkrét gazdaságpolitikai következmények állnak.
A kirajzolódó kép egy komplex, többdimenziós művelet. A célok világosak és egymásra épülnek:
Az eszközök szintén jól azonosíthatók:
Ez a modern hibrid hadviselés tankönyvi esete.
A rendelkezésre álló információk alapján egyértelmű: Magyarország nem elszenvedője véletlenszerű folyamatoknak, hanem célpontja egy tudatosan szervezett beavatkozási kísérletnek. A művelet zajlik, a módszerek működnek, a hálózat épül. Ez nem lehetőség, hanem folyamatban lévő valóság.
Aki ezt nem nevezi nevén, az nem hibázik – hanem teret ad egy külső erő által megírt forgatókönyv végrehajtásának.
* * *
Nyitókép: Facebook