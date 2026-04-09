Ezt a felvételt mindenkinek látnia kell: fontos, hogy vasárnap emlékezzünk Magyar Péter szavaira (VIDEÓ)

Újabb hangfelvétel: „Geci nagy háborúra” készül Magyar Péter (VIDEÓ)
Az információt a Patrióta hozta nyilvánosságra. Ebből kiderült, hogy a Tisza Párt elnöke évek óta átverte a magyar választókat, tisztában volt Brüsszel valódi terveivel.
A Patrióta birtokába került egy videó, amelyen Magyar Péter arról beszél, hogy „geci nagy háborúra lesz”.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Pétert leleplező videó került a Patrióta birtokába.
Ezt is ajánljuk a témában
A felvételen Vogel Evelin, a pártelnök volt barátnője arról beszél, hogy „lehet jobb lenne a világ, hogyha humoristák lennének politikusok. Csak színészek ne legyenek, mert akkor háború lesz”.
Erre Magyar Péter úgy reagál,
Így is az lesz, g*ci nagy háború lesz”.
Bohár Dániel, a Patrióta riporter a hallottak kapcsán emlékeztetett, hogy bár a zárt ajtók mögött Magyar Péter így fogalmaz, ezzel szemben a nyilvánosság előtt egészen mást mond. „Publikusan az ukrán háborút riogatásnak nevezi” – szögezte le a véleményvezér.
„Emlékezzünk erre most vasárnap, és küldd tovább ezt a videót még most” – hangsúlyozta a leleplező videó kapcsán Bohár Dániel.
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Balázs sem hagyta szó nélkül az égbe kiáltó önellentmondást.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP