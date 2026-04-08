Kimagyarázhatatlan helyzetbe került a Tisza: az újonnan igazolt szakértőjük a migrációs paktum teljesítését készítheti elő
2026. április 08. 17:03
Gerzsenyi Gabriella tiszás EP-képviselő csapatában új asszisztens jelent meg Kada-Jouteux Ágnes.
2026. április 08. 17:03
Az Ellenpont beszámolója szerint Gerzsenyi Gabriella tiszás EP-képviselő csapatában új asszisztens jelent meg Kada-Jouteux Ágnes, akinek beszervezése tovább erősíti brüsszeli irányultságot és megcáfolhatatlanná teszi a Tisza Párt számára a brüsszeli migrációs politika támogatását.
A cikk kiemelte, az új tanácsadó korábban az Európai Parlament belügyi bizottságához kötődött, amely a migrációs válság idején fontos szerepet játszott az uniós álláspont kialakításában. Az írás felidézi, hogy a testület már 2015-ben támogatta a menedékkérők áthelyezésére irányuló mechanizmust, amely később a kvótarendszer alapjául szolgált.
Az írás kitér arra is, hogy Kada-Jouteux Ágnes később a International Organization for Migration fórumain is megjelent, amellyel a szakértő nyíltan kiállt a migráció támogatása mellett.
A cikk kiemelte, a belügyi bizottság – így Kada-Jouteux Ágnes – munkája is hozzájárult az uniós migrációs paktum előkészítéséhez.
Mint ahogy arra az Ellenpont is utalt a migrációs paktum egy olyan kvótarendszer, amely a migránsok elosztását célozza, Magyarországra is illegális bevándorlókat telepítve ezzel. A lap kiemelte, a Tisza Párt brüsszeli képviselői támogatták ezt a csomagot, egyértelműen szembe menve ezzel a magyar érdekekkel.
