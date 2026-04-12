„Krisztusból nem csinálunk bohócot!” – Orbán Viktor olyat üzent a gyalázatos, herevillantós tiszás koncert után, hogy abba beleremeg az ellenzék

Orbán Viktor kíméletlen őszinteséggel rántotta le a leplet Magyar Péterék álszent „szeretetországáról”, és egy kőkemény kérdéssel tette helyre a vérontással és polgárháborúval fenyegetőző baloldalt.
„Újratemettük az ’56-os forradalom áldozatait, ott van az ismeretlen katona sírja, ott vannak a magyar történelem nagyjai, akik elhozták idáig Magyarországot” – vette sorra Orbán Viktor miniszterelnök a Hősök teréhez köthető történelmi eseményeket azután, hogy az említett téren pénteken a tiszás koncerten elszabadult a pokol.
Mint arról a Mandiner beszámolt, a Tisza Párt támogatására rendezett eseményen a tiszások ismét megmutatták, pontosan mi is az a „szeretetország”, amire a párt készül: áradt a gyűlölet, röpködtek a trágár szavak. Az esemény legmélyebb pontja pedig az volt, amikor a koncerten Eckü a heréjét mutogatta kiskorú fiatalok előtt, és így üzent Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek. Az esemény után a koncert egyik résztvevője a Terror Háza Múzeum falát is összefirkálta.
„A Hősök tere a tisztelet, a történelem, a nagyság, a hála tere, az az ethosz leng ott be mindent”
– mondta Orbán Viktor miniszterelnök a pénteken történt eseményekre reagálva a Patriótának. Mint kifejtette: „nem lehet bárhol bármit csinálni, ha az a hely történelmi lélegzetű, márpedig a Hősök tere ilyen.
Az, hogy ott ilyen here-vere partit tartanak, az azért meglepő, a legnagyobb tiszleteletlenség”.
Rámutatott arra is, hogy a történtekben nem az a lényeg, mit mondanak a kormányról vagy a miniszterelnökről, esetleg Gulyás Gergelyről. „Nem erről van szó, hanem arról, hogy ez egy nemzet, ezeréves állam, vannak dolgok, amelyek tiszteletet érdemelnek, és amelyből nem lehet viccet csinálni” – emelte ki. Mint hozzátette:
„Krisztusból nem csinálunk bohócot, ahogyan ezt mifelénk a faluban mondták. A Hősök tere nem erre való, ez a probléma”.
Szólt a politikai kultúráról is, feltéve a kérdést, hogy „most akkor tényleg polgárháborúra akarnak készülni az urak? Tényleg el akarják vágni valakinek a torkát?
Tényleg Magyarországnak arra van szüksége, hogy a következő években az emberek az utcán vagy bárhol egymásnak essenek, és kitombolják a frusztrációjukat, gyűlöletüket meg az ellenérzésüket fizikai értelemben a másik magyaron? Tényleg erről beszélünk? Elment az eszünk, kedves odaát?”
Mint összegezte: „azt érzem, hogy ez minden ízében egy beteg dolog volt. Nem akarom bántani a fiatalokat, ők elmentek egy koncertre, de akik ezt a helyszínt kiválasztották, ahogy az egészet felkonferálták, a zenészeket se láttam mindet, de néhányan közülük ott szabadjára engedték a rosszabbik énüket”.
Orbán Viktor szerint a történtek „semmiképpen nem egy nagy közös jövőre készülő, egészséges, önbizalomtól duzzadó, szép és nagy dolgok felé törekvő ország képét mutatták”. „Lehet, hogy Magyarországnak van egy ilyen arca is, de
Magyarország nem ilyen, és mi azért dolgozunk, hogy ne is lehessen olyan, mit amilyennek tegnap mutatta magát”
– tette hozzá.
