Magyar Pétertől kormányon is azt várhatjuk, amit a kampányban: gátlástalan hazudozások gyűjteményét

Különösen beszédes Magyar Péter teljesítménye az Európai Parlamentben is. Korábban még bírálta a kormánypárti politikusokat, amiért szerinte túl sokat hiányoznak az uniós ülésekről, végül azonban ő maga lett a valaha volt legtöbbet hiányzó magyar EP-képviselő. Amikor ebből botrány lett, azzal próbálta menteni magát, hogy az ülések több mint felén részt vett. Csakhogy még a Lakmusz is kénytelen volt elismerni: a Tisza elnöke nem mond igazat, vagyis ismét megpróbálta átverni a választókat.

Ugyanilyen sorsra jutott a saját követőinek tett ígérete is. Magyar azt vállalta, hogy félévente megkérdezi a követőit arról, megtartsák-e a mandátumát. A valóságban ebből csupán egyetlen alkalom lett, 2025 januárjában. A nagy demokratikus gesztusból így egyszeri politikai díszlet maradt.

Átláthatóság: ígéret volt, következmény nincs

Az átláthatóság terén sem jobb a helyzet. A Tisza Párt negyedéves pénzügyi beszámolókat ígért, ehhez képest a pénzügyi dokumentumok nyilvánosságra hozatalával többször is késtek, sőt több alkalommal egyáltalán nem teljesítették a saját vállalásukat. Vagyis még abban sem sikerült tartaniuk magukat a saját szavaikhoz, amit ők maguk emeltek a politikai hitelesség egyik alapkövévé.

Külön említést érdemel Magyar Péter bennfentes kereskedelmi ügye is. A politikus bennfentes információk birtokában kereskedhetett a tőzsdén, majd amikor ez nyilvánosságra került, azzal próbált védekezni, hogy a vásárlás nem akkor történt, amikor jogszabályellenesen előnyt szerezhetett volna. Vagyis azt állította, hogy nem követett el bennfentes kereskedést. Csakhogy ez az állítása is megdőlt, hiszen a tőzsdei ügyleteket nem azonnal, hanem később könyvelik. Magyar tehát ebben az ügyben is olyan magyarázattal állt elő, amely nem állta ki a tények próbáját.