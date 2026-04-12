országgyűlési választás 2026 Beata Szydło Lengyelország Magyarország jobboldal Fidesz Orbán Viktor választás

Lengyelországból érkezett a segélykiáltás: hátborzongató igazságot tártak fel – ezért kell Orbán Viktorra szavazni

2026. április 12. 07:53

„Kívánom, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr győzelmet arasson” – mondta a volt lengyel miniszterelnök.

null

Beata Szydło, volt lengyel miniszterelnök is üzenetet küldött a magyar választás előtt.

„Az Európai Unió rossz irányba halad. Egymást követik az újabb és újabb krízisek, amelyek tönkreteszik a gazdaságot, romba döntik az európai ipart. A Green Deal megrendítette országaink energiabiztonságát, és olyan válságot okozott, amely miatt a családok rezsiszámlái az egekbe szöknek, az európai ipar pedig visszafejlődik.

A Mercosur-megállapodás miatt a csőd felé tart az európai mezőgazdaság.

Az emberek félnek az illegális migrációtól. A brüsszeli bürokrácia nem vonja le a tanulságokat ezekből a krízisekből, és azok a tervek, amelyeket most készítenek, csak tovább mélyítik a válságot. Többek között a 2028 – 2034-es uniós költségvetéssel kapcsolatban egy zsaroló mechanizmust akarnak bevezetni.

Azoktól, aki nem hajolnak meg a brüsszeli diktátumok előtt, mindenféle indokokkal megvonják majd az európai forrásokat.

Fontos választás előtt állunk tehát: Szükségünk van az Európai Unióra, de meg kell változnia. Vissza kell találnia a gyökereihez. Ismét egy biztonságos közösséggé kell válnia, amelyben tisztelik a tagállamok szuverenistását, államaink hagyományait és értékeit, az állampolgárok szabadságát. Magyarország, Lengyelországhoz hasonlóan többször estek áldozatául a nagyhatalmak rájuk nézve káros döntéseinek.

Összeköt minket a szabadsághoz való ragaszkodás.

Értékeljük, hogy tagjai vagyunk az európai közösségnek, de látjuk a gyengeségeit is. Egy biztonságos és fejlődő Európában szeretnénk élni. Ezért olyan fontosak számunkra a választások. Ma éppen a magyar kormány az, amelyik azokat az értékeket védik, amelyek a szabad európai polgárok és a szuverén nemzetek számára annyira fontosak: a biztonságot, a szabadságot.

Demokráciában akarunk élni, nem pedig a legerősebb államok diktátumai alá vetve, amelyek maguk alá akarják rendelni a többieket, a saját érdekeikért, nem pedig az európai polgárok javáért.

Együttműködést szeretnénk, nem pedig, hogy elvegyék tőlünk azt a jogot, hogy saját szuverén államunk érdekei szerint cselekedjünk. Az, hogy hogyan döntünk egy választáson, nem csak a saját országunk sorsára, hanem az összes európai polgár sorsára is kihatással lesznek.
Kívánom, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr győzelmet arasson” – mondta Beata Szydło.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
anna23
2026. április 12. 10:52
obi-wankenobi
2026. április 12. 08:31
Nem semmi figura vagy te mantika. Ha pénzért csinálod, "megértem, de nem fogadom el." Ha viszont meggyőződésből, akkor te súlyos állapotban vagy. Rólad szól a 12 dühös ember című film. Minden, amit felsoroltál, pont, hogy a shellvtársaidról szól. Ha itt diktatúra lenne, a te szád, már rég be lenne tömve. Pont, hogy a te shellvtársaid csinálják a diktatúrát. Élő példája, hogy a youtuberól fészbukról letiltották ezeket a doksi filmeket. Videa/ And Game feliratos Videa/ Star Wars Kód első rész Videa/ Star Wars Kód második rész Videa/ Star Wars Kód harmadik rész
Squalline
2026. április 12. 08:13
"Demokráciában akarunk élni, nem pedig a legerősebb államok diktátumai alá vetve, amelyek maguk alá akarják rendelni a többieket, a saját érdekeikért, nem pedig az európai polgárok javáért." Megfontolandó mondatok. Vajon a tiszaszarosok miért akarnak mindig külső hatalom elnyomása alatt élni? A kérdés lehetne költői, de sajnos 1919 óta nem az.
Performan
2026. április 12. 08:04
"Azoktól, aki nem hajolnak meg a brüsszeli diktátumok előtt, mindenféle indokokkal megvonják majd az európai forrásokat." Beszéljünk nyíltan: MEGLOPJÁK azokat a tagállamokat, amelyek nem bégetnek együtt a liberális birkanyájjal. Így lesz végül az összes ország nettó befizető, a pénz meg megy a csókosoknak. Ha valami, hát ez a korrupció, kedves szektások!
