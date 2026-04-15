országház magyarország Magyar Péter

Párbeszédet kezdeményeztem a parlamentbe bejutó pártok vezetőivel

2026. április 15. 11:10

A közjogi szereplők közötti konstruktív együttműködés az, ami Magyarország és a magyar emberek érdekét szolgálja.

Dr. Sulyok Tamás
„A korábbi alkotmányos hagyományok méltó felelevenítésével, a köztársasági elnök közjogi szerepének megfelelően az országgyűlési képviselők általános választását követően párbeszédet kezdeményeztem a parlamentbe bejutó pártok vezetőivel.

Elsőként Magyar Pétert, a legtöbb országgyűlési képviselői mandátumot szerző Tisztelet és Szabadság Párt elnökét fogadtam a Sándor-palotában.
Az államfő egyik fontos közjogi feladata az új Országgyűlés alakuló ülésének összehívása. Tájékoztattam a TISZA párt elnökét arról, hogy az Országgyűlés alakuló ülését a jogerős eredmény megszületése után a lehetséges legkorábbi dátumra fogom összehívni, az alakuló ülést előkészítő egyeztetések azonban már a napokban megkezdődhetnek, melyeknek hagyományosan az Országház ad otthont.

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az egyértelmű választási eredményre tekintettel Magyar Péter elnök urat előzetesen tájékoztattam arról is, hogy az Alaptörvényben meghatározott feladataimnak megfelelően az Országgyűlés alakuló ülésén hivatalosan is őt fogom javasolni a miniszterelnöki tisztségre. Meggyőződésem, hogy a közjogi szereplők közötti konstruktív együttműködés az, ami Magyarország és a magyar emberek érdekét szolgálja.”

madre79
2026. április 15. 13:28
Elnök Úr! A törvényeket és a nem MP-re szavazókat is tiszteletbe kell tartani! Ön nem mondhat le!
Íjász
2026. április 15. 13:21
Vagy 2.2 millió magyar tisztelete, vagy 5.3 millió magyar megvetése. Ezek közül választhat, hogy lemond-e, vagy sem.
I_Isti
2026. április 15. 12:49
Lemond, vagy nem mond le, leváltják, vagy nem: álprobléma. A probléma az, hogy honnan lesz nekünk kőolajunk, és milyen áron?
ceratium_blog_hu
2026. április 15. 12:02
Isten őrizze attól, hogy lemondjon. Göncz sem mondott le, pedig minden oka meglett volna rá. Biztosan iszonyú nehéz lesz ekkora ellenszélben államelnökösködni, de egy kétharmados parlament esetében az egyetlen maradék fék a köztársasági elnök.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!