Orbán Viktor kőkemény kérdéssel reagált: nem hagyta annyiban Donald Tusk híreszteléseit

Donald Trump ezt üzente Budapestre: „Imádom Viktort. Nem engedte, hogy megtámadják az országát”! (VIDEÓ)
JD Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor magyar kormányfő közös nagygyűlést tartott az MTK Sportparkban.
A lengyel miniszterelnök élesen bírálta azokat a híreket, amelyek szerint nyilvánosságra került Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin telefonbeszélgetésének leirata.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök X-oldalán reagált azon híresztelésekre, melyek szerint nyílvánosságra került Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonbeszélgetésének leirata.
A lengyel kormányfő bejegyzésében úgy fogalmazott: „Orbán kijelentette Putyinnak, hogy minden ügyben a szolgálatára áll”. Ezt követően a magyar miniszterelnök támogatóinak – Karol Nawrockinak és Jarosław Kaczyńskinek – szegezte a kérdést: „Ebben is támogatják-e Orbánt?”
Ezt is ajánljuk a témában
Tusk kijelentésére Orbán Viktor is reagált. A magyar miniszterelnök saját X-bejegyzésében úgy fogalmazott: „Valóban beszéltem Putyin elnökkel a háború befejezéséről és egy USA–Oroszország békecsúcs budapesti megrendezéséről.”
Bejegyzése végén Orbán egy kérdést is intézett lengyel kollégájához:
Te mit tettél a békéért?”
