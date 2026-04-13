04. 13.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Választás 2024
Háború Izraelben
Lengyel választás
Egymillió Találkozás Napja
Foci Eb 2024
Olimpia 2024
Amerikai elnökválasztás 2024
Árvíz 2024
Magyar Péter botrányai
Vagyonnyilatkozatok 2025
Pénzügyi beszámolók
Tusványos 2025
A Tisza Párt megszorító csomagja
Választás 2026
hann endre andrej babiš Magyar Péter donald trump orbán viktor

Szeretnék bocsánatot kérni Hann Endrétől és a többi baloldali kutatócégtől

2026. április 13. 07:25

El kell ismerni, hogy ezúttal ők látták a valós erőviszonyokat, a jobboldali kutatócégek pedig rosszul.

Deák Dániel
„Ma is felkelt a nap, az élet megy tovább. Új időszak elé néz Magyarország, patriótaként pedig kívánom, hogy minden jól alakuljon a hazám számára. Először is szeretnék bocsánatot kérni Hann Endrétől és a többi baloldali kutatócégtől, és természetesen tőletek is. El kell ismerni, hogy ezúttal ők látták a valós erőviszonyokat, a jobboldali kutatócégek pedig rosszul.

Őszintén be kell vallanom, mi még április 12-én délután is a Fidesz mandátumtöbbségét vártuk. Nem csak mondtuk, így láttuk és gondoltuk. Vállalom azokat a megszólalásaimat és elemzéseimet is, amelyekben tévedtem. A hibáinkból tanulni kell, az elkövetkezendő időszakban pedig azon fogok dolgozni, hogy több ilyen ne forduljon elő.

Természetesen én is gratulálok Magyar Péternek a győzelemhez, aki velem ellentétben elmondhatja magáról, hogy már zsinórban az ötödik választási győzelmet ünnepelheti.

A 16 év kormányzás súlya a jelek szerint olyan nehéz, hogy azt már egyetlen vezető sem bírja el: a második világháború után Európában ennyi kormányzatban eltöltött idő után még soha senki nem tudott hatalmon maradni. Még Orbán Viktor sem. Teljes szívemből szeretem Magyarországot, ami meggyőződésem szerint most rossz döntést hozott. Ennek ellenére nem mondom azt, hogy elhagyom az országot, és nem is fogok soha rosszat mondani a hazámról.

Ezt is ajánljuk a témában

Tiszta szívből hiszek a magyar jobboldal értékeiben. Kívánom, hogy a jobboldal fel tudjon állni a mostani vereségből. Ha többek között Donald Trumpnak vagy Andrej Babišnak sikerült visszatérnie egy nagy kudarc után, akkor a magyar jobboldalnak is sikerülni fog.

Most egy hosszú gyászidőszak jön, újratervezés és kiértékelés. A legfontosabb, hogy a közösségünkre vigyázzunk, és építsük újra az elhalt szöveteket. Én sem fogok eltűnni, ma este az ATV Csattban találkozhattok velem.”

Nyitókép: Ficsor Máté / Mandiner

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mozsi
2026. április 13. 08:44
A jobboldaliaknak mondanám, ha most el kezdjük egymást ütni és bűnbakot keresni, az nem fog sehova se vezetni. Én egy gazdag környéken élek, vállalkozók, orvosok, ügyvédek, a családi házak alsó hangon 300 millió, szinte minden kertben 2-3 autó, legtöbbje elektromos, rengeteg gyerek van, ezért rengeteg családtámogatást kapnak, ők az elmúlt 16 év legnagyobb nyertesei, és mégis: 66% Tisza győzelem. Most itt a legtöbbje fizetni fog, mint szint a katonatiszt. Ezt kell elemezni, hogy miért van ez. Szomszédom hazaköltözött nyugatról, migránsok meg minden, és Tisza plakátot láttam az ablakába. Erre mi a magyarázat? Mi történt az emberekkel?
cserresznye
2026. április 13. 08:27
Hogy ki és kit vezetett félre, arra a választ majd megkapjuk. Egy azonban biztos, a FIDESZ-KDNP cserben hagyta a választóit, és nem most hanem 4 évvel ezelőtt. Az is elgondolkozott azon, hogy ez a mindenkivel való szemben állás, vajon milyen sorost zúdít Mo, aki vagy orrbefogva szavazott a Tiszára -hogy ezt elkerülje-, vagy kétkedve a kormánypártokra, vagy éppen az óránkénti SMS /telefonos buzdítás ellenére otthon maradt. Ahogy Varga Judit, a "még mindig" püspök úr és a volt köztársasági elnök megágyazott ennek a vereségnek, annak a feltárása is várat magára, meg sok minden is. A csendes többség meg csak figyelhet és várhat- mondjuk jót azt nem. Az elitcsere megtörtént, ennyi.
nemecsekerno-007-01
2026. április 13. 08:26
Semmi szükség rá, ugyanis már annyiszor hazudtak előtte, hogy meg se lehet számolni.
coyote-0
2026. április 13. 08:20
Deák meg Kohán tud bocsánatot kérni, emelt fővel élhetnek. Azok akik azt vizionálták, hogy: - nem lesz választás; - a Fidesz elcsalja a választást; - ha a Tisza nyer a Fidesz nem adja át a hatalmat mikor fognak bocsánatot kérni?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!