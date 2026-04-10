Kemény üzenetet küldött a választások előtt Tusk: „Vasárnaptól Varsó lesz Budapestből”

Orbán Viktor kőkemény kérdéssel reagált: nem hagyta annyiban Donald Tusk híreszteléseit
A lengyel miniszterelnök élesen bírálta azokat a híreket, amelyek szerint nyilvánosságra került Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin telefonbeszélgetésének leirata.
A lengyel miniszterelnök Magyar Pétert támogatja, kormányváltást akar Budapesten.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök rövid, de erőteljes üzenetet fogalmazott meg a magyar választásokkal kapcsolatban az X-en.
Bejegyzésében így fogalmazott: „Kaczyńskinak nem jött össze a Budapest Varsóban,
de nagyon is elképzelhető, hogy vasárnaptól Varsó lesz Budapestből”
– írta, amellyel egyértelműen kormányváltásra utalt.
