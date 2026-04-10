Stabil kormányzás viharos időkben

A kormány a gazdasági nehézségek ellenére a mostani ciklusban is hangsúlyt helyezett a főbb társadalmi csoportok támogatására.

Többek között a családi adókedvezmény megduplázásával, az édesanyák többfajta szja-kedvezményével, illetve -mentességével, a csed, a gyed és az örökbefogadói díj szja-mentességével, otthonteremtési támogatásokkal, a 25 év alattiak szja-mentességének fenntartásával, munkáshitellel, inflációkövető nyugdíjemelésekkel, 13. havi nyugdíjjal, majd a fokozatosan bevezetendő 14. havi nyugdíjjal segítette a lakosságot. A gazdasági nehézségektől szintén sújtott kis- és középvállalkozások támogatása sem maradt el. A gazdák érdekeit képviselve a kormányzat az európai uniós költségvetés vitájában az agrártámogatások – és így a földalapú támogatások – megőrzése mellett állt ki.

A Patrióták Európáért frakció vezetőinek találkozója a brüsszeli Magyar Házban 2024-ben

Stabil kormányzás, átalakuló ellenzék

A Fidesz–KDNP története legnagyobb országgyűlési választási győzelmét érte el 2022-ben. Az 54,13 százalékos eredménynek megfelelő 3 060 706 listás szavazat 135 mandátumot jelentett. A kormányzó pártszövetség a szomszédos háború, Ukrajna EU-csatlakozása, az európai uniós szankciók, a szuverenitásvédelem és a gazdaság ügyében is igyekezett választói támogatást szerezni a politikája mögé, ez többek között nemzeti konzultációk­ban, véleménynyilvánító szavazásban, nemzeti petíciókban, aláírásgyűjtésekben öltött testet.

Az ellenzék lényegében összeomlott a 2022-es választás után.

A 2021 végén még reménységként ünnepelt miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter elvesztette országos politikai jelentőségét, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd az eljelentéktelenedés útjára lépett, a Jobbik ugyancsak elveszítette társadalmi bázisát, akkori elnöke, a ma már a DK támogatásával induló Jakab Péter pedig létrehozta a választókat láthatóan hidegen hagyó Nép Pártján „mozgalmat”. A választás utáni hónapokban az ellenzék a közvélemény-kutatások szerint lényegében négy életképesnek tűnő pártra szűkült: a stabil 5 százalék feletti támogatottsággal rendelkező radikális jobboldali Mi Hazánkra, a baloldali protestszavazatokból táplálkozó Magyar Kétfarkú Kutya Pártra, valamint a brüsszeli ideológiába belesimuló Demokratikus Koalícióra és Momentumra. Utóbbi kettő közül a harsány baloldali szólamokat hangoztató Gyurcsány-párt tűnt erősebbnek, a Donáth Anna vezetésével markáns liberális irányba mozduló Momentum a néhai SZDSZ szerepét töltötte be. A DK egy Dobrev Klára vezette árnyékkormány felállításával is jelezte, hogy az ellenzék vezető erejeként tekint magára, ez azonban nem hozott áttörést: bár 2024 elején a Demokratikus Koalíció volt a legerősebb az ellenzéki térfélen, a támogatottsága a 15 százalékot sem érte el a mértékadó felmérések szerint.

A 2024. február elején kirobbanó kegyelmi ügy felforgatta az erőviszonyokat. A Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit országgyűlési képviselő, EP-listavezető lemondásához vezető botrány morális és politikai krízishelyzetet okozott. A június 9-ei önkormányzati választáson ennek és a gazdasági nehézségeknek dacára a kormánypártok nyerték el a legtöbb önkormányzati tisztséget, az európai parlamenti választáson pedig az összes szavazat 44,82 százalékát szerezték meg. A kegyelmi ügy paradox módon leginkább a balliberális pártoknak okozott politikai károkat, hiszen a 2022 óta apátiában lévő ellenzéki szavazók egy új reménységet kaptak Magyar Péter személyében, akinek pártja néhány hónap alatt a második legerősebb erővé vált. A Tisza Párt 29,6 százalékot szerzett az európai parlamenti választáson, az MSZP-vel és a Párbeszéddel közösen induló DK pedig mindössze 8,03 százalékra volt képes. Az 5 százalékos parlamenti küszöböt rajtuk kívül a Mi Hazánk ugrotta meg 6,71 százalékos eredménnyel. A Momentum és az MKKP a 4 százalékot sem érte el, a többi párt pedig még az 1 százalékot sem.

Az eredmények alapján számos baloldali szavazó sorakozott fel a Tisza Párt mögé. Az a tény, hogy azonnal támogatni tudtak egy NER-ből érkező és számtalan botrányos ügyet generáló politikust, jól mutatja, hogy szinte kizárólag az Orbán Viktor vezette kormány leváltása motiválja őket. A Tisza Párt ennek megfelelően a „Nincs jobb, nincs bal, csak magyar!” szlogen mögé bújtatott ideológiamentességgel, a közszolgáltatások színvonalával kapcsolatos „nem működik az állam” kommunikációval és erős digitális fókusszal kampányolt eddig. A kormánypártok „A biztos választás” jelmondat sugallta stabilitással, fiatalítással, 41 új egyéni képviselőjelölt csatasorba állításával és a közösségi médiás jelenlét erősítésével – például a Harcosok Klubja és a digitális polgári körök létrehozásával – reagáltak erre.

