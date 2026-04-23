Képes volt leírni a Telex: Magyar Pétertől kaptak erkölcsi irányvonalakat a Tisza-képviselők

„Press kukac talpra vagyok” – szürreális magyarázkodásba kezdtek a Tisza jelöltjei, amikor Bohár Dániel kérdezni próbálta őket (VIDEÓ)
Magyar Péter mindenkinek megtiltotta, hogy nyilatkozzon. Vidám percek következnek.
Aki arrogáns lesz, repülni fog; kisokost osztogatnak a friss képviselőknek; és már most attól tartanak, hogy eltévednek a Parlamentben. De a „rocksztár-életérzés” már megvan.
Hosszú cikket közölt a Telex a Tisza Párt frissen megválasztott, 141 fős frakciójának felkészüléséről. A cikkből kiderül: a politikai tapasztalattal egyáltalán nem rendelkező képviselők jelenleg az Alaptörvénnyel és az Országház alaprajzával ismerkednek, miközben
az arrogancia kerülésére való felszólítás mellett maga Magyar Péter tartott nekik – a Telex szavaival élve – erkölcsi iránymutatást.
A parlament május 9-i alakuló ülésére készülő tiszás képviselők a Telex beszámolója szerint április 20-án, a Hungexpón tartották meg első, zárt ajtók mögötti frakcióülésüket. A cikk alapján a kétharmados többséget szerzett párt újoncai egyfajta politikai gyorstalpalón vesznek részt, amelynek során több figyelemre méltó ellentmondás is kirajzolódik a párt kommunikációja és a belső működése között.
A riport szerint az ülésen a leendő képviselők erkölcsi iránymutatást is kaptak Magyar Pétertől. A pártelnök a szigorú szabályok ismertetésekor rögzítette: mindenkinek „végtelenül tisztességesnek és szorgalmasnak kell lenni”, a későbbi sajtótájékoztatóján pedig hozzátette, hogy repülni fog a frakcióból az, aki arrogáns lesz, esetleg korrupt vagy luxuséletmódot folytat.
A Telex cikkének ez a pontja különösen annak fényében érdemel figyelmet, hogy a választási kampány során épp Magyar Péter személyéhez kapcsolódott a legtöbb olyan kiszivárgott hangvételű, illetve magánéleti és közéleti epizód, amely súlyos morális és etikai aggályokat vetett fel.
Hasonlóan ellentmondásos az arrogancia tiltása egy olyan politikai vezető részéről, akinek a nyilatkozatait, sajtóval és kritikusokkal szembeni fellépését a nyilvánosságban rendszeresen éri az arrogancia és a lekezelő stílus vádja.
A tudósítás részletesen foglalkozik a megválasztott képviselők felkészültségével – pontosabban annak hiányával. A 141 képviselőnek semmilyen politikai vagy parlamenti tapasztalata nincs. Ennek áthidalására a pártközponttól egy „kisokost” kaptak, amely a napi rutin és az ülések napirendje mellett a legalapvetőbb elvárásokat tartalmazza. A képviselők házi feladatként megkapták az Alaptörvény és a Házszabály betanulását.
A tapasztalatlanság mértékét jól jelzi az a cikkben idézett részlet is, amely szerint korábbi politikusok arra figyelmeztették az egyik új képviselőt: „nehogy összetévesszem a két nagy parlamenti termet, az alsóházit meg a felsőházit”.
Mindeközben a friss mandátummal rendelkezők önképe sajátos kettősséget mutat. Miközben a parlamenti alapfogalmakkal még csak most ismerkednek, egyikük a Telexnek már úgy nyilatkozott az ismertségről: „Közönségtalálkozót kell szerveznünk, mint a rocksztároknak.”
Bár a Tisza Párt a kampányban folyamatosan bírálta a kormánypárti képviselők összetartását, a cikkből az derül ki, hogy a saját soraikban is hasonló mechanizmusokat építenek ki. Bujdosó Andrea, a párt megválasztott frakcióvezetője a lapnak egyértelművé tette az elvárásokat: „Azt szeretnénk, hogy ha kialakítunk egy politikai álláspontot, azt mindenki képviselje.”
A lap információi szerint a frakcióvezető csak ezen a héten kezd leülni a tiszás képviselőkkel egy-egy 15-20 perces személyes ismerkedő beszélgetésre, hogy felmérjék, ki melyik szakbizottságban tudna dolgozni.
Vagyis a szigorú frakciófegyelem és az egységes szavazás elvárása már azelőtt megszületett, hogy a pártvezetés érdemben megismerte volna a saját 138 beosztott képviselőjének szakmai hátterét és kompetenciáit. Egy név nélkül nyilatkozó képviselő mindezt úgy összegezte: bár papíron rendben van az önjáróság, „nem lehet teljesen elrugaszkodni a párt elképzeléseitől”.
Arról, hogy továbbra is azt fogják-e mondogatni a tiszások, hogy „press kukac talpra vagyok”, nem írtak a cikkben.
Nyitókép: Tisza Párt hivatalos Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Magyar Péter mindenkinek megtiltotta, hogy nyilatkozzon. Vidám percek következnek.