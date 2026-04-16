Ceglédi Zoltán Magyar Péter vélemény

Mi történt itt és mi lesz ebből?

2026. április 16. 11:58

Nyilván egy jó ideig megy még a valóban indokolt ugrálás az arcomon, hiszen bizonyos szemszögből én is vesztettem ezen a választáson.

Ceglédi Zoltán
Öt

„Nyilván egy jó ideig megy még a valóban indokolt ugrálás az arcomon, hiszen bizonyos szemszögből én is vesztettem ezen a választáson. Aztán majd idővel, ha esetleg megint látszom, együtt tapasztaljuk meg, hogy tényleg eljött-e az európai értelemben vett szólászabadság. De, ami fontos: a magyar nép döntött, elsöprő többséggel, és senki sem vitathatja el ennek létjogosultságát.

Nem erre a döntésre számítottam, tévedtem, de ez történt, igen.

Attól pedig mindenképp megtartóztatom magam, hogy elkezdjek előre azon triumfálni, hogy tiszás barátaim hányféleképp fognak csalódni különféle, sokszor ellentétes várakozásaikban. Igen,

Magyar Péter kétségkívül Magyar Péter lesz miniszterelnökként is, nem az a Bajnai Gordonba ojtott Csurka Istvánnal vegyes Alexandria Ocasio-Cortez, ami a jelenlegi szavazótábora spektruma.

De ezzel ne én akarjam szembesíteni a közeget, én, aki nagyképűen azt jövendöltem, hogy fél év múlva el fog tűnni – ehelyett ő kétharmaddal nyert, és nekem kell most hátrébb lépnem. Mindegy, hogy ezt akkor mondtam, mikor még váltig állította a Partizánban, hogy nem lesz politikus és nem indul választáson, (»viccnek is rossz«). Ezt a fölöslegesen indulatos és visszájára fordult posztomat akkor is cipelem már örökké.

Ha viszont van súlyos igazságtalansága annak a közegnek, ahol ez a cikk is köröz majd, az az, hogy hiába mondtam el az elmúlt hetekben-hónapokban-években, hogy mennyi bajom van a Fidesz kormányzásával, annak soha nem lehetett olyan visszhangja, mint amikor arról beszéltem, mi a bajom Magyar Péterrel – hisz ez utóbbit a fideszesek kampányörömmel, a tiszás nyilvánosságban pedig pusztító dühvel osztották. De ettől még mindeme kormánykritikákat komolyan gondoltam, egy részüket (mindjárt beszélek erről) pedig önmagában a kormányváltás ténye meg is fogja oldani. A tiszásokkal együtt fogom ezeket az eredményeket üdvözölni, ahelyett, hogy zsémbes-toxikus anyósként jövendölgessem, kinek és miért lesz »úgyis mindjárt nagyon rossz«.

Azt persze viccesnek tartanám (és a friss Magyar-nyilatkozatok alapján nem is kizárt), ha végül ugyanaz lenne eljövendő kormányzásával a magamfajta plebejus liberális gondja, mint volt Orbánéval. De nézzük inkább akkor, mi történt itt szerintem és mi lehet belőle!”

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Kétes
2026. április 16. 13:57
Magyar Péter Magyarország hóhéra lesz. Ebben 3,5 millió segédje lesz! Ami nem sikerült Trianonban, Mistveltörik a magyarság gerincét! Más aspektusból nézve, Magyarország elveszíti szuverenitásának maradékát is. Ott tartunk mint 1944. március 19-én!
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 16. 13:52
Máris egy cringe emlék vagy. 🤡
bagoly-29
•••
2026. április 16. 13:40 Szerkesztve
Pedig a java még csak ezután jön! Mit várhatunk el olyan nemzetékektől, ahol a fő szórakozás nem csak a mobil nyomogatása, az SMS-ezés akkor is ha az akinek küldöd melletted ül a padon, vagy éppen valaki halálra szekírozása a barom fenyegető üzenetekkel? Azoktól, akik fülhallgatóval a fejükön bódultan csámborognak be mozgó s gyilkolni képes járművek alá? Akik számára a tudás és a tanulás felesleges marhaság, mivel minden elfér a zsebben levő mobilban! Éljen az új és boldog szép világ, az emberi evolúció megfordulása. Szerencsére, ezt mi még nem érhetjük meg teljes kibontakozásában....
ekeke1
2026. április 16. 13:38
"Vagy kérdezhetném úgy is: miként aránylott egymáshoz a tiszás aktivisták lelkesedése, sokszor tényleg ijesztő fanatizmusa, és a fideszes válasz, a „Harcosok klubja”? Hol, hogyan és hányan „harcoltak” utóbbiak? Mivel volt több aztán a DPK, mint egy sokadik riadt Facebook-csoport ugyanazoknak?" Tény, hogy ezeknek a sokat emlegetett "harcosoknak" én nyomát nem láttam... Se tényekkel, se forrásokkal nem vetették észre magukat. Nem adogatták egymásnak a labdákat, nem jártak körbe az információk, a hiteles cáfolatok a ballibák hazugságaira. Három, fideszesnek nehezen nevezhető személy, Hont, Ceglédi és Schiffer többet és jobban jelen volt a nyilvánosságban mint Rogán sokcsilliárdos média apparátusa. Amely pont olyan gyalázatosan bukott mint az un. jobboldali közvélemény kutató intézetek.