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke Magyar Péterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján Strasbourgban 2024. októberben

A Tisza ideológiamentességét mutatja az is, hogy meglehetősen heterogén gárda gyűlt össze a párt vezetésében. Az ív egykori Fidesz-közeli funkcionáriusoktól (Magyar Péter, Ruszin-Szendi Romulusz, Orbán Anita, Kármán András, Kulcsár Krisztán) nemzetközi vállalatok korábbi vezetőin (Kapitány István, Dávid Dóra, Bujdosó Andrea, Tanács Zoltán) és brüsszeli intézmények egykori munkavállalóin (Kollár Kinga, Gerzsenyi Gabriella) át a balliberális kötődésű személyekig (Nagy Ervin, Radnai Márk, Bódis Kriszta) húzódik. A Tisza egyéni országgyűlési képviselőjelöltjei között is feltűnnek balliberális identitású személyek, a rendezvényeken pedig rendszeresen előadnak a 2010 előtti kurzus megmondóemberei, például Kéri László, Petschnig Mária Zita, Surányi György, Magyar Bálint. E csoportok közös halmazát a kormányváltás igénye mellett a brüsszeli elvárások iránti nyitottság jellemzi, amit az is bizonyít, hogy

az Európai Néppárt (EPP) az európai parlamenti választás után azonnal felvette tagjai közé a Tisza Pártot.

Az EPP elnöke, Manfred Weber azóta kijelentette, hogy ő győzte meg Magyar Pétert a csatlakozásról, s hozzátette, hogy csak olyan pártokkal dolgoznak együtt, amelyek Európa-pártiak, támogatják Ukrajnát, és kiállnak a jogállamiság mellett. A Tisza részéről a „választást kell nyerni, utána mindent lehet” kijelentéséről elhíresült Tarr Zoltán alelnök 2024 őszén megerősítette Weber szavait, amikor szerelmi kapcsolathoz hasonlította pártja EPP-csatlakozását, és kijelentette, hogy sok szempontból kötelezettségük a néppárti álláspontra támaszkodni. Tarr később azt is elmondta: „elképesztő módon vágyja már az unió, hogy legyen egy olyan partner, akivel lehet értelmesen beszélni”. A brüsszeli liberális elit mellett Ukrajna is a kormányváltásban – tehát a Tisza Párt győzelmében – érdekelt, amire a Barátság kőolajvezeték újraindításának blokkolása egyértelmű bizonyítékot szolgáltat.

A Volkswagen német autógyártó wolfsburgi gyára 2025. januárban. A német ipar válságban van: egyetlen év alatt több mint 114 ezer ipari állás szűnt meg, ebből több mint 51 ezer az autóiparban

Csalásnarratívával is készülnek

Az amerikai McLaughlin & Associates február elején közzétett közvélemény-kutatása szerint a Fidesz–KDNP 43, a Tisza Párt pedig 37 százalékot szerezne egy most vasárnapi parlamenti választáson, s a két nagy párt mellett az 5 százalékra mért Mi Hazánknak és DK-nak, illetve a 4 százalékon álló MKKP-nak van esélye mandátumszerzésre. Érdekesség, a Momentum 2025 nyarán bejelentette, hogy a Tisza Párt győzelmének elősegítése érdekében nem indul, majd később az LMP és a Párbeszéd is visszalépett.

A 2022-es ellenzéki kampányt segítő kutató­cégek ezzel szemben már jó ideje jelentős Tisza-előnyt mutatnak, ennek ellenére a párt az utóbbi két év időközi országgyűlési és önkormányzati választásain nem vett részt. A Tisza és a balliberális holdudvar is elkezdte építeni a csalásnarratívát, azaz láthatóan érdemben számolnak a kormány hivatalban maradásával. E narratíva részeként

Magyar Péter ősszel bejelentette, hogy párhuzamos szavazatszámlálással készülnek,

hiszen bár jól állnak, „az aljas hatalom nem fogja könnyen adni magát”. A Tiszát támogató jog­szociológus, Fleck Zoltán arról beszélt egy januári interjúban, hogy a kormányzat folyamatosan a választási csalás állapotában van, Hadházy Ákos országgyűlési képviselő pedig úgy fogalmazott, hogy le fogják állítani az országot, ha a Fidesz „nem hagy fel a csalással”, és úgy nyeri meg a választást. Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogász szintén hasonló véleményt fogalmazott meg nemrég, kijelentette, hogy tömegfelvonulás, sztrájk, útlezárás is lenne, ha a Fidesz elcsalná a választást.

A csalásról szóló narratívát külföldön is elkezdték építeni, az európai liberális fősodorhoz sorolható lengyel kormány külügyminisztere például a brüsszeli beavatkozás lehetőségét is felvetette a Fidesz győzelme esetére. Radosław Sikorski kijelentette: „remélhetőleg tisztességes lesz a magyarországi választás, mert ellenkező esetben az Európai Uniónak keményebb eszközökhöz kell nyúlnia (…), nem lehet kizárni olyan eszközöket sem, mint a szavazati jog felfüggesztése”. Ezek után akárhogy alakul is az április 12-ei választás, a jelek szerint az eredmény még jó ideig foglalkoztatni fogja a hazai és a nemzetközi közvéleményt.

Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó leadja szavazatát 2022. április 3-án. A Fidesz–KDNP története leg nagyobb országgyűlési választási győzelmét érte el a legutóbbi választáson

