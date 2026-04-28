04. 28.
kedd
tisza tárkányi zsolt Magyar Péter

Napi szürreál: elárverezi a karlendítős plakátját Magyar Péter sajtófőnöke

2026. április 28. 17:29

Tárkányi Zsolt továbbra is tagadja, hogy bármikor is bármi köze lett volna szélsőséges ideológiákhoz.

2026. április 28. 17:29
null

A Facebook-bejegyzése szerint árverésre bocsátja a róla készült, a kampányban is felbukkant plakát egyik példányát Tárkányi Zsolt, Magyar Péter sajtófőnöke. A Tisza Párt politikusa szerint a szóban forgó anyagot lejárató szándékkal használták fel ellene a választási időszakban. Tárkányi közlése alapján a befolyó összeget jótékony célra ajánlja fel: az adomány a Mazsihisz Szeretetkórházhoz kerül. A politikus azt is jelezte, hogy az árverés bevételét saját zsebből további 100 ezer forinttal egészíti ki.

Ezt is ajánljuk a témában

A plakáton egy 2006-ban készült felvétel szerepel, amelyen Tárkányi egy, a DVSC-hez köthető, 1994-ben alapított ultracsoporttal utazik egy nyíregyházi mérkőzésre. A karlendítést megörökítő kép a kampány hajrájában került elő. Bár a politikus elismerte, hogy ő látható rajta, a Tisza Párt hangsúlyozta: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

a vitatott kézmozdulat nem az, aminek egyes értelmezések beállították, és Tárkányitól távol állnak a szélsőséges ideológiák.

Az egyik példányt most dedikálva árverezi el, „Egy hazug rendszer utolsó hazug mementója” felirattal.

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
londonbaby
•••
2026. április 28. 19:37 Szerkesztve
meg kéne az árverést nézni, persze csak kizárólag az aukció miatt, aztán ott nagy tolongásban kizárólagosan ugye a felbecsülhetetlen kép miatt .. nehogy a felismerhetetlenségig tapossa szét a pofáját a nagy tömeg véletlen.. most mééé nemááá mégis mire gondoltok.... hát focimeccsen is volt már hogy a nagy örömre a tömeg véletlen átgázolt valakin. persze sajnálná az ember nyilván a véletlen balesetet, meg azok után biztos nem ajánl fel egy fillért se jótékonyságra..
Válasz erre
0
0
Letmeread
2026. április 28. 19:29
Még, még, még, még, ennyi nem elég!
Válasz erre
1
0
gullwing
2026. április 28. 18:50
Nácik szavazták be lesz rá vevő....
Válasz erre
5
0
Orange79
2026. április 28. 18:32
Makizaj is megmondta 4 éve. Ők egyszerre képviselik a kommunistákat és a nácikat. Magyarország selejtje tort ül.
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!