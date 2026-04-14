tisza kohán mátyás Magyar Péter európa

Fico Magyar Péternek üzent a Tisza győzelme után – összeomolhat Európa

2026. április 14. 05:40

A magyar jobboldal pedig azért kapott most ekkora terhet, mert elég erős, hogy megbirkózzon vele. Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb cikkei hétfőn.

2026. április 14. 05:40
null

„Én ma a vereségét emelt fővel elszenvedő, hazáját szerető magyar jobboldal hangján fogok megszólalni” – kezdte a választás másnapján megjelenő publicisztikáját Kohán Mátyás. A Mandiner újságírója egyszerre szólt azokhoz, akik a Tisza győzelmének örültek, és akik aggódva fogadták a kormányváltás hírét.

Hét pontba szedve értékelte a választási eredményeit a következő szavak mentén: 

  • bocsánatkérés, 
  • helyzetértékelés, 
  • fájdalom, 
  • önkritika, 
  • hazaszeretet, 
  • hűség és 
  • hit.

Hangsúlyozta: „Nekem ez a haza nem egy főállás, nem akkor szeretem, amikor mi kormányozzuk – hanem mindig és minden körülmények között. Nem gyűlölöm meg és nem hagyom el. Elfogadom a döntését, de aggódom és féltem. És mindannyiunk érdekében remélem, hogy az a kétpártrendszer, ami most kialakult, nem betonozódik be.”

Szerinte a választási eredményből a jobboldalnak van mit tanulnia, és kötelező az önkritika gyakorlása, de meggyőződése, hogy

a magyar jobboldal azért kapott most ekkora terhet, mert elég erős hozzá”.

Moszkva szerint Magyar Péter győzelme csak felgyorsítja az EU összeomlását

Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap, vagyis az RDIF vezetője X-oldalán arról írt, hogy a Tisza Párt választási győzelme felgyorsítja az EU összeomlását, amely szerint hamarosan bekövetkezhet.

A politikus, aki rendszeres résztvevője az Ukrajnával kapcsolatos béketárgyalásoknak, úgy fogalmazott:

„Ez csak fel fogja gyorsítani az EU összeomlását. Ellenőrizzék, hogy igazam volt-e négy hónap múlva.”

Fico Magyar Péternek üzent: kész együttműködni

Robert Fico szlovák miniszterelnök közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, amelyben köszönetet mondott Orbán Viktornak a két ország közötti együttműködésekért. Szerinte a szlovák-magyar kapcsolatok soha nem voltak olyan magas szinten, mint kettőjük miniszterelnöksége alatt.

Egyúttal a frissen megválasztott Magyar Péternek is üzent. Azt írta:

„Készen állok az intenzív együttműködésre az új magyar miniszterelnökkel, akinek ezúton gratulálok a választási győzelméhez. A szlovák kormány céljai változatlanok maradnak, továbbra is érdekeltek vagyunk a Magyarországgal fenntartott baráti, és kölcsönösen előnyös kapcsolatokban, valamint az országaink területén élő nemzeti kisebbségek átlagon felüli jogállásának biztosításában.”

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor
 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
komloisracok
•••
2026. április 14. 06:45 Szerkesztve
Poloska fejéből hiányzik valami. A bakancsom
balbako_
2026. április 14. 06:28
Moszkva szerint Magyar Péter győzelme csak felgyorsítja az EU összeomlását. Ez is biztosnak látszik, csak Orbán alatt mi szemlélői lehettünk volna a Szaros miatt meg mi kerülünk a romok alá! No, ez a nagyon nem mindegy!
Farkasvölgyi
2026. április 14. 05:50
Az X-n arról írnak, hogy Magyar ugyanolyan mint Orbán csak fotogénebb...lol
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!