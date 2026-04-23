Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
04. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt országház Magyar Péter

Képes volt leírni a Telex: Magyar Pétertől kaptak erkölcsi irányvonalakat a Tisza-képviselők

2026. április 23. 08:33

Aki arrogáns lesz, repülni fog; kisokost osztogatnak a friss képviselőknek; és már most attól tartanak, hogy eltévednek a Parlamentben. De a „rocksztár-életérzés” már megvan.

Hosszú cikket közölt a Telex a Tisza Párt frissen megválasztott, 141 fős frakciójának felkészüléséről. A cikkből kiderül: a politikai tapasztalattal egyáltalán nem rendelkező képviselők jelenleg az Alaptörvénnyel és az Országház alaprajzával ismerkednek, miközben 

az arrogancia kerülésére való felszólítás mellett maga Magyar Péter tartott nekik – a Telex szavaival élve – erkölcsi iránymutatást. 

A parlament május 9-i alakuló ülésére készülő tiszás képviselők a Telex beszámolója szerint április 20-án, a Hungexpón tartották meg első, zárt ajtók mögötti frakcióülésüket. A cikk alapján a kétharmados többséget szerzett párt újoncai egyfajta politikai gyorstalpalón vesznek részt, amelynek során több figyelemre méltó ellentmondás is kirajzolódik a párt kommunikációja és a belső működése között.

Erkölcsi iránymutatás a pártelnöktől

A riport szerint az ülésen a leendő képviselők erkölcsi iránymutatást is kaptak Magyar Pétertől. A pártelnök a szigorú szabályok ismertetésekor rögzítette: mindenkinek „végtelenül tisztességesnek és szorgalmasnak kell lenni”, a későbbi sajtótájékoztatóján pedig hozzátette, hogy repülni fog a frakcióból az, aki arrogáns lesz, esetleg korrupt vagy luxuséletmódot folytat.

A Telex cikkének ez a pontja különösen annak fényében érdemel figyelmet, hogy a választási kampány során épp Magyar Péter személyéhez kapcsolódott a legtöbb olyan kiszivárgott hangvételű, illetve magánéleti és közéleti epizód, amely súlyos morális és etikai aggályokat vetett fel. 

Hasonlóan ellentmondásos az arrogancia tiltása egy olyan politikai vezető részéről, akinek a nyilatkozatait, sajtóval és kritikusokkal szembeni fellépését a nyilvánosságban rendszeresen éri az arrogancia és a lekezelő stílus vádja.

Alaptörvény-tanulás és „rocksztár-életérzés”

A tudósítás részletesen foglalkozik a megválasztott képviselők felkészültségével – pontosabban annak hiányával. A 141 képviselőnek semmilyen politikai vagy parlamenti tapasztalata nincs. Ennek áthidalására a pártközponttól egy „kisokost” kaptak, amely a napi rutin és az ülések napirendje mellett a legalapvetőbb elvárásokat tartalmazza. A képviselők házi feladatként megkapták az Alaptörvény és a Házszabály betanulását.

A tapasztalatlanság mértékét jól jelzi az a cikkben idézett részlet is, amely szerint korábbi politikusok arra figyelmeztették az egyik új képviselőt: „nehogy összetévesszem a két nagy parlamenti termet, az alsóházit meg a felsőházit”.

Mindeközben a friss mandátummal rendelkezők önképe sajátos kettősséget mutat. Miközben a parlamenti alapfogalmakkal még csak most ismerkednek, egyikük a Telexnek már úgy nyilatkozott az ismertségről: „Közönségtalálkozót kell szerveznünk, mint a rocksztároknak.”

Kritizálták a „szavazógépet”, de jön a szigorú frakciófegyelem

Bár a Tisza Párt a kampányban folyamatosan bírálta a kormánypárti képviselők összetartását, a cikkből az derül ki, hogy a saját soraikban is hasonló mechanizmusokat építenek ki. Bujdosó Andrea, a párt megválasztott frakcióvezetője a lapnak egyértelművé tette az elvárásokat: „Azt szeretnénk, hogy ha kialakítunk egy politikai álláspontot, azt mindenki képviselje.”

A lap információi szerint a frakcióvezető csak ezen a héten kezd leülni a tiszás képviselőkkel egy-egy 15-20 perces személyes ismerkedő beszélgetésre, hogy felmérjék, ki melyik szakbizottságban tudna dolgozni. 

Vagyis a szigorú frakciófegyelem és az egységes szavazás elvárása már azelőtt megszületett, hogy a pártvezetés érdemben megismerte volna a saját 138 beosztott képviselőjének szakmai hátterét és kompetenciáit. Egy név nélkül nyilatkozó képviselő mindezt úgy összegezte: bár papíron rendben van az önjáróság, „nem lehet teljesen elrugaszkodni a párt elképzeléseitől”.

Arról, hogy továbbra is azt fogják-e mondogatni a tiszások, hogy „press kukac talpra vagyok”, nem írtak a cikkben.

Nyitókép: Tisza Párt hivatalos Facebook-oldala

Összesen 63 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
tapir32
2026. április 23. 10:46
Az európai kultúrát és az európai értékeket Magyarországon és az EU-ban a Fidesz-KDNP képviseli.
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
2026. április 23. 10:45
Az eligazítás végén együtt elénekelték az internacionálét. 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
2026. április 23. 10:44
Lesz központi bizottság is meg párttitkárság minden településen. 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
2026. április 23. 10:43
»Grogu 2026. április 23. 10:16 sensuscommunis 2026. április 23. 10:05 Petíciót lehet aláírni a CITIZENGO oldalán A CitizenGO egy orosz dezinformációs propagandát terjesztő és ultrakonzervatív attitűddel rendelkező szélsőjobboldali lobbiszervezet« Ja! Telleg! A sorosgecik sokkal jobbak, ott kell aláirni, máshol tré. Ostoba faszparaszt. 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!