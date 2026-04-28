Napi szürreál: elárverezi a karlendítős plakátját Magyar Péter sajtófőnöke

Tiszás náci karlendítés: itt tart Tárkányi Zsolt botránya
A Tisza sajtófőnökének és képviselőjelöltjének karlendítése jókora közéleti hullámokat keltett.
Tárkányi Zsolt továbbra is tagadja, hogy bármikor is bármi köze lett volna szélsőséges ideológiákhoz.
A Facebook-bejegyzése szerint árverésre bocsátja a róla készült, a kampányban is felbukkant plakát egyik példányát Tárkányi Zsolt, Magyar Péter sajtófőnöke. A Tisza Párt politikusa szerint a szóban forgó anyagot lejárató szándékkal használták fel ellene a választási időszakban. Tárkányi közlése alapján a befolyó összeget jótékony célra ajánlja fel: az adomány a Mazsihisz Szeretetkórházhoz kerül. A politikus azt is jelezte, hogy az árverés bevételét saját zsebből további 100 ezer forinttal egészíti ki.
A Tisza sajtófőnökének és képviselőjelöltjének karlendítése jókora közéleti hullámokat keltett.
A plakáton egy 2006-ban készült felvétel szerepel, amelyen Tárkányi egy, a DVSC-hez köthető, 1994-ben alapított ultracsoporttal utazik egy nyíregyházi mérkőzésre. A karlendítést megörökítő kép a kampány hajrájában került elő. Bár a politikus elismerte, hogy ő látható rajta, a Tisza Párt hangsúlyozta:
a vitatott kézmozdulat nem az, aminek egyes értelmezések beállították, és Tárkányitól távol állnak a szélsőséges ideológiák.
Az egyik példányt most dedikálva árverezi el, „Egy hazug rendszer utolsó hazug mementója” felirattal.
