Soha nem látott érdeklődés övezte a választásokat: mutatjuk a pontos számokat

Az IdomSoft Zrt. közlése szerint a valasztas.hu rendkívüli terhelés mellett is stabilan működött a választási hétvégén. A rendszerhez a szavazást megelőző napon, a választás napján és az azt követő napon összesen mintegy 695 millió lekérdezés érkezett a világ 182 országából, ami 3,1 millió egyedi látogatót és 23 terabájt adatforgalmat jelentett – írja a 24.hu

A csúcsidőszakban percenként több mint 3,9 millió lekérdezést is kiszolgált az oldal.

A cég szerint a rendszer 2024-ben felhőalapú infrastruktúrára váltott, ami hozzájárult a nagy terhelés alatti megbízható működéshez. Az IdomSoft hangsúlyozta, hogy a választási rendszernek rövid idő alatt hatalmas adatmennyiséget kell feldolgoznia és gyorsan publikálnia, miközben kiemelt adatbiztonsági és rendelkezésre állási követelményeknek is meg kell felelnie. A valasztas.hu a választási időszakon kívül is folyamatosan elérhető, és fontos adatforrás kutatók, elemzők számára is.