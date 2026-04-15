„Kedves Magyar Péter! Tudom, hogy olvasol, hiszen sokszor kommenteltél nálam, sőt itt kezdted a politikai karriered. Először is gratulálok a győzelemhez, ez lenyűgöző kommunikációs siker! Nagyon örülnék, ha rácáfolnál a fenntartásaimra veled kapcsolatban! Elmondtam érted egy imát, mert Magyarországot nagyon szeretem és most már a te felelősséged, hogy mi történik itt.

Tudom, hogy 2006-ban kiálltál az áldozatokért, tudom, hogy a piaristákhoz jártál, ministráltál. Van a stábodban néhány ízig-vérig rendes ember. Ezek a kapaszkodóim. Ez egy történelmi helyzet, van arra lehetőséged, hogy valódi nemzetegyesítő legyél. Van rá lehetőséged.