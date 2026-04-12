Ft
Ft
16°C
3°C
Ft
Ft
16°C
3°C
04. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 12.
vasárnap
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
hősök tere tisza párt gulyás gergely

„Krisztusból nem csinálunk bohócot!” – Orbán Viktor olyat üzent a gyalázatos, herevillantós tiszás koncert után, hogy abba beleremeg az ellenzék

2026. április 12. 06:27

Orbán Viktor kíméletlen őszinteséggel rántotta le a leplet Magyar Péterék álszent „szeretetországáról”, és egy kőkemény kérdéssel tette helyre a vérontással és polgárháborúval fenyegetőző baloldalt.

2026. április 12. 06:27
null

„Újratemettük az ’56-os forradalom áldozatait, ott van az ismeretlen katona sírja, ott vannak a magyar történelem nagyjai, akik elhozták idáig Magyarországot” vette sorra Orbán Viktor miniszterelnök a Hősök teréhez köthető történelmi eseményeket azután, hogy az említett téren pénteken a tiszás koncerten elszabadult a pokol. 

Mint arról a Mandiner beszámolt, a Tisza Párt támogatására rendezett eseményen a tiszások ismét megmutatták, pontosan mi is az a „szeretetország”, amire a párt készül: áradt a gyűlölet, röpködtek a trágár szavak. Az esemény legmélyebb pontja pedig az volt, amikor a koncerten Eckü a heréjét mutogatta kiskorú fiatalok előtt, és így üzent Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek. Az esemény után a koncert egyik résztvevője a Terror Háza Múzeum falát is összefirkálta.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

„A Hősök tere a tisztelet, a történelem, a nagyság, a hála tere, az az ethosz leng ott be mindent” 

– mondta Orbán Viktor miniszterelnök a pénteken történt eseményekre reagálva a Patriótának. Mint kifejtette: „nem lehet bárhol bármit csinálni, ha az a hely történelmi lélegzetű, márpedig a Hősök tere ilyen. 

Az, hogy ott ilyen here-vere partit tartanak, az azért meglepő, a legnagyobb tiszleteletlenség”.

Rámutatott arra is, hogy a történtekben nem az a lényeg, mit mondanak a kormányról vagy a miniszterelnökről, esetleg Gulyás Gergelyről. „Nem erről van szó, hanem arról, hogy ez egy nemzet, ezeréves állam, vannak dolgok, amelyek tiszteletet érdemelnek, és amelyből nem lehet viccet csinálni” – emelte ki. Mint hozzátette: 

„Krisztusból nem csinálunk bohócot, ahogyan ezt mifelénk a faluban mondták. A Hősök tere nem erre való, ez a probléma”.

Szólt a politikai kultúráról is, feltéve a kérdést, hogy „most akkor tényleg polgárháborúra akarnak készülni az urak? Tényleg el akarják vágni valakinek a torkát? 

Tényleg Magyarországnak arra van szüksége, hogy a következő években az emberek az utcán vagy bárhol egymásnak essenek, és kitombolják a frusztrációjukat, gyűlöletüket meg az ellenérzésüket fizikai értelemben a másik magyaron? Tényleg erről beszélünk? Elment az eszünk, kedves odaát?”

Mint összegezte: „azt érzem, hogy ez minden ízében egy beteg dolog volt. Nem akarom bántani a fiatalokat, ők elmentek egy koncertre, de akik ezt a helyszínt kiválasztották, ahogy az egészet felkonferálták, a zenészeket se láttam mindet, de néhányan közülük ott szabadjára engedték a rosszabbik énüket”

Orbán Viktor szerint a történtek „semmiképpen nem egy nagy közös jövőre készülő, egészséges, önbizalomtól duzzadó, szép és nagy dolgok felé törekvő ország képét mutatták”. „Lehet, hogy Magyarországnak van egy ilyen arca is, de 

Magyarország nem ilyen, és mi azért dolgozunk, hogy ne is lehessen olyan, mit amilyennek tegnap mutatta magát” 

– tette hozzá. 

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bekeev-2025
2026. április 12. 07:46
Tehetős Totóbekeev-2025 2026. április 12. 07:43 Fura, hogy bő két éve Magyar még habzó szájjal...dicsérte Orbánt. Azért 27 és hatvanöt év között nagyobbat változhat az ember, mint 43 és 45 között. Hogyne. Érdekeinek megfelelően változik a politikus, ti meg beszopjátok. Hogy is mondta a gazdád 2010 előtt? "Ajtót nyitottunk a Nyugatnak, ajtót mutattunk az oroszoknak!".
Válasz erre
0
0
Mantinka
2026. április 12. 07:44
orbán: "Az én taktikám nem a békepipa, hanem a tomahawk"
Válasz erre
0
0
Mantinka
2026. április 12. 07:44
orbán: „a szeretet emberei vagyunk” „legyünk büszkék arra, hogy mi hiszünk a szeretet erejében” Íme orbán és hívői békéje, szeretetországa, keresztény értékei: „mikor basznak ki a nyolcadikról?” , „egyszerre megdögleni” , „akaszd fel magad büdös kommunista patkány” , „disznótelep helyén csak egy atomkráter tátongjon” , „nem sokáig üzengetsz a lopott telcsidről...tíz ujj nélkül...” , „Éhen fogtok dögleni” , „Április 12-én éjjel úgy leszel kibaszva a nyolcadikról, hogy a hatodiknál már a szádba hugyozol.” , „előbb lesz televerve a pofád colod acélcsővel” , „9mm-es acélköpenyes, a homloka közepébe” , „az ököljog oda-vissza játszik” , „előbb lesznek kiverve a fogaid” , „áprilisban irány lesz a vágóhídra” , „Szektás hülyéket kéne már kitoloncolni ukrajnába, dögöljenek meg az ÚJ HAZÁJUKÉRT!” , „Majd megdöglesz” , „sikítozva dögöljön meg” , „lábszárait egy seprűnyéllel el lehet törni” , „Ki lesztek irtva, naplopó tetves kommunista patkányok” , „Hatvanpusztán már ástak neked egy gödröt”
Válasz erre
0
0
Mantinka
2026. április 12. 07:44
orbán: „a szeretet emberei vagyunk” „legyünk büszkék arra, hogy mi hiszünk a szeretet erejében” Íme orbán és hívői békéje, szeretetországa, keresztény értékei: „ezért kell irtani a parazita náci fajtádat” , „A Sátán kutyáinak meg kell döglenie.” , „kiplakátolják hol laknak, így könyebb lesz agyonverni őket” , „kötéllel a nyakadban nem lesz nagy a pofád” , „Aztán nehogy a vonóhorogra legyen felakasztva a pofád” , „örülhetnek ha nem lesznek halálra verve” , „ócska náci kurva...előbb fogsz lógni kibelezve egy lámpavason” , „IP cím...aztán többé nem fogsz firkálni sehová” , „a fronton fogsz megdögleni” , „Azt nem fogjátok túlélni” , „A tiszaszarok mehetnek háborúzni: a patkány a patkányért megdögölhet.." , „húskampón végzi egy vágóhídon” , „Ólom először a te fejedbe kerül”, „biztosra mondható a merénylet…Sajnos nem ellened”, "Mehetsz megdögleni az ukrán frontra te gané", „mehet az állami "szegénykórházba" az út szélére megdögölni”,” hogy mennél vissza a frontra, ágens”
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!