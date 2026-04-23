Képes volt leírni a Telex: Magyar Pétertől kaptak erkölcsi irányvonalakat a Tisza-képviselők

Mindeközben a friss mandátummal rendelkezők önképe sajátos kettősséget mutat. Miközben a parlamenti alapfogalmakkal még csak most ismerkednek, egyikük a Telexnek már úgy nyilatkozott az ismertségről: „Közönségtalálkozót kell szerveznünk, mint a rocksztároknak.”

Kritizálták a „szavazógépet”, de jön a szigorú frakciófegyelem

Bár a Tisza Párt a kampányban folyamatosan bírálta a kormánypárti képviselők összetartását, a cikkből az derül ki, hogy a saját soraikban is hasonló mechanizmusokat építenek ki. Bujdosó Andrea, a párt megválasztott frakcióvezetője a lapnak egyértelművé tette az elvárásokat: „Azt szeretnénk, hogy ha kialakítunk egy politikai álláspontot, azt mindenki képviselje.”

A lap információi szerint a frakcióvezető csak ezen a héten kezd leülni a tiszás képviselőkkel egy-egy 15-20 perces személyes ismerkedő beszélgetésre, hogy felmérjék, ki melyik szakbizottságban tudna dolgozni.

Vagyis a szigorú frakciófegyelem és az egységes szavazás elvárása már azelőtt megszületett, hogy a pártvezetés érdemben megismerte volna a saját 138 beosztott képviselőjének szakmai hátterét és kompetenciáit. Egy név nélkül nyilatkozó képviselő mindezt úgy összegezte: bár papíron rendben van az önjáróság, „nem lehet teljesen elrugaszkodni a párt elképzeléseitől”.