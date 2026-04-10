Lelepleződött Magyar Péter: porrá zúzta a Tisza Párt narratíváját

„G*ci nagy háború lesz” – avagy a Magyar Péter-stratégia saját farkába harap
A kampány végére csak kiderült, hogy a magyar ellenzék vezetője nem ért egyet saját magával – így aztán kevés okot ad bárki másnak vele egyetérteni. Kohán Mátyás írása.
A Tisza Párt elnöke maga ismerte be, mi a valóság.
A minap újabb hangfelvétel került nyilvánosságra, amelyen Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is elismeri, hogy hatalmas háború fenyegeti Európát – írja a Magyar Nemzet. „Ez is bizonyítja, hogy Magyar Péter nem önálló politikai szereplő. Ha az lenne, ugyanazt mondaná egy magánbeszélgetésben, mint a nyilvános szerepléseiben” – reagált Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ elemzője Magyar Péter szavaira reagálva.
Magyar Péter volt barátnőjének, Vogel Evelinnek azt mondja: „g*ci nagy háború lesz”. A kijelentés különösen érdekes annak fényében, hogy Magyar Péter a nyilvánosság előtt folyamatosan háborús uszítással vádolja a kormányt, miközben maga is pontosan tudja, hogy a veszély nagyon is valós.
Pindroch Tamás szerint a válasz egyszerű: Magyar Péter nem más, mint a brüsszeli háborúpárti körök magyarországi képviselője – a progresszív vezetés, a liberális globális hálózat és a multicégek érdekeit szolgálja, akik nyíltan beszélnek Oroszország elleni fellépésről és a háborús eszkalációról.
A Tisza Párt elnöke azonban tisztában van vele, hogy a magyar választók túlnyomó többsége elutasítja ezt a politikát. Ezért a nyilvánosság előtt bagatellizálja vagy egyenesen tagadja a brüsszeli háborús terv létezését.
Ezzel nyilvánvalóan hazudik a szavazóinak, pusztán pillanatnyi politikai érdekből elhallgatja az igazságot. Megtehette volna, hogy nyíltan beszél a valóságról, de nem tette. Aki nyilvánosan nem utasítja el a brüsszeli narratívát, az maga is háborúpárti. Ez a magyar választók szempontjából közveszélyes politika”
– szögezte le az elemző. Nincs hitelesség, csak káosz Pindroch Tamás szerint Magyar Pétert és a hitelességet nem is érdemes egy lapon említeni. Nincs egyetlen politikai kérdés sem, amelyben világos, következetes álláspontja lenne. Egyik nap mond valamit, másnap a társai vagy ő maga nyugodtan letagadja az egészet.
Ezzel a zavaros, hazugságokkal teli politizálással áll szemben a kormányoldal: Orbán Viktor világos, elvszerű, béke melletti politikája és évtizedes kormányzati tapasztalata. Magyar Pétert a saját szavai cáfolják. Emlékezetes, hogy Magyar Péter számos rendezvényén próbálta meggyőzni a híveit: a brüsszeli vezetők valójában nem akarnak háborút.
A Tisza Párt honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz pedig odáig ment, hogy kijelentette: valójában nincs is háború, és Magyarországot sem fenyegeti semmilyen veszély. „Ahhoz, hogy háború legyen, kell két fél: egy támadó és egy megtámadott. Akar-e Magyarország bárkit megtámadni? Nincs benne sem a nemzeti biztonsági stratégiában, sem a katonai stratégiában. Nincs ellenség. Minket akar-e megtámadni valaki? Erről sincs szó sehol. Akkor milyen háborúról beszélünk?” – ecsetelte egy tiszás rendezvényen.
Most azonban a saját pártelnökük zárt ajtók mögött elszólta magát – és ezzel az egész eddigi narratíva összeomlott.
Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP
A kampány végére csak kiderült, hogy a magyar ellenzék vezetője nem ért egyet saját magával – így aztán kevés okot ad bárki másnak vele egyetérteni. Kohán Mátyás írása.
