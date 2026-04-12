Lengyelországból érkezett a segélykiáltás: hátborzongató igazságot tártak fel – ezért kell Orbán Viktorra szavazni

Azoktól, aki nem hajolnak meg a brüsszeli diktátumok előtt, mindenféle indokokkal megvonják majd az európai forrásokat.

Fontos választás előtt állunk tehát: Szükségünk van az Európai Unióra, de meg kell változnia. Vissza kell találnia a gyökereihez. Ismét egy biztonságos közösséggé kell válnia, amelyben tisztelik a tagállamok szuverenistását, államaink hagyományait és értékeit, az állampolgárok szabadságát. Magyarország, Lengyelországhoz hasonlóan többször estek áldozatául a nagyhatalmak rájuk nézve káros döntéseinek.

Összeköt minket a szabadsághoz való ragaszkodás.

Értékeljük, hogy tagjai vagyunk az európai közösségnek, de látjuk a gyengeségeit is. Egy biztonságos és fejlődő Európában szeretnénk élni. Ezért olyan fontosak számunkra a választások. Ma éppen a magyar kormány az, amelyik azokat az értékeket védik, amelyek a szabad európai polgárok és a szuverén nemzetek számára annyira fontosak: a biztonságot, a szabadságot.