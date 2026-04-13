Ft
Ft
18°C
4°C
Ft
Ft
18°C
4°C
04. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
tisza fidesz európai parlament mentelmi jog Magyar Péter orbán viktor

Magyar Pétertől kormányon is azt várhatjuk, amit a kampányban: gátlástalan hazudozások gyűjteményét

2026. április 13. 11:52

A Tisza politikája már a kampányban is az egymásnak ellentmondó állításokra és megdőlő ígéretekre épült. Ha így indult Magyar Péter pártja, akkor nehéz elképzelni, hogy kormányon hirtelen megváltozna – a minta eddig egyértelmű.

null

Magyar Péter politikai pályafutása eddig egyetlen mintát rajzol ki: amit mond, annak előbb-utóbb az ellenkezője történik. A politikába lépéstől az uniós mandátumig, a mentelmi jogtól a választási jóslatokig szinte minden állítása megdőlt vagy ami nem, azt saját maga írta felül. Ígéretek, amelyek eltűntek, kijelentések, amelyeket megcáfolt a valóság– és egyre nehezebb eldönteni, van-e még bármi, amit komolyan lehet venni. Ha eddig mindenről mást mondott, mint ami végül történt, felmerül a kérdés: mi következik ezután?

Magyar Péter politikai karrierje a csúsztatások és hazugságok gyűjteménye / Forrás: Peter Kohalmi / AFP
Magyar Péter politikai karrierje a csúsztatások és hazugságok gyűjteménye / Forrás: Peter Kohalmi / AFP

Politikából „soha” lett pártelnökség és EP-mandátum

Magyar Péter politikai pályafutása tulajdonképpen már a kezdetektől önellentmondások sorozataként írható le. Mielőtt ténylegesen belépett volna a politikába, többször is kijelentette, hogy nem készül ilyen szerepre, sőt azt mondta, ez „még viccnek is rossz”. Ehhez képest ma már pártelnökként politizál, vagyis pontosan azt teszi, amiről korábban azt állította, hogy szóba sem jöhet.

Ugyanez a fordulat játszódott le az európai parlamenti mandátuma ügyében is. Az EP-kampányban még arról beszélt, hogy nem veszi fel az uniós mandátumát, végül azonban minden különösebb hezitálás nélkül átvette azt, és EP-képviselő lett. Vagyis a kampányban elmondott állítás itt is csupán addig tartott, amíg politikailag hasznosnak látszott.

Ezt is ajánljuk a témában

Mentelmi jog: ígéretből önvédelem

Hasonlóan látványos pálfordulás történt a mentelmi jog kérdésében. A 2024-es kampány során Magyar Péter még a mentelmi jog eltörlését ígérte, később azonban, amikor saját maga került kellemetlen helyzetbe az Ötkertben történt diszkóbotrány miatt, már esze ágában sem volt lemondani róla. Mint ismert, az incidens során erőszakkal elvette egy férfi telefonját és a Dunába dobta, az ügyben pedig garázdaság és rongálás gyanúja miatt indult eljárás. 

Az Európai Parlament végül nem adta ki a mentelmi jogát, Manfred Weber pedig megvédte magyarországi emberét, aki ezért cserébe mindent végrehajt, amit Weber kér érte.

Rekordhiányzó EP-képviselő

Különösen beszédes Magyar Péter teljesítménye az Európai Parlamentben is. Korábban még bírálta a kormánypárti politikusokat, amiért szerinte túl sokat hiányoznak az uniós ülésekről, végül azonban ő maga lett a valaha volt legtöbbet hiányzó magyar EP-képviselő. Amikor ebből botrány lett, azzal próbálta menteni magát, hogy az ülések több mint felén részt vett. Csakhogy még a Lakmusz is kénytelen volt elismerni: a Tisza elnöke nem mond igazat, vagyis ismét megpróbálta átverni a választókat.

Ugyanilyen sorsra jutott a saját követőinek tett ígérete is. Magyar azt vállalta, hogy félévente megkérdezi a követőit arról, megtartsák-e a mandátumát. A valóságban ebből csupán egyetlen alkalom lett, 2025 januárjában. A nagy demokratikus gesztusból így egyszeri politikai díszlet maradt.

Átláthatóság: ígéret volt, következmény nincs

Az átláthatóság terén sem jobb a helyzet. A Tisza Párt negyedéves pénzügyi beszámolókat ígért, ehhez képest a pénzügyi dokumentumok nyilvánosságra hozatalával többször is késtek, sőt több alkalommal egyáltalán nem teljesítették a saját vállalásukat. Vagyis még abban sem sikerült tartaniuk magukat a saját szavaikhoz, amit ők maguk emeltek a politikai hitelesség egyik alapkövévé.

Külön említést érdemel Magyar Péter bennfentes kereskedelmi ügye is. A politikus bennfentes információk birtokában kereskedhetett a tőzsdén, majd amikor ez nyilvánosságra került, azzal próbált védekezni, hogy a vásárlás nem akkor történt, amikor jogszabályellenesen előnyt szerezhetett volna. Vagyis azt állította, hogy nem követett el bennfentes kereskedést. Csakhogy ez az állítása is megdőlt, hiszen a tőzsdei ügyleteket nem azonnal, hanem később könyvelik. Magyar tehát ebben az ügyben is olyan magyarázattal állt elő, amely nem állta ki a tények próbáját.

