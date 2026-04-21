Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
04. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Robert Fico tárgyalás Magyar Péter

Nehéz nap vár Magyar Péterre: Európa legnagyobb szocijával tárgyal kedden (VIDEÓ)

2026. április 21. 12:06

Összesen 10 megbeszélést tervez lefolytatni.

„Az irodámban fogadom ma az RMDSZ elnökét, és egyeztetek 17 neves gimnázium igazgatójával a TISZA-kormány oktatási terveiről” – számolt be róla a Facebook-oldalán Magyar Péter.

10 állam- és kormányfővel egyeztetek ma telefonon, köztük Robert Fico szlovák és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel, valamint Aleksandar Vučić szerb elnökkel.

Eközben folytatom a kormányalakítási tárgyalásokat” – tette hozzá a Tisza Párt elnöke.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Nem túl jó előjelek

A Mandiner is beszámolt róla, hogy diplomáciai szempontból nem éppen nevezhető sikeresnek Magyar Péter hétfői sajtótájékoztatója. Miután a Tisza Párt győzelmét követően a leendő miniszterelnök meghívta Benjamin Netanjahut hazánkba, újságírói kérdésre rögtön meg is fenyegette az izraeli miniszterelnököt: „A Tisza kormány feltett szándéka, hogy Magyarország tagja maradjon a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem árultam semmiben zsákbamacskát.

Ha valaki tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak és olyan ember lép a hazánk területére, aki körözés alatt áll, akkor őt őrizetbe kell venni”

– fogalmazott Magyar Péter a hétfői sajtótájékoztatón, utalva arra, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki Netanjahu ellen.

Magyar Péter itt nem állt meg, nem sokkal később Robert Ficóba is sikerült páros lábbal beleszállnia.

Miután korábban azzal vádolta meg a szlovák miniszterelnököt, hogy az Orbán-kormány beavatkozott a szlovák parlamenti választásokba, újságírói kérdésre, miszerint van bármilyen bizonyítéka erre, azt válaszolta:

Én Robert Ficónak a megszólását nem annyira akarom kommentálni.

Szerintem mindenki tudja, hogy miről beszéltem. Ha jól emlékszem, talán holnap beszélek a miniszterelnök úrral, ha akarja elmondja a telefonon. Nekem ennél fontosabb kérdéseim lesznek felé. Ezt tudom mondani.”

A tárgyalás eredménye

„Most tettem le a telefont Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. Világosan elmondtam neki, hogy akkor tudunk bármilyen szakpolitikai kérdésről egyeztetni, ha garanciát kapunk arra, hogy a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt Szlovákia hatályon kívül helyezi, illetve ha rögzítik, hogy a jövőben nem kerül sor a felvidéki magyar honfitársaink földjeinek elkobzására a kollektív bűnösségre alapuló Beneš-dekrétumokra hivatkozva.

Megerősítettem a szlovák miniszterelnöknek, hogy a TISZA-kormány a magyar-szlovák kapcsolatok erősítésén és a Visegrádi Együttműködés újjáépítésén fog dolgozni, de mindezt meg kell, hogy előzze a fenti kérdések tisztázása és rendezése. Hangsúlyoztam Robert Fico számára, hogy

a mindenkori magyar kormány számára a legfontosabb prioritás a szlovák-magyar viszonylatban a magyar honfitársaink jogainak védelme.

Abban állapodtunk meg, hogy személyesen folytatjuk a tárgyalásokat a soron következő Európai Tanács alkalmával Brüsszelben” – írtaFacebook-oldalán Magyar Péter.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 81 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Fer70
2026. április 21. 13:57
...és hova ne sz.rjak...🤔 Orbán naponta állt szemben a fősodorral, a hazája érdekében, te pedig kb. azt csinálsz amit akarsz! Szinte senki nem szól be neked, nem 26 kormányfő (Zelenszkijjel megspékelve!) ugat neked és zsarol, fenyeget mindennel. Téged még a tenyerén hordoz az ócska, semmirekellő, téged hatalomba segitő brüsszeli banda és az elvtelen, mocsok propaganda médiád ( a META - val az élen!☝️🤔), DE! - csak addig, amíg az ő nótájukat fújod. Amikor pedig már nem kellesz, vagy nem fog tetszeni a viselkedésed, akkor úgy jársz, mint a nagy elődöd, a hazug Őszödi böszme: mész a levesbe és jön a megbízható Kapitány elvtárs...☝️🤔😉
Válasz erre
0
0
belbuda
2026. április 21. 13:46
Bástya elvtárs pedig küzdhet az övéivel.... Az sem egyszerű dolog...😉
Válasz erre
0
2
westend
2026. április 21. 13:33
"a legfontosabb prioritás a szlovák-magyar viszonylatban a magyar honfitársaink jogainak védelme" - csak azt felejti el a kispoloska, hogyha a híveinek el is bábozza a Fico-nak nekirontó 'hazafit', attól még senkinek semmiféle jogát nem védte meg, sőt. Valaki szóljon neki a szektából (ha mer :), hogy vége a hakninak, jön a valóság. A kisfiús bicskanyitogató ugribugri oda kevés.
Válasz erre
4
0
Szerintem
2026. április 21. 13:30
Érdekli is a benesi dekrétum és a külhoni magyarság, ugyan már. Számára nem is léteznek. A tiszafostos meg is mondta Nagyváradon, hogy az ottaniak csak román földön élő románok. A benesi dekrétumot csak azért hozták elő a hazai és a szlovák balfaszok egymássak egyeztetve, hogy összeugrasszák az együttműködésre képes Magyarországot és Szlovákiát. De már sikerült is a tiszafostosnak ezt másképp is megoldania és okafogyottá vált.
Válasz erre
5
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!