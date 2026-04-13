Ft
Ft
18°C
4°C
Ft
Ft
18°C
4°C
04. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
robert fico szlovákia Magyar Péter Barátság kőolajvezeték orbán viktor

Fico üzent Magyar Péternek a Barátság vezetékkel kapcsolatban

2026. április 13. 07:08

Szlovákia folytatná az együttműködést Magyarországgal.

Hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében Szlovákia miniszterelnöke, Robert Fico is megszólalt a magyarországi választásokkal kapcsolatban, írja a Világgazdaság.

Szeretném kifejezni köszönetemet a leköszönő magyar miniszterelnöknek, Orbán Viktornak az eddigi évek kiváló együttműködéséért. 

A kölcsönös tisztelet jegyében hatalmas energiát fektettünk a minőségi szlovák-magyar kapcsolatokba, amelyek soha nem voltak olyan magas szinten, mint ebben az időszakban. Az a céltudatosság és lendület, amellyel a szuverenitást és a nemzeti érdekeket védelmezte, példaértékű volt és mindig is az marad számomra” – írta bejegyzésében Szlovákia miniszterelnöke.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Hozzátette: „Teljes tisztelettel tudomásul veszem Magyarország állampolgárainak a  választásokon meghozott döntését, és 

készen állok az intenzív együttműködésre az új magyar miniszterelnökkel, 

akinek ezúton gratulálok a választási győzelméhez. A szlovák kormány céljai változatlanok maradnak, továbbra is érdekeltek vagyunk a Magyarországgal fenntartott baráti, és kölcsönösen előnyös kapcsolatokban, valamint az országaink területén élő nemzeti kisebbségek átlagon felüli jogállásának biztosításában”.

Ezt is ajánljuk a témában

A kormányfő Magyarnak a V4-ekről mondott szavaira reagálva kiemelte, hogy 

a szlovák kormány is a V4-es formátum újjáélesztését kívánja,

 valamint folytatná a közös fellépést Magyarországgal az energetika területén közös érdekeinek védelmében.

„Hiszem, hogy Szlovákiának és Magyarországnak, de 

egész Közép-Európának továbbra is kiemelt érdeke fűződik a Barátság kőolajvezeték üzemeltetésének ismételt helyreállításához” 

– zárta sorait Robert Fico.

Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ekrü123
2026. április 13. 08:39
franciscofranco 2026. április 13. 07:34 "Rohadj meg."- Nem értem a kirohanást...nektek most gőzerővel ünnepelnetek kéne, nem pedig azzal foglalkozni, mi mit mondunk, vagy mi a véleményünk....Csak nem rájöttél, hogy nagyon rossz lóra tettetek? XDDDDD
Válasz erre
0
0
Magyarorszag-elveszett
2026. április 13. 08:37
Nem fogják megnyitni. Ez nem ukrán, hanem uniós döntés.
Válasz erre
0
0
Ekrü123
2026. április 13. 08:35
bekeev-2025 2026. április 13. 07:37 "Fideszektások sivalkodása. Zene füleimnek."- Ki sivalkodik? Röhögünk rajtatok, mert most jön számotokra a feketeleves. Viszont ti láthatóan ezzel nem tudtok mit kezdeni, mert ahelyett, hogy örülnétek agresszívan és tahón viselkedtek. XDDDDD
Válasz erre
1
0
szim-patikus
2026. április 13. 08:32
Ficonak igaza van. Diverzifikációhoz arra is szükség van.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!