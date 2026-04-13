Szeretnék bocsánatot kérni Hann Endrétől és a többi baloldali kutatócégtől
El kell ismerni, hogy ezúttal ők látták a valós erőviszonyokat, a jobboldali kutatócégek pedig rosszul.
„Ma is felkelt a nap, az élet megy tovább. Új időszak elé néz Magyarország, patriótaként pedig kívánom, hogy minden jól alakuljon a hazám számára. Először is szeretnék bocsánatot kérni Hann Endrétől és a többi baloldali kutatócégtől, és természetesen tőletek is. El kell ismerni, hogy ezúttal ők látták a valós erőviszonyokat, a jobboldali kutatócégek pedig rosszul.
Őszintén be kell vallanom, mi még április 12-én délután is a Fidesz mandátumtöbbségét vártuk. Nem csak mondtuk, így láttuk és gondoltuk. Vállalom azokat a megszólalásaimat és elemzéseimet is, amelyekben tévedtem. A hibáinkból tanulni kell, az elkövetkezendő időszakban pedig azon fogok dolgozni, hogy több ilyen ne forduljon elő.
Természetesen én is gratulálok Magyar Péternek a győzelemhez, aki velem ellentétben elmondhatja magáról, hogy már zsinórban az ötödik választási győzelmet ünnepelheti.
A 16 év kormányzás súlya a jelek szerint olyan nehéz, hogy azt már egyetlen vezető sem bírja el: a második világháború után Európában ennyi kormányzatban eltöltött idő után még soha senki nem tudott hatalmon maradni. Még Orbán Viktor sem. Teljes szívemből szeretem Magyarországot, ami meggyőződésem szerint most rossz döntést hozott. Ennek ellenére nem mondom azt, hogy elhagyom az országot, és nem is fogok soha rosszat mondani a hazámról.
Tiszta szívből hiszek a magyar jobboldal értékeiben. Kívánom, hogy a jobboldal fel tudjon állni a mostani vereségből. Ha többek között Donald Trumpnak vagy Andrej Babišnak sikerült visszatérnie egy nagy kudarc után, akkor a magyar jobboldalnak is sikerülni fog.
Most egy hosszú gyászidőszak jön, újratervezés és kiértékelés. A legfontosabb, hogy a közösségünkre vigyázzunk, és építsük újra az elhalt szöveteket. Én sem fogok eltűnni, ma este az ATV Csattban találkozhattok velem.”
