Nehéz út előtt áll Magyar Péter: mindent megígért a nyugdíjasoknak, de a tanácsadói másképp látják

Megdöbbentő elszántsággal verné szét a nyugdíjrendszert a tiszás szakértő (VIDEÓ)
Simonovits szerint a jelenlegi formájában hosszú távon nem fenntartható.
Több pont azért is ellentmondásos már most, mert a leendő miniszterelnök tanácsadói megannyi jóléti intézkedés megvágásáról beszéltek ezzel párhuzamosan.
Az Ellenpont összegyűjtötte, hogy Magyar Péterék milyen ígéreteket tettek a nyugdíjasoknak a kampányban. Mint fogalmaztak, a kérdés az, hogy a hamarosan felálló Tisza-kormány ezeket a vállalásokat mennyire fogja betartani.
A megannyi ígéret azért volt visszás a leendő miniszterelnöktől, mert a hozzá közelálló tanácsadók közben a nyugdíjasoknak járó kedvezmények kivezetéséről beszéltek. Elég csak arra gondolni, hogy az elmúlt hónapokban Simonovits Andrástól Surányi Györgyön át Petschnig Mária Zitáig mindenki a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlését követelte.
A lap épp ezért pontokba szedte, hogy mik azok a programelemek, melyeket hónapokon belül számon lehet majd kérni Magyar Péteréktől kormányra kerülésük után.
Egyik első ígéretük az volt, hogy megtartják a 13. és 14. havi nyugdíjat. Emellett Magyar az elmúlt hetekben rendre arról beszélt, hogy bevezetik a nyugdíjas SZÉP-kártyát.
A Tisza Párt ígérete szerint az új támogatással évi 200 ezer forinttal támogatják az időseket, amelyre mindenki jogosult lesz, akinek a nyugdíja alacsonyabb havi 250 ezer forintnál.
Évente 100 ezer forint támogatást adnának azoknak, akiknek a havi nyugdíja 250 ezer és 500 ezer forint között van. Így a nyugdíjasok 97 százaléka megkapná a nyugdíjas SZÉP-kártyát – ismertették.
De az ígéretek szerint a SZÉP-kártyát a jövőben kibővítenék. Így az azon található összeget élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre is lehetne fordítani.
Emellett jelentősen növelnék a házi gondozásban dolgozók számát. Képzést biztosítanának a közfoglalkoztatottaknak, hogy általuk is segítő szolgáltatásokat biztosítsanak az időseknek.
Valamint arra is ígéretet tettek, hogy 20 ezer új férőhelyet létesítenének a nyugdíjasotthonokban.
De a Tisza Párt céljai között szerepel az is a pártelnök szavai szerint, hogy a mainál rugalmasabb nyugdíjba vonulási lehetőséget biztosítana a férfiak számára. Ezért a Nők40 tapasztalatai tükrében fokozatosan, és a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának biztosításával a Férfiak40 program bevezetését is megvizsgálnák – olvasható az Ellenpont felsorolásában.
