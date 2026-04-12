Lengyelországból érkezett a segélykiáltás: hátborzongató igazságot tártak fel – ezért kell Orbán Viktorra szavazni

Beata Szydło, volt lengyel miniszterelnök is üzenetet küldött a magyar választás előtt.
„Az Európai Unió rossz irányba halad. Egymást követik az újabb és újabb krízisek, amelyek tönkreteszik a gazdaságot, romba döntik az európai ipart. A Green Deal megrendítette országaink energiabiztonságát, és olyan válságot okozott, amely miatt a családok rezsiszámlái az egekbe szöknek, az európai ipar pedig visszafejlődik.
A Mercosur-megállapodás miatt a csőd felé tart az európai mezőgazdaság.
Az emberek félnek az illegális migrációtól. A brüsszeli bürokrácia nem vonja le a tanulságokat ezekből a krízisekből, és azok a tervek, amelyeket most készítenek, csak tovább mélyítik a válságot. Többek között a 2028 – 2034-es uniós költségvetéssel kapcsolatban egy zsaroló mechanizmust akarnak bevezetni.
Azoktól, aki nem hajolnak meg a brüsszeli diktátumok előtt, mindenféle indokokkal megvonják majd az európai forrásokat.
Fontos választás előtt állunk tehát: Szükségünk van az Európai Unióra, de meg kell változnia. Vissza kell találnia a gyökereihez. Ismét egy biztonságos közösséggé kell válnia, amelyben tisztelik a tagállamok szuverenistását, államaink hagyományait és értékeit, az állampolgárok szabadságát. Magyarország, Lengyelországhoz hasonlóan többször estek áldozatául a nagyhatalmak rájuk nézve káros döntéseinek.
Összeköt minket a szabadsághoz való ragaszkodás.
Értékeljük, hogy tagjai vagyunk az európai közösségnek, de látjuk a gyengeségeit is. Egy biztonságos és fejlődő Európában szeretnénk élni. Ezért olyan fontosak számunkra a választások. Ma éppen a magyar kormány az, amelyik azokat az értékeket védik, amelyek a szabad európai polgárok és a szuverén nemzetek számára annyira fontosak: a biztonságot, a szabadságot.
Demokráciában akarunk élni, nem pedig a legerősebb államok diktátumai alá vetve, amelyek maguk alá akarják rendelni a többieket, a saját érdekeikért, nem pedig az európai polgárok javáért.
Együttműködést szeretnénk, nem pedig, hogy elvegyék tőlünk azt a jogot, hogy saját szuverén államunk érdekei szerint cselekedjünk. Az, hogy hogyan döntünk egy választáson, nem csak a saját országunk sorsára, hanem az összes európai polgár sorsára is kihatással lesznek.
Kívánom, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr győzelmet arasson” – mondta Beata Szydło.
