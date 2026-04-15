karrier puzsér skrabski fruzsina Magyar Péter

Kedves Magyar Péter! Tudom, hogy olvasol, hiszen sokszor kommenteltél nálam, sőt itt kezdted a politikai karriered

2026. április 15. 12:45

Ha a haza érdekében cselekszel, el fogom ismerni, ha ellene, szóvá fogom tenni.

Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina

„Kedves Magyar Péter! Tudom, hogy olvasol, hiszen sokszor kommenteltél nálam, sőt itt kezdted a politikai karriered. Először is gratulálok a győzelemhez, ez lenyűgöző kommunikációs siker!  Nagyon örülnék, ha rácáfolnál a fenntartásaimra veled kapcsolatban! Elmondtam érted egy imát, mert Magyarországot nagyon szeretem és most már a te felelősséged, hogy mi történik itt.

Tudom, hogy 2006-ban kiálltál az áldozatokért, tudom, hogy a piaristákhoz jártál, ministráltál. Van a stábodban néhány ízig-vérig rendes ember. Ezek a kapaszkodóim. Ez egy történelmi helyzet, van arra lehetőséged, hogy valódi nemzetegyesítő legyél. Van rá lehetőséged.

Én csak irogatni tudom ide a kritikáimat, ahogy eddig is és imádkozni, meg bátorítani az embereket. Amikor elvállaltam Puzsér Békemenetét, komolyan gondoltam. Ez nem dörgölőzés, az első nyilatkozataid és a demokrácia leépítése ijesztőek, de annyi barátom bízik benned, bárcsak nekik lenne igazuk!
Ha a haza érdekében cselekszel, el fogom ismerni, ha ellene, szóvá fogom tenni.

Üdvözlettel:
Skrabski Fruzsina”

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sagirdilsiz-2
2026. április 15. 13:34
Fruzsinát ezért szemlézi a mandi, mert ő kommunikáció szakon végzett...... :-))))))
ekeke1
2026. április 15. 13:25
Hogy is mondta a rendszerváltozás hajnalán, 1990-ben az MDF győzelmekor , bizonyos Beke Kata? "Jézusmária, győztünk!" Már állnak sorban brüsszeliták,az ukránok, a németek, a hazai mszp-szdsz-mdf-jobbikosok sorban a benyújtandó számlákkal. Mondják hangosan: Nesze elmebeteg, elvittünk a győzelemig, a kétharmadig, adtunk annyit amit ember nem látott Magyarországon. Most akkor pucsíts és teljesíts, mert különben te is gyorsan mész a levesbe. Még egy Orbán akivel több mint másfél évtizedig harcoltunk, amíg levertük, nem fordulhat elő, bármilyen önállósodási kísérletet csírájában elfojtunk. Ha valaki nem kellőképpen tájékozott, annak is minden világos lesz, elég ha megnézi kik örömködnek külföldön az elmebeteg sikerén. És ha látod hogy a magyarság esküdt ellenségei, a terrorista ilaria salistól alex sorosig..már akkor is pontosan tudhatod hogy a magyarság mennyire elkúrta.
ekeke1
2026. április 15. 13:21
Picsogó széplelkek mint ez a Skrabski is, miközben a számuely-klónok, gábor györgyök, bojár gáborok, janisch attilák már készítik az országon végigsöprő kivégző vonatokat... Oly jellemző. Ha megkérdezik hogy mi marad ezek után a 16 év kormányzás, és négy kétharmad után, mit tudnak mondani?
sciohyper
2026. április 15. 13:18
jól van, fruzsi, te is beálltál, irányba álltál a keréknyomba. De majd eltaposnak téged is a kerekek...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!