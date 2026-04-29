Nagy dobásra készülnek: visszatér a Szigetre a magyarok egyik nagy kedvence

Most több százmilliárd forint és a Tisza Párt jövője a tét
Budapesten nagyon sok a kérdőjel, de ezen is múlhat Magyar Péter alakulatának jövőbeli sorsa.
Négy év után újra színpadra lép a Szigeten Korda György – jelentette be Gerendai Károly. A Blikk cikke szerint a rendezvény régi-új főszervezője arról számolt be, hogy az egyik legfontosabb cél az, hogy a Szigetre kilátogató fesztiválozók újra azt érezhessék, hogy szeretik őket.
A portál azt írta, a Sziget alapítója csapatával az elmúlt hónapokban éjt-nappallá téve dolgozott azon, hogy kitalálják és megvalósítsák azokat a dolgokat, amelyektől megint olyan jó lesz a Sziget, amilyen a hőskorban volt. Amellett, hogy a visszavásárlás után stabilizálták a fesztivál anyagi hátterét, Gerendai és Kádár Tamás, aki az elmúlt években volt főszervező, közösen meséltek az újításokról.
Például arról, hogy
sokkal több magyar zene lesz a Szigeten, sőt, a nagy kedvenc, Korda Gyuri bácsi is visszatér négy év után.
„Lesz egy mínusz egyedik napunk, amelynek a programját május közepén árujuk el,
lesz egy nulladik napunk, amelyen Faithless, Morcheeba és Goran Bregovic koncert lesz.
De ezen túl is azt gondoltuk, hogy csináljunk egy after party-t is, amelynek házigazdája Janklovits Peti lesz, ahol meg a táncdalfesztivált idézzük meg. Örömmel mondhatom el, hogy idefelé jövet hívott vissza Korda György, így ők is fellépnek” – árulta el Gerendai Károly, aki több izgalmas dolog között azt is bejelentette: a Szigeten 18 óra előtt minden ital tíz százalékkal olcsóbb lesz.
Nyitókép: Lakatos Péter/MTI