Magyar Péter a választásról is csak hazudott

A választásokkal kapcsolatban különösen sok olyan állítást tett, amelyek utóbb teljes átverésnek bizonyultak. 2025 elején a Tisza azt állította, hogy áprilisban előrehozott választás lesz. A kijelentésnek azonban semmi jogi vagy politikai alapja nem volt, és természetesen nem is lett választás. 

2026 februárjában Magyar Péter már a Fidesz „önmerényletének” lázálmával állt elő. Úgy fogalmazott: 

„(…) felszólítottam őt, hogy nehogy véletlenül a nagy rettegésben hamiszászlós műveleteket csináljanak. Nehogy véletlenül berepüljön egy drón, nehogy véletlenül legyen egy önmerénylet a nagy rettegésben.”

Természetesen ebből sem lett semmi. Nem történt sem önmerénylet, sem hamis zászlós művelet, vagyis ismét egy aljas és teljesen alaptalan riogatásról volt szó.

Nem bizonyult igaznak az a jóslata sem, amelyet április elején fogalmazott meg. Azt mondta, biztos benne, hogy ha nyer a Tisza, Orbán Viktor a választás éjszakáján nem fogja felhívni és gratulálni neki. A valóság ennek az ellenkezője lett: Orbán Viktor elismerte a vereséget és gratulált. A 24.hu-nak adott interjúban Magyar valóban arról beszélt, hogy „biztos benne”, Orbán Viktor nem fogja felhívni és gratulálni neki, emellett arról is beszélt, hogy belső körökben a Tisza-kormány későbbi szabotálásáról beszélnek.

Ezt is ajánljuk a témában

A szabotázs mítosza egyébként sem volt új elem Magyar Péter kommunikációjában. Már 2024-ben arról delirált, hogy 

felkészült mindenre, mert ezektől a bűnözőktől minden kitelik. A hatalom megtartásáért mindenre képesek!”

Később arról is beszélt, hogy soha nem gondolta volna, hogy a mi életünkben egyáltalán kérdésessé válhat a békés hatalomátadás. Ezzel szemben a valóság az, hogy a Fidesz jogszerűen kampányolt, nem voltak „maffiamódszerek”, és Magyar Péter folyamatos sugalmazása ellenére Orbán Viktor elismerte a vereséget, esze ágában sem volt erőszakkal magához ragadni a hatalmat.

Magyar Péter politikai pályája így egyre inkább nem a hitelességről, hanem az egymást érő önellentmondásokról, utólag megdőlő állításokról és a választók félrevezetéséről szól. Mást mondott a politikába lépésről, mást az EP-mandátumról, mást a mentelmi jogról, mást az átláthatóságról, mást a saját parlamenti munkájáról, és mást a választásokkal kapcsolatos jóslatairól is. A minta világos: Magyar Péternél az ígéret rendszerint csak addig érvényes, amíg az érdeke úgy kívánja, a valóság pedig rendre utoléri a politikai színjátékot.

* * *

Nyitókép: Hegedüs Róbert

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
westend
2026. április 13. 13:00
Ma visszatekintve a választásra már úgy gondolom, hogy ez a poloska-szekta 'siker' kivédhetetlen volt. A jelenlegi nyugat európai globalista vezetés ukrajnával kiépített maffiája már nem bírta ki tovább hogy nem tud gátlástalanul rombolni és háborúzni. El kellett hát takarítaniuk a szuverén magyar kormányt az útból. És erre a projektre iszonyú pénzeket költöttek, minden fizetett médiájukat, szervezetüket ráállították, a hazai és nemzetközi mosléksajtótól az influenszerek, megmondók seregén át a netes felületekig és azok irányítóiig. Érdemi mondanivalójuk ugyan nem volt (a jogállami hörgés ócska hazugság), de elég is volt a mocskosfideszező prolihergelés a konzumidióták mozgósítására. Talán egyszer fény derül arra, mennyibe is került ez az egész, több éves művelet az adófizetőknek, beleértve az ukrán aranyszállításokat, epp-s és egyéb pénzügyi támogatásokat, stb. Persze nyilván nincs nyoma, ahogy hálózat sincs..
Válasz erre
2
1
hoci74
2026. április 13. 12:54
Ezt a brüsszeli helytartót a Fidesz nevelte ki mint a CIA Bin Ladent.. De hogy ekkorát nyerjen????.. mint egy rossz netflixes sorozat.
Válasz erre
0
3
mandoppi25
2026. április 13. 12:53
A válsztási eredmények láttán kiderült, hogy sajnos a Fidesz és a Mandiner volt az, aki becsapta a híveit és az olvasóit.
Válasz erre
1
2
westend
2026. április 13. 12:51
(nem kicsit dadog a fórum-motor... poloska szorult a routerbe?)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!