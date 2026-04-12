„Krisztusból nem csinálunk bohócot!” – Orbán Viktor olyat üzent a gyalázatos, herevillantós tiszás koncert után, hogy abba beleremeg az ellenzék

„Újratemettük az ’56-os forradalom áldozatait, ott van az ismeretlen katona sírja, ott vannak a magyar történelem nagyjai, akik elhozták idáig Magyarországot” – vette sorra Orbán Viktor miniszterelnök a Hősök teréhez köthető történelmi eseményeket azután, hogy az említett téren pénteken a tiszás koncerten elszabadult a pokol.

Mint arról a Mandiner beszámolt, a Tisza Párt támogatására rendezett eseményen a tiszások ismét megmutatták, pontosan mi is az a „szeretetország”, amire a párt készül: áradt a gyűlölet, röpködtek a trágár szavak. Az esemény legmélyebb pontja pedig az volt, amikor a koncerten Eckü a heréjét mutogatta kiskorú fiatalok előtt, és így üzent Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek. Az esemény után a koncert egyik résztvevője a Terror Háza Múzeum falát is összefirkálta.