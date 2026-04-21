Kikotyogtak pár kulisszatitkot, de a lényegről még mindig hallgat Magyar Péter

Nehéz nap vár Magyar Péterre: Európa legnagyobb szocijával tárgyal kedden (VIDEÓ)
Összesen 10 megbeszélést tervez lefolytatni.
A Barátság kőolajvezetékről még nem adott konkrét választ a Tisza Párt elnöke.
„Továbbra is szeretnék együttműködni Magyarországgal az energetikai biztonság terén” – fogalmazott a Facebook-oldalán Robert Fico.
„Néhány perccel ezelőtt telefonon egyeztettem Magyar Péterrel. Gratuláltam neki az eredményhez, és meghívtam őt, mint újonnan megválasztott miniszterelnököt” – írta a szlovák miniszterelnök.
A szlovák kormányfő szerint Magyarország és Szlovákia energiabiztonságának egyik zálogáról,
a Barátság kőolajvezetékről nem adott konkrét választ a Tisza Párt elnöke.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy mi volt az egyeztetés után Magyar Péter reakciója. „Most tettem le a telefont Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. Világosan elmondtam neki, hogy akkor tudunk bármilyen szakpolitikai kérdésről egyeztetni, ha garanciát kapunk arra, hogy a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt Szlovákia hatályon kívül helyezi,
illetve ha rögzítik, hogy a jövőben nem kerül sor a felvidéki magyar honfitársaink földjeinek elkobzására a kollektív bűnösségre alapuló Beneš-dekrétumokra hivatkozva”
Összesen 10 megbeszélést tervez lefolytatni.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP