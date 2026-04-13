Fico üzent Magyar Péternek a Barátság vezetékkel kapcsolatban
Szlovákia folytatná az együttműködést Magyarországgal.
Hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében Szlovákia miniszterelnöke, Robert Fico is megszólalt a magyarországi választásokkal kapcsolatban, írja a Világgazdaság.
Szeretném kifejezni köszönetemet a leköszönő magyar miniszterelnöknek, Orbán Viktornak az eddigi évek kiváló együttműködéséért.
A kölcsönös tisztelet jegyében hatalmas energiát fektettünk a minőségi szlovák-magyar kapcsolatokba, amelyek soha nem voltak olyan magas szinten, mint ebben az időszakban. Az a céltudatosság és lendület, amellyel a szuverenitást és a nemzeti érdekeket védelmezte, példaértékű volt és mindig is az marad számomra” – írta bejegyzésében Szlovákia miniszterelnöke.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Hozzátette: „Teljes tisztelettel tudomásul veszem Magyarország állampolgárainak a választásokon meghozott döntését, és
készen állok az intenzív együttműködésre az új magyar miniszterelnökkel,
akinek ezúton gratulálok a választási győzelméhez. A szlovák kormány céljai változatlanok maradnak, továbbra is érdekeltek vagyunk a Magyarországgal fenntartott baráti, és kölcsönösen előnyös kapcsolatokban, valamint az országaink területén élő nemzeti kisebbségek átlagon felüli jogállásának biztosításában”.
A kormányfő Magyarnak a V4-ekről mondott szavaira reagálva kiemelte, hogy
a szlovák kormány is a V4-es formátum újjáélesztését kívánja,
valamint folytatná a közös fellépést Magyarországgal az energetika területén közös érdekeinek védelmében.
„Hiszem, hogy Szlovákiának és Magyarországnak, de
egész Közép-Európának továbbra is kiemelt érdeke fűződik a Barátság kőolajvezeték üzemeltetésének ismételt helyreállításához”
– zárta sorait Robert Fico.
Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP