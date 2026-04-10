Lelepleződött Magyar Péter: porrá zúzta a Tisza Párt narratíváját

A Tisza Párt elnöke azonban tisztában van vele, hogy a magyar választók túlnyomó többsége elutasítja ezt a politikát. Ezért a nyilvánosság előtt bagatellizálja vagy egyenesen tagadja a brüsszeli háborús terv létezését.

Ezzel nyilvánvalóan hazudik a szavazóinak, pusztán pillanatnyi politikai érdekből elhallgatja az igazságot. Megtehette volna, hogy nyíltan beszél a valóságról, de nem tette. Aki nyilvánosan nem utasítja el a brüsszeli narratívát, az maga is háborúpárti. Ez a magyar választók szempontjából közveszélyes politika”

– szögezte le az elemző. Nincs hitelesség, csak káosz Pindroch Tamás szerint Magyar Pétert és a hitelességet nem is érdemes egy lapon említeni. Nincs egyetlen politikai kérdés sem, amelyben világos, következetes álláspontja lenne. Egyik nap mond valamit, másnap a társai vagy ő maga nyugodtan letagadja az egészet.

Ezzel a zavaros, hazugságokkal teli politizálással áll szemben a kormányoldal: Orbán Viktor világos, elvszerű, béke melletti politikája és évtizedes kormányzati tapasztalata. Magyar Pétert a saját szavai cáfolják. Emlékezetes, hogy Magyar Péter számos rendezvényén próbálta meggyőzni a híveit: a brüsszeli vezetők valójában nem akarnak háborút.

A Tisza Párt honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz pedig odáig ment, hogy kijelentette: valójában nincs is háború, és Magyarországot sem fenyegeti semmilyen veszély. „Ahhoz, hogy háború legyen, kell két fél: egy támadó és egy megtámadott. Akar-e Magyarország bárkit megtámadni? Nincs benne sem a nemzeti biztonsági stratégiában, sem a katonai stratégiában. Nincs ellenség. Minket akar-e megtámadni valaki? Erről sincs szó sehol. Akkor milyen háborúról beszélünk?” – ecsetelte egy tiszás rendezvényen.