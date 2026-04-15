Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt
A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.
„Kedves Magyar Péter! Tudom, hogy olvasol, hiszen sokszor kommenteltél nálam, sőt itt kezdted a politikai karriered. Először is gratulálok a győzelemhez, ez lenyűgöző kommunikációs siker! Nagyon örülnék, ha rácáfolnál a fenntartásaimra veled kapcsolatban! Elmondtam érted egy imát, mert Magyarországot nagyon szeretem és most már a te felelősséged, hogy mi történik itt.
Tudom, hogy 2006-ban kiálltál az áldozatokért, tudom, hogy a piaristákhoz jártál, ministráltál. Van a stábodban néhány ízig-vérig rendes ember. Ezek a kapaszkodóim. Ez egy történelmi helyzet, van arra lehetőséged, hogy valódi nemzetegyesítő legyél. Van rá lehetőséged.
Én csak irogatni tudom ide a kritikáimat, ahogy eddig is és imádkozni, meg bátorítani az embereket. Amikor elvállaltam Puzsér Békemenetét, komolyan gondoltam. Ez nem dörgölőzés, az első nyilatkozataid és a demokrácia leépítése ijesztőek, de annyi barátom bízik benned, bárcsak nekik lenne igazuk!
Ha a haza érdekében cselekszel, el fogom ismerni, ha ellene, szóvá fogom tenni.
Üdvözlettel:
Skrabski Fruzsina”
