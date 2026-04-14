Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
04. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
tisza országgyűlési választás 2026 fidesz Magyar Péter kétharmad orbán viktor

Kétharmadból kétharmadba: mit üzen a Fidesz bukása és a Tisza felemelkedése?

2026. április 14. 17:17

Keveset tudunk arról, hogy mit képvisel a Tisza, milyen értékvilágú jelöltekből áll össze a hatalmas frakciójuk, mit várhatunk tőlük konfliktusos helyzetekben.

Fodor Gábor
Index

„A győztes Tisza Pártról érdemes annyit megjegyezni, hogy elismerést érdemelnek a nagy siker miatt. Jól kampányoltak és Magyar Péter hatalmas munkabírással vitte végig a választási küzdelmet. Mivel a szavazóik alapvetően Orbán Viktor ellen akartak szavazni, számukra most következik a munka java.

Keveset tudunk arról, hogy mit képviselnek, milyen értékvilágú jelöltekből áll össze a hatalmas frakciójuk, mit várhatunk tőlük konfliktusos helyzetekben. Ezek később derülnek majd ki. Mindenesetre óriási támogatást élveznek a választók oldaláról, és most ők jelenítik meg a friss szeleket a hazai politikai életben. Hatalmas bizalmat kaptak, ami óriási felelősség.

Az a 2 millió 250 ezer szavazat, amit a Fidesz–KDNP-re adtak a polgárok, szintén jelentős szám. Nem lenne bölcs úgy cselekedni, mintha ők nem a közös hazánk részei lennének.

Amikor mi 1994-ben az MSZP–SZDSZ-kormány idején kétharmados többséggel rendelkeztünk, akkor önkorlátozó módon életbe léptettünk egy négyötödös szabályt, ami alapján vállaltuk, hogy csak akkor nyúlunk hozzá alkotmányos erejű szabályokhoz, ha azt az ellenzék egy része is támogatja.

Nem jó indítás az, hogy a Tisza elnöke az előző kormány által kinevezett közjogi méltóságok távozását követeli hivatali idejük lejárta előtt. Én azt szeretném, ha olyan politikát folytatnának, ami nem az ellenséget keresi a másikban, hanem a tiszteletre méltó ellenfelet. Mert most, az újabb kétharmad árnyékában végképp ez lenne hazánk érdeke.”

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

***

 

Összesen 26 komment

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gabcsi-81
2026. április 14. 18:55
SOK A DUMA , A NAGY EMBERI JOGOK MELLETT A JOGÁLLAMISÁG HÁTA MÖGÖTT TI MÉG ABBA IS BELEUGATTATOK, HOGY KI MIT SZÍVJON OTTHON, EGYEDÜL A SÖTÉTBEN! TAKARODJATOK A JÓ KURVA ANYÁTOKBA !
Válasz erre
0
0
balatontihany-25
2026. április 14. 18:49
De tényleg: most ez a Tisza Párt, milyen párt? Miféle egylet ez? Mert erről a kis pojáca sem beszélt . Az alverzéreinek és jelöltjeinek pedig megtiltotta a nyilatkozást. Baloldaliak ezek vagy jobboldaliak vagy mifenék..?
Válasz erre
1
0
Ernest01
2026. április 14. 18:45
"Keveset tudunk arról, hogy mit képvisel a Tisza" Na ezért kamu az egész választás, olyan emberek kaptak dupla szavazatot akiket nem is ismerünk, mire? Itt mindenki tudat módosítót kapott? Ez nem a Gyurcsány-Bajnai kormány akik mindent elvettek. ez a kormány csak adott, nem elvett . az arányok fájdalmasok nem a vereség, mondom ezt úgy hogy minden csak vádaskodásra épül. Ami megdöbbentő az mérhetetlen primitiv hozzá állás a Tisza kommentelgetöktöl, mintha rájuk nem vonatkozna a demokrácia vagy a fennen hangoztatott és már unalomig ismételt jogállamiság.
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2026. április 14. 18:43
Keveset, de épp eleget Gábor. Ha belegondolok, túl sokat is...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!