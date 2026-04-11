„Itt senki nem lóbálja a heréjét, és senki nem akar kinyírni senkit!” – elkezdődött a Fidesz kampányzáró rendezvénye a Budai Várban

„Itt senki nem lóbálja a heréjét, és senki nem akar kinyírni senkit” – köszöntötte Facebook-követőit Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Szentháromság térről.

Emlékeztetett, a vasárnapi választás tétje, hogy el kell döntenünk: háborút akarunk vagy békét. Utóbbit csak Orbán Viktor, és a Fidesz tudja megadni, míg a Tisza belesodorná hazánkat a háborúba – hangsúlyozta. Hozzátette, Magyar Péterék a védett árakat és a rezsicsökkentést is elvennék.