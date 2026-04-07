Orbán Viktor kőkemény kérdéssel reagált: nem hagyta annyiban Donald Tusk híreszteléseit

Donald Tusk lengyel miniszterelnök X-oldalán reagált azon híresztelésekre, melyek szerint nyílvánosságra került Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonbeszélgetésének leirata.

A lengyel kormányfő bejegyzésében úgy fogalmazott: „Orbán kijelentette Putyinnak, hogy minden ügyben a szolgálatára áll”. Ezt követően a magyar miniszterelnök támogatóinak – Karol Nawrockinak és Jarosław Kaczyńskinek – szegezte a kérdést: „Ebben is támogatják-e Orbánt?”