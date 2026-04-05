„Ilyen ostobaságot még életemben nem láttam” – Orbán Viktor volt a Hotel Lentulai vendége

2026. április 05. 10:00

Húsvétvasárnap különleges adással jelentkezik a Hotel Lentulai: a műsor vendége ezúttal Orbán Viktor volt. A miniszterelnök nemcsak a kampány utolsó napjairól, hanem Európa jövőjéről, a háborús helyzetről és a magyar politika előtt álló kihívásokról is kendőzetlenül beszélt.

A beszélgetés egyik visszatérő motívuma a válságkezelés volt. Orbán Viktor miniszterelnök saját szerepét is ebben a keretben értelmezte: úgy fogalmazott, „született válságkezelőként” tekint magára, aki a legnehezebb helyzetekben tud igazán teljesíteni. 

Szerinte a jelenlegi időszak nem hasonlítható a korábbi, kiszámíthatóbb évekhez: egyszerre több, egymást erősítő krízishelyzet alakult ki, amelyek komoly próbatétel elé állítják Európát – és benne Magyarországot is.

A miniszterelnök élesen bírálta az európai döntéshozatalt az orosz–ukrán háború kapcsán. Álláspontja szerint az uniós stratégia hibás alapfeltevésekre épült, és gazdasági értelemben Európa saját magát hozta nehéz helyzetbe. Úgy látja, a szankciós politika és az energiapolitikai döntések következményei már most is érzékelhetők, és hosszabb távon is komoly hatással lesznek a kontinens versenyképességére.

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
A kampányról szólva Orbán Viktor arról beszélt: szerinte a „csendes többség” az elmúlt hetekben „hangos többséggé” vált. 

Úgy véli, a választás kimenetele szempontjából döntő jelentőségű, hogy ez a réteg mennyire mozgósítható az utolsó napokban. A politikai küzdelmet egyfajta ösztönös, tapasztalati alapú műfajként írta le, ahol a számítások helyét egy ponton átveszi az intuíció.

A beszélgetés személyesebb pillanatokat is tartogatott: szóba került a család, a húsvéti hagyományok, valamint az a belső dilemma is, hogy egy politikus mennyire engedhet betekintést a magánéletébe. 

Orbán Viktor világossá tette, hogy bár nem áll távol tőle a történetmesélés, a politikai szerep súlya miatt nem kívánja felcserélni a fontossági sorrendeket.

A Hotel Lentulai legújabb epizódja egyszerre kínál betekintést a miniszterelnök gondolkodásába és ad képet arról a politikai helyzetről, amelyben a 2026-os választás zajlik.

Nézze meg a teljes adást a Mandiner YouTube-csatornáján!

Fotó: Mandiner-grafika

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
VeressZoltán
2026. április 05. 23:57
Minden nagyon frankó, amikor a komcsilipsik agya nyilvánvalóan ennyire fel van baszva!
Turius
2026. április 05. 22:57
Anyagháborúban elgyőzni a legnagyobb nyersanyagexportőrt a világon.... Nincsenek szavak.
minarik
2026. április 05. 14:56
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast 2026. április 05. 12:19 Doppermann, Hajdú, hontbandi, stb. Hol vagytok ti ehhez...salak
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 05. 12:19
Doppermann, Hajdú, hontbandi, stb. Már csak a Győzike show-ba kell beköltöznie egy napra, meg esetleg egy interjú Jaberrel. 🤡 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!