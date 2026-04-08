Kimagyarázhatatlan helyzetbe került a Tisza: az újonnan igazolt szakértőjük a migrációs paktum teljesítését készítheti elő

Az Ellenpont beszámolója szerint Gerzsenyi Gabriella tiszás EP-képviselő csapatában új asszisztens jelent meg Kada-Jouteux Ágnes, akinek beszervezése tovább erősíti brüsszeli irányultságot és megcáfolhatatlanná teszi a Tisza Párt számára a brüsszeli migrációs politika támogatását.

A cikk kiemelte, az új tanácsadó korábban az Európai Parlament belügyi bizottságához kötődött, amely a migrációs válság idején fontos szerepet játszott az uniós álláspont kialakításában. Az írás felidézi, hogy a testület már 2015-ben támogatta a menedékkérők áthelyezésére irányuló mechanizmust, amely később a kvótarendszer alapjául szolgált.