kormány tisza párt nők40 surányi györgy simonovits andrás juttatás számonkérés Magyar Péter nyugdíjas ígéret

Nehéz út előtt áll Magyar Péter: mindent megígért a nyugdíjasoknak, de a tanácsadói másképp látják

2026. április 16. 10:00

Több pont azért is ellentmondásos már most, mert a leendő miniszterelnök tanácsadói megannyi jóléti intézkedés megvágásáról beszéltek ezzel párhuzamosan.

Az Ellenpont összegyűjtötte, hogy Magyar Péterék milyen ígéreteket tettek a nyugdíjasoknak a kampányban. Mint fogalmaztak, a kérdés az, hogy a hamarosan felálló Tisza-kormány ezeket a vállalásokat mennyire fogja betartani.

A megannyi ígéret azért volt visszás a leendő miniszterelnöktől, mert a hozzá közelálló tanácsadók közben a nyugdíjasoknak járó kedvezmények kivezetéséről beszéltek. Elég csak arra gondolni, hogy az elmúlt hónapokban Simonovits Andrástól Surányi Györgyön át Petschnig Mária Zitáig mindenki a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlését követelte.

A lap épp ezért pontokba szedte, hogy mik azok a programelemek, melyeket hónapokon belül számon lehet majd kérni Magyar Péteréktől kormányra kerülésük után.

Egyik első ígéretük az volt, hogy megtartják a 13. és 14. havi nyugdíjat. Emellett Magyar az elmúlt hetekben rendre arról beszélt, hogy bevezetik a nyugdíjas SZÉP-kártyát

A Tisza Párt ígérete szerint az új támogatással évi 200 ezer forinttal támogatják az időseket, amelyre mindenki jogosult lesz, akinek a nyugdíja alacsonyabb havi 250 ezer forintnál. 

Évente 100 ezer forint támogatást adnának azoknak, akiknek a havi nyugdíja 250 ezer és 500 ezer forint között van. Így a nyugdíjasok 97 százaléka megkapná a nyugdíjas SZÉP-kártyát – ismertették.

De az ígéretek szerint a SZÉP-kártyát a jövőben kibővítenék. Így az azon található összeget élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre is lehetne fordítani.

  • A Tisza-kormány továbbá garantálná, hogy havonta 120 ezer forintos öregségi és rokkantsági nyugdíjnál senki ne kaphasson kevesebbet. Ezzel több mint 280 ezer nyugdíjasnak növelnék jelentősen a nyugdíját.
  • De a tervek szerint jelentősen megemelnék a 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjakat is: ezzel havonta plusz 6–12 ezer forint járna majd 140 ezer nyugdíjasnak. A 140 ezer forint feletti nyugdíjakat pedig differenciáltan emelnék.
  • Az elmúlt időszakban is elhangzott Magyar Pétertől, hogy kétszer akkorára emelik az időskorúak járadékát. A programban arról is írnak, hogy duplájára emelnék az időskorúak járadékát, így biztosítva a legelesettebbenek a könnyebb megélhetést.
  • Az is emlékezetes, hogy Magyar Péterék arra is vállalást tettek, hogy 50 százalékkal megemelik az otthonápolási díjakat. Mindezt abból a célból, hogy olyan magyar családokon segítsenek, ahol idős embereket, vagy beteg gyerekeket kell ápolni. Becsléseik szerint 60 ezer ilyen család él ma Magyarországon.

Emellett jelentősen növelnék a házi gondozásban dolgozók számát. Képzést biztosítanának a közfoglalkoztatottaknak, hogy általuk is segítő szolgáltatásokat biztosítsanak az időseknek.

Valamint arra is ígéretet tettek, hogy 20 ezer új férőhelyet létesítenének a nyugdíjasotthonokban.

De a Tisza Párt céljai között szerepel az is a pártelnök szavai szerint, hogy a mainál rugalmasabb nyugdíjba vonulási lehetőséget biztosítana a férfiak számára. Ezért a Nők40 tapasztalatai tükrében fokozatosan, és a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának biztosításával a Férfiak40 program bevezetését is megvizsgálnák – olvasható az Ellenpont felsorolásában.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
2026. április 16. 11:18
Letagadja. Egy ilyen spicli, a ketlabon járó, neha maszó pszichopata soha nem valtozik, hatalmat adtak a kezebe, hitleresedik!
madre79
2026. április 16. 11:11
Elég ha ő, meg az összeverbuvált népség gazdag!
kiki75
2026. április 16. 11:08
Még szerencse, hogy MP nyert. Rendelek 2 kamion kolbászt és elkezdek új kerítést építeni...
Agricola
2026. április 16. 11:06
Neki nem nehéz hazudni. Vastag a bőr az arcán!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!