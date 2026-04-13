„Ma is felkelt a nap, az élet megy tovább. Új időszak elé néz Magyarország, patriótaként pedig kívánom, hogy minden jól alakuljon a hazám számára. Először is szeretnék bocsánatot kérni Hann Endrétől és a többi baloldali kutatócégtől, és természetesen tőletek is. El kell ismerni, hogy ezúttal ők látták a valós erőviszonyokat, a jobboldali kutatócégek pedig rosszul.

Őszintén be kell vallanom, mi még április 12-én délután is a Fidesz mandátumtöbbségét vártuk. Nem csak mondtuk, így láttuk és gondoltuk. Vállalom azokat a megszólalásaimat és elemzéseimet is, amelyekben tévedtem. A hibáinkból tanulni kell, az elkövetkezendő időszakban pedig azon fogok dolgozni, hogy több ilyen ne forduljon elő.