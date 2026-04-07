telefonbeszélgetés háború vlagyimir putyin donald tusk béke orbán viktor

Orbán Viktor kőkemény kérdéssel reagált: nem hagyta annyiban Donald Tusk híreszteléseit

2026. április 07. 19:20

A lengyel miniszterelnök élesen bírálta azokat a híreket, amelyek szerint nyilvánosságra került Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin telefonbeszélgetésének leirata.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök X-oldalán reagált azon híresztelésekre, melyek szerint nyílvánosságra került Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonbeszélgetésének leirata.

A lengyel kormányfő bejegyzésében úgy fogalmazott: „Orbán kijelentette Putyinnak, hogy minden ügyben a szolgálatára áll”. Ezt követően a magyar miniszterelnök támogatóinak – Karol Nawrockinak és Jarosław Kaczyńskinek – szegezte a kérdést: „Ebben is támogatják-e Orbánt?”

Tusk kijelentésére Orbán Viktor is reagált. A magyar miniszterelnök saját X-bejegyzésében úgy fogalmazott: „Valóban beszéltem Putyin elnökkel a háború befejezéséről és egy USA–Oroszország békecsúcs budapesti megrendezéséről.”

Bejegyzése végén Orbán egy kérdést is intézett lengyel kollégájához:

Te mit tettél a békéért?”

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

nedudgi
2026. április 07. 20:32
Nehéz megítélni, hogy másokra milyen hatással van a lehallgatott beszélgetés. Én nevetek azon, hogy Orbán mennyire agyafúrt módszerrel környékezte meg Putyint. Bármiben segít, de máris konkretizálta, hogy pontosan miben. :) Az egér és az oroszlán mese is zseniális. Mentálisan előkészíteni a tárgyalópartnert... :D Én nem érzem azt, hogy ez Orbánra terhelő lenne, viszont az, hogy lehallgatták, és választás előtt használják fel, az száz százalékig terhelő az ellenfélre nézve.
Trüpéma
2026. április 07. 20:23
Ez korrekt.
Titi
2026. április 07. 20:08
Tusk is a brüsszeliek fizetett qrvája, mint a macskajancsi. Nem nyerte meg a választást, csak a vele összeálló gazemberek segítségével bitorolja a hatalmat. Válaszolt a kérdésre? Nem fog, mert a háború mellett áll, a gazdái erre utasították! Csak azon csodálkozom, de nagyon, hogy a lengyelek még nem zavarták el ezt a tetvet!
Stingary76
2026. április 07. 20:03
"A lengyel kormányfő bejegyzésében úgy fogalmazott: „Orbán kijelentette Putyinnak, hogy minden ügyben a szolgálatára áll”. Ja, nyilván ezt mondta Orbán Putyinnak, hogy MINDEN ÜGYBEN A SZOLGÁLATÁRA ÁLL! Ki az a hülye, aki ezt el is hiszi?? 😂😂😂
