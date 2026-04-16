Nehéz út előtt áll Magyar Péter: mindent megígért a nyugdíjasoknak, de a tanácsadói másképp látják

Az Ellenpont összegyűjtötte, hogy Magyar Péterék milyen ígéreteket tettek a nyugdíjasoknak a kampányban. Mint fogalmaztak, a kérdés az, hogy a hamarosan felálló Tisza-kormány ezeket a vállalásokat mennyire fogja betartani.

A megannyi ígéret azért volt visszás a leendő miniszterelnöktől, mert a hozzá közelálló tanácsadók közben a nyugdíjasoknak járó kedvezmények kivezetéséről beszéltek. Elég csak arra gondolni, hogy az elmúlt hónapokban Simonovits Andrástól Surányi Györgyön át Petschnig Mária Zitáig mindenki a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlését követelte.