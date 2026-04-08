Óriási a tét: április 12-én sorsot és jövőt választunk magunknak

Európa válságban

Ráadásul Európa meghasonlott önmagával. A kontinens társadalmai közös zsidó–keresztény gyökerekből sarjadtak ki, hasonló történelmi és kulturális élmények formálták őket. Értékeink a nemzetek belső konszenzusából és megéléséből fakadnak; az egyes nemzeti közösségek sajátjai, ők védik, alakítják és érvényesítik. Ezek az értékek a nemzeti szuverenitás magját képezik, amit egy nemzet soha nem hagyhat el, soha nem engedhet át másnak – különben megszűnik nemzetnek lenni. Továbbmegyek: akkor nemcsak a nemzet szűnik meg létezni, hanem az európai integráció is, mert az csak szuverén nemzetek között lehetséges. Szuverén nemzetek híján nem integrációnak hívjuk, hanem birodalomnak.

Az európai együttműködés ígérete egyszerű és világos: együtt erősebbek lehetünk, mint külön-külön, és együtt is megmaradhatunk annak, akik vagyunk. De az Európai Unió ma nem akarja megvédeni kontinensünk határait, nem akarja megőrizni zsidó– keresztény civilizációnkat, nem tartja tiszteletben tagállamai szuverenitását és nemzeti identitását. Az európai integráció, amelynek legmélyebb értelme az európai civilizáció megőrzése és átmentése lenne a következő nemzedékeknek, éppen ennek a civilizációnak a lebontását végzi.

És ha ez nem lenne elég: az Európai Unió vezetési válságban is van. Az EU az utóbbi tizenöt év kihívásaira mindig rossz válaszokat adott, és most is erre készül: egyszerre követ el árulást, hibát és bűnt. Az európai intézmények az uniós hatáskörök jogellenes bővítésével, a konszenzusra törekvés feladásával, jogi és pénzügyi nyomásgyakorlással, a szólásszabadság felszámolásával és a tagállami demokratikus folyamatokba való beavatkozással árulást követnek el az európai emberekkel szemben. A versenyképességi hanyatlás elhibázott kezelése tartósan a második vonalba kényszerít bennünket a globális versenytársakkal szemben, ami stratégiai hiba. Az EU védelmi szövetséggé alakítása, bevonódása az orosz–ukrán háborúba,