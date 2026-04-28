Napi szürreál: elárverezi a karlendítős plakátját Magyar Péter sajtófőnöke

A Facebook-bejegyzése szerint árverésre bocsátja a róla készült, a kampányban is felbukkant plakát egyik példányát Tárkányi Zsolt, Magyar Péter sajtófőnöke. A Tisza Párt politikusa szerint a szóban forgó anyagot lejárató szándékkal használták fel ellene a választási időszakban. Tárkányi közlése alapján a befolyó összeget jótékony célra ajánlja fel: az adomány a Mazsihisz Szeretetkórházhoz kerül. A politikus azt is jelezte, hogy az árverés bevételét saját zsebből további 100 ezer forinttal egészíti ki.