Ledobták az ékszíjat a Telexnél: már annyira más világban élnek, hogy kocsonyás térdekkel rettegnek attól, hogy meg sem tartják a választást

„A legszélsőségesebb forgatókönyv a választás elhalasztása vagy akadályozása volna. A jelenlegi kétharmados kormánypárti többség közjogi lehetősége megvan arra, hogy valamilyen rendkívüli állapotra, például háborús veszélyhelyzetre vagy terrorfenyegetésre hivatkozva elhalassza a választást (lásd a Washington Post értesülését az orosz Külső Hírszerző Szolgálat [SZVR] által felvetett Orbán Viktor elleni önmerényletről)” – írják.

2. A választás kiürítése

„A második lehetőség a választás kiüresítése vagy megfosztása annak politikai jelentőségétől. Ebben az esetben a választás formálisan megtörténik ugyan, de anélkül, hogy a választóknak valódi döntési lehetőségük lenne. Ezt úgy lehetne elérni, ha például hirtelen, egy tollvonással az egész politikai rendszert átalakítanák elnöki rendszerré, vagy ha Magyar Pétert, a pártját, illetve annak jelöltjeit ellehetetlenítenék, akár lejáratással, akár jogi eljárásokkal, akár másfajta nyomásgyakorlással. A Direkt36 által feltárt és egy rendőrnyomozó által is megerősített Tisza elleni titkosszolgálati akció után okkal feltételezhető, hogy volt ilyen szándéka a hatalomnak, csak eddig nem járt sikerrel” – véli a László Róbert és Juhász Attila szerzőpáros.

3. A választás megtartása viszonylag szabad, de nem tisztességes körülmények között

„A legvalószínűbb forgatókönyv, hogy lesz választás április 12-én, de – ahogy eddig is láttuk – a lebonyolítása nem teljesen tisztességes körülmények között történik majd” – írják.