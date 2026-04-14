Máris bújnak ki a szögek a zsákból: Brüsszelből megírták, hogy megszorításokat és adóemeléseket kell végrehajtania majd a Tisza Pártnak
A Bruegel Intézet szerint Magyar Péternek ambiciózusnak kell lennie a megszorításokkal.
Keveset tudunk arról, hogy mit képvisel a Tisza, milyen értékvilágú jelöltekből áll össze a hatalmas frakciójuk, mit várhatunk tőlük konfliktusos helyzetekben.
„A győztes Tisza Pártról érdemes annyit megjegyezni, hogy elismerést érdemelnek a nagy siker miatt. Jól kampányoltak és Magyar Péter hatalmas munkabírással vitte végig a választási küzdelmet. Mivel a szavazóik alapvetően Orbán Viktor ellen akartak szavazni, számukra most következik a munka java.
Keveset tudunk arról, hogy mit képviselnek, milyen értékvilágú jelöltekből áll össze a hatalmas frakciójuk, mit várhatunk tőlük konfliktusos helyzetekben. Ezek később derülnek majd ki. Mindenesetre óriási támogatást élveznek a választók oldaláról, és most ők jelenítik meg a friss szeleket a hazai politikai életben. Hatalmas bizalmat kaptak, ami óriási felelősség.
Az a 2 millió 250 ezer szavazat, amit a Fidesz–KDNP-re adtak a polgárok, szintén jelentős szám. Nem lenne bölcs úgy cselekedni, mintha ők nem a közös hazánk részei lennének.
Amikor mi 1994-ben az MSZP–SZDSZ-kormány idején kétharmados többséggel rendelkeztünk, akkor önkorlátozó módon életbe léptettünk egy négyötödös szabályt, ami alapján vállaltuk, hogy csak akkor nyúlunk hozzá alkotmányos erejű szabályokhoz, ha azt az ellenzék egy része is támogatja.
Nem jó indítás az, hogy a Tisza elnöke az előző kormány által kinevezett közjogi méltóságok távozását követeli hivatali idejük lejárta előtt. Én azt szeretném, ha olyan politikát folytatnának, ami nem az ellenséget keresi a másikban, hanem a tiszteletre méltó ellenfelet. Mert most, az újabb kétharmad árnyékában végképp ez lenne hazánk érdeke.”
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP
***