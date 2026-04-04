04. 06.
hétfő
tisza washington post political capital Magyar Péter telex választás orbán viktor

Ledobták az ékszíjat a Telexnél: már annyira más világban élnek, hogy kocsonyás térdekkel rettegnek attól, hogy meg sem tartják a választást

2026. április 04. 14:49

Azt a Washington Post cikket idézik, mely szerint az orosz Külső Hírszerző Szolgálat felvetett egy Orbán Viktor elleni önmerénylet ötletet.

2026. április 04. 14:49
Mint már beszámoltunk róla, a Washington Post Magyarországot lejárató cikkének szerzője budapesti körökkel egyeztetett a cikk megírása előtt. Egy rendezvényt szervezett a brit nagykövetség és a Political Capital közösen, amely három héttel megelőzte a lap cikkének megjelenését.

Az eseményt „gondolatébresztő beszélgetésként” hirdették meg Oroszország globális és európai befolyásáról. A panelbeszélgetés résztvevői között volt: 

  • Catherine Belton, a későbbi cikk szerzője, 
  • Krekó Péter, a Political Capital vezetője, 
  • valamint Rácz András, a Német Külpolitikai Társaság kutatója,
  • az eseményt pedig Justin McKenzie Smith brit nagykövet nyitotta meg.

A Political Capital több nemzetközi szervezettől is kap támogatást, köztük az Európai Bizottsághoz köthető forrásoktól, a Nyílt Társadalom Alapítványoktól, a German Marshall Fundtól és a National Endowment for Democracytól.

Három héttel a budapesti rendezvény után jelent meg a Washington Post cikke, amelyben Catherine Belton egy állítólagos orosz hírszerzési feljegyzésre is hivatkozott.

Na, most erre a Washington Post CIKKre alapozva írta meg a Telex a legújab agymenését, 

miszerint „minden jel arra mutat, hogy április 12-én választani fogunk, és bár a hatalom nem leválthatatlan, a végeredménytől függetlenül fontos rögzíteni, hogy olyan körülmények között jutunk el a választás napjáig, amely során az esélyegyenlőség a legkevésbé sem érvényesül(t).”

És most jön a legdurvább rész, a szerintük, amikor bemutatják azon forgatókönyvek sokaságát, amelyeket a Political Capital a legfontosabbnak talált:

1. A választás elhalasztása

„A legszélsőségesebb forgatókönyv a választás elhalasztása vagy akadályozása volna. A jelenlegi kétharmados kormánypárti többség közjogi lehetősége megvan arra, hogy valamilyen rendkívüli állapotra, például háborús veszélyhelyzetre vagy terrorfenyegetésre hivatkozva elhalassza a választást (lásd a Washington Post értesülését az orosz Külső Hírszerző Szolgálat [SZVR] által felvetett Orbán Viktor elleni önmerényletről)” – írják.

2. A választás kiürítése

„A második lehetőség a választás kiüresítése vagy megfosztása annak politikai jelentőségétől. Ebben az esetben a választás formálisan megtörténik ugyan, de anélkül, hogy a választóknak valódi döntési lehetőségük lenne. Ezt úgy lehetne elérni, ha például hirtelen, egy tollvonással az egész politikai rendszert átalakítanák elnöki rendszerré, vagy ha Magyar Pétert, a pártját, illetve annak jelöltjeit ellehetetlenítenék, akár lejáratással, akár jogi eljárásokkal, akár másfajta nyomásgyakorlással. A Direkt36 által feltárt és egy rendőrnyomozó által is megerősített Tisza elleni titkosszolgálati akció után okkal feltételezhető, hogy volt ilyen szándéka a hatalomnak, csak eddig nem járt sikerrel” – véli a László Róbert és Juhász Attila szerzőpáros.

3. A választás megtartása viszonylag szabad, de nem tisztességes körülmények között

„A legvalószínűbb forgatókönyv, hogy lesz választás április 12-én, de – ahogy eddig is láttuk – a lebonyolítása nem teljesen tisztességes körülmények között történik majd” – írják.

A választási eredménnyel kapcsolatos forgatókönyvek:

  1. Kétharmados Fidesz-többség,
  2. Egyszerű Fidesz-többség
  3. Kétharmados Tisza-többség
  4. Egyszerű Tisza-többség
  5. Nincs egyértelmű győztes – a Mi Hazánk felértékelődése

 

Majd azt a konklúziót vonják le: „1990-hez hasonlóan Magyarország szekere nagyon eltérő irányokat vehet április 12-e után. Orbán Viktor hatalomban maradásával az ismert úton haladnánk tovább, ahonnan belátható ideig aligha lenne visszaút. Egy jelentősebb Tisza-győzelem pedig az elmúlt 16 évet reparáló változásra adna lehetőséget, szinte minden téren. Egy Magyar Péter vezette kormány nem engedhetné meg magának az Orbán-rezsimhez hasonló autokratikus irány tartását. ”

Nyitókép: Facebook

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
looky-look
2026. április 05. 10:28
Az "ékszíjnak" miinden mandi címben benne kell lenni? Lefogadom ugyanannak a firkásznak a cikke ez is: VV Alekosz teljesen ledobta az ékszíjat: szerinte a Fidesz letiltja a Facebookot a választások után Óvodás korban szoktak dedósok szavakat így ízlelgetni... Ja ez is itt rekedt meg
LevEDIa
•••
2026. április 04. 23:24 Szerkesztve
Hányadszor "járatják" meg ezt a hírt? Úgy butaság az egész, ahogy van. Azzal dicsekedhetünk, hogy a rendszerváltás óta nem volt előrehozott választás sem. Most pedig a már elrendelt választás mellett is annak meg nem tartását lebegtetik? Az tény, hogy egy "merénylet" fölforgathatna mindent, de talán ez érthető is lenne. Viszont ha ebben gondolkodnak, vagy Isten ne adja, ilyet terveznek ellenünk, akkor legyen annyi vér a pucájukban, hogy ismerjék el, és ne másokat vádoljanak légből kapott ötletekkel. De ne merészeljenek ilyenben gondolkodni, Orbán Viktor és a Fidesz mögött a "normalitás" áll, és a többség a normalitás mellett teszi le a voksot. Ezért létezik még mindig Magyarország.
kukasmacska
2026. április 04. 23:16
"hirtelen, egy tollvonással az egész politikai rendszert átalakítanák elnöki rendszerré" És mégis HOGYAN, te kretén???
szim-patikus
2026. április 04. 21:08
Ahogy Trump se jön ide, úgy ez is megeshet...(csak nagyobb valószínúséggel)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!