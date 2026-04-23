Havas Henrik véleménye Magyar Péterről: „Nagy prosztó csávó ez!”

Rengeteg a kérdés a hamarosan hivatalba lépő kabinet kapcsán. Megnéztük milyen modellek voltak eddig Magyarországon.
„Tanár Úr” nagyon berágott, amiért Magyarország következő miniszterelnöke „le se szarja” őt.
„Le se szar engem a Magyar Péter” – kesergett Havas Henrik egy videón, amelyet Bihari Zsolt törökszentmiklósi önkormányzati képviselő osztott meg.
A riportert az bosszantotta fel, hogy interjút kért a Tisza-vezértől, de nem kapott választ.
Szóval nagy prosztó csávó ez”
– fogalmazott Havas, majd hozzátettette: „na mindegy...”.
De azért mégis folytatta:
Azért ba**dmeg, csak vagyok valaki! Hát minden magyar miniszterelnökkel csináltam interjút.
Egy csomóval az elsőt én csináltam.” – jegyezte meg önérzetesen.
„És akkor? Miért nem hív?!” – tette fel a kérdést türelmetlenül és ingerülten Havas.
A kifakadást az alábbi videón nézheti meg:
