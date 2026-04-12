Szakály Sándor: Azon személyeket és azon pártokat válasszuk, amelyek valamennyiünk számára a legjobbat és a legtöbbet ígérik, de nem csak szóban

1975. június 15., vasárnap. A hódmezővásárhelyi laktanyában a vasárnapi hét óra helyett hat órakor volt az ébresztő – ahogy a hét másik hat napján. A reggeli torna elmaradt, de a reggeli nem. Oda már kimenőruhában masírozott az ezred állománya, hogy a bőségesnek nem mondható étel elfogyasztása után mindenki a saját zászlóalja épületének földszinti nagytermébe menjen és szavazzon. Országgyűlési választás volt, amit a Magyar Néphadseregben tizenegy hónapos szolgálati idejüket töltő előfelvételis egyetemisták nem hagyhattak ki. Szavazófülke, szavazólap, grafitceruza. Hogy ki volt a képviselőjelölt, nem tudom, de emlékezetem szerint az ezredparancsnokunk Hódmezővásárhely Városi Tanácsa tagjának volt jelölve. (Az 1971. évi III. törvénycikk szerint tanácstagokat nem akkor választottak, de úgy emlékszem, hogy ott és akkor mégis…)

Fotó: Mandiner-archív

Gyorsan letudtam a kötelező szavazást – a választás kifejezést 1990-ig csak a hivatalos megnyilvánulásokban hallottam, a szűkebb környezetemben soha. Mivel akkoriban szinte mindig csak egy jelölt volt, a választás nem okozhatott gondot a kiíróknak. A mindenkori győztes eredménye sem volt általában 90-95 százalék alatt.