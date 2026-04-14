Fico Magyar Péternek üzent a Tisza győzelme után – összeomolhat Európa

Hét szó azoknak, akik ma sírnak – és azoknak, akik nevetnek
Én ma a vereségét emelt fővel elszenvedő, hazáját szerető magyar jobboldal hangján fogok megszólalni. Kohán Mátyás írása.
A magyar jobboldal pedig azért kapott most ekkora terhet, mert elég erős, hogy megbirkózzon vele.
„Én ma a vereségét emelt fővel elszenvedő, hazáját szerető magyar jobboldal hangján fogok megszólalni” – kezdte a választás másnapján megjelenő publicisztikáját Kohán Mátyás. A Mandiner újságírója egyszerre szólt azokhoz, akik a Tisza győzelmének örültek, és akik aggódva fogadták a kormányváltás hírét.
Hét pontba szedve értékelte a választási eredményeit a következő szavak mentén:
Hangsúlyozta: „Nekem ez a haza nem egy főállás, nem akkor szeretem, amikor mi kormányozzuk – hanem mindig és minden körülmények között. Nem gyűlölöm meg és nem hagyom el. Elfogadom a döntését, de aggódom és féltem. És mindannyiunk érdekében remélem, hogy az a kétpártrendszer, ami most kialakult, nem betonozódik be.”
Szerinte a választási eredményből a jobboldalnak van mit tanulnia, és kötelező az önkritika gyakorlása, de meggyőződése, hogy
a magyar jobboldal azért kapott most ekkora terhet, mert elég erős hozzá”.
Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap, vagyis az RDIF vezetője X-oldalán arról írt, hogy a Tisza Párt választási győzelme felgyorsítja az EU összeomlását, amely szerint hamarosan bekövetkezhet.
A politikus, aki rendszeres résztvevője az Ukrajnával kapcsolatos béketárgyalásoknak, úgy fogalmazott:
„Ez csak fel fogja gyorsítani az EU összeomlását. Ellenőrizzék, hogy igazam volt-e négy hónap múlva.”
Robert Fico szlovák miniszterelnök közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, amelyben köszönetet mondott Orbán Viktornak a két ország közötti együttműködésekért. Szerinte a szlovák-magyar kapcsolatok soha nem voltak olyan magas szinten, mint kettőjük miniszterelnöksége alatt.
Egyúttal a frissen megválasztott Magyar Péternek is üzent. Azt írta:
„Készen állok az intenzív együttműködésre az új magyar miniszterelnökkel, akinek ezúton gratulálok a választási győzelméhez. A szlovák kormány céljai változatlanok maradnak, továbbra is érdekeltek vagyunk a Magyarországgal fenntartott baráti, és kölcsönösen előnyös kapcsolatokban, valamint az országaink területén élő nemzeti kisebbségek átlagon felüli jogállásának biztosításában.”
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor