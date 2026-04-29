korda györgy gerendai károly morcheeba faithless sziget

Nagy dobásra készülnek: visszatér a Szigetre a magyarok egyik nagy kedvence

2026. április 29. 19:07

A nulladik napon fellép a Faithless és a Morcheeba is.

Négy év után újra színpadra lép a Szigeten Korda György – jelentette be Gerendai Károly. A Blikk cikke szerint a rendezvény régi-új főszervezője arról számolt be, hogy az egyik legfontosabb cél az, hogy a Szigetre kilátogató fesztiválozók újra azt érezhessék, hogy szeretik őket.

A portál azt írta, a Sziget alapítója csapatával az elmúlt hónapokban éjt-nappallá téve dolgozott azon, hogy kitalálják és megvalósítsák azokat a dolgokat, amelyektől megint olyan jó lesz a Sziget, amilyen a hőskorban volt. Amellett, hogy a visszavásárlás után stabilizálták a fesztivál anyagi hátterét, Gerendai és Kádár Tamás, aki az elmúlt években volt főszervező, közösen meséltek az újításokról. 

Például arról, hogy 

sokkal több magyar zene lesz a Szigeten, sőt, a nagy kedvenc, Korda Gyuri bácsi is visszatér négy év után.

„Lesz egy mínusz egyedik napunk, amelynek a programját május közepén árujuk el, 

lesz egy nulladik napunk, amelyen Faithless, Morcheeba és Goran Bregovic koncert lesz. 

De ezen túl is azt gondoltuk, hogy csináljunk egy after party-t is, amelynek házigazdája Janklovits Peti lesz, ahol meg a táncdalfesztivált idézzük meg. Örömmel mondhatom el, hogy idefelé jövet hívott vissza Korda György, így ők is fellépnek” – árulta el Gerendai Károly, aki több izgalmas dolog között azt is bejelentette: a Szigeten 18 óra előtt minden ital tíz százalékkal olcsóbb lesz.

Nyitókép: Lakatos Péter/MTI

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szomszéd
2026. április 29. 21:01
na, ezt is be kellett volna szántani...
Trapézcső
2026. április 29. 20:58
Ők volnának a magyarok nagy kedvencei?
grammar-nazi
2026. április 29. 19:33
"JankloviCS", szívesen!
