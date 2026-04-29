Nagy dobásra készülnek: visszatér a Szigetre a magyarok egyik nagy kedvence

Négy év után újra színpadra lép a Szigeten Korda György – jelentette be Gerendai Károly. A Blikk cikke szerint a rendezvény régi-új főszervezője arról számolt be, hogy az egyik legfontosabb cél az, hogy a Szigetre kilátogató fesztiválozók újra azt érezhessék, hogy szeretik őket.

A portál azt írta, a Sziget alapítója csapatával az elmúlt hónapokban éjt-nappallá téve dolgozott azon, hogy kitalálják és megvalósítsák azokat a dolgokat, amelyektől megint olyan jó lesz a Sziget, amilyen a hőskorban volt. Amellett, hogy a visszavásárlás után stabilizálták a fesztivál anyagi hátterét, Gerendai és Kádár Tamás, aki az elmúlt években volt főszervező, közösen meséltek az újításokról.