Mindenki megnyugodhat, Szijjártó Péter hétfőn is bement dolgozni

Pontot tett a HVG azokra a pletykákra, amelyek vasárnap éjjel, a választások estéjén indultak be Szijjártó Péterrel kapcsolatban. A külgazdasági és külügyminiszter ugyan valóban nem volt ott Orbán Viktor miniszterelnök beszéde alatt a színpadon, de nem is ment túl messze.

Bár sokan találgatták, hogy külföldre utazott, hétfő reggel a HVG fotósa kapta le épp beszállt egy kisbuszba a munkahelye, a külügyminisztérium épülete előtt.