Magyar Péter saját kongresszusukról sem mondott igazat

Magyar Péter nagy dirrel-durral hirdette meg, hogy 2025 júliusában kongresszust tart a Tisza Párt.

Magyar Péter pártja kongresszusáról is hazudott

Magyarék rendezvénye nyomokban sem tartalmazott kongresszust

A valóságban azonban nem volt semmiféle küldöttgyűlés, így az esemény nem lehetett pártkongresszus sem. Egyetlen kongresszusi formális feltételnek sem felelt meg a Tisza Párt nagykanizsai rendezvénye, nemhogy egy pártkongresszusnak. Sem küldöttek, sem hivatalos szavazatszámláló és ellenőrző bizottságot sem választottak. A kongresszus semmilyen hivatalos döntést sem hozott.