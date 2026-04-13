Fico üzent Magyar Péternek a Barátság vezetékkel kapcsolatban

Hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében Szlovákia miniszterelnöke, Robert Fico is megszólalt a magyarországi választásokkal kapcsolatban, írja a Világgazdaság.

Szeretném kifejezni köszönetemet a leköszönő magyar miniszterelnöknek, Orbán Viktornak az eddigi évek kiváló együttműködéséért.

A kölcsönös tisztelet jegyében hatalmas energiát fektettünk a minőségi szlovák-magyar kapcsolatokba, amelyek soha nem voltak olyan magas szinten, mint ebben az időszakban. Az a céltudatosság és lendület, amellyel a szuverenitást és a nemzeti érdekeket védelmezte, példaértékű volt és mindig is az marad számomra” – írta bejegyzésében Szlovákia miniszterelnöke.