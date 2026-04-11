Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná

Tombol az energiaháború: miért került Zelenszkij célkeresztjébe Magyarország?
Teljesen világosak a célok, tönkretennék a magyar embereket!
A szakértők egy nappal a választás előtt aláhúzták: a külföldi szavazatok miatt akár napokig elhúzódhat a végső eredmény kihirdetései, így a politikai erőknek komoly felelősségük van, hogy mit üzennek a választóik felé.
Durván 315 ezer olyan szavazat lehet az egy nap múlva esedékes, 2026-os országgyűlési választáson (91 ezer külképviseleti és kb. 224 ezer átjelentkező), amelyet nem tudnak majd megszámolni április 12-én, hiszen még nem lesznek fizikailag az érintett szavazókörökben, csak jövő héten érkeznek meg. Mikor lehet majd végső eredményt hirdetni? Hány billegő választókerületre számítanak a szakértők? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!
A 2018-as és 2022-es választás idején 4-5 olyan választókerület is volt, ahol nem lehetett a választás napján eredményt hirdetni (pl.: 2022-ben Miskolc térségében két választókerület, de Menczer Tamás, Dunai Mónika, vagy Szatmáry Kristóf választókerületei is billegtek 1-2 napig) – idézte fel a Mesterterv legutóbbi adásában Kereki Gergő, lapunk főszerkesztője.
G. Fodor Gábor a kapcsolódó kérdésére válaszolva rámutatott:
a Fidesz fog kormányt alakítani, de ezt sajnos még az én esélylatolgatásaim szerint sem tudjuk majd vasárnap kijelenteni.”
Ha csak a külképviseleten szavazók nagy számára gondulunk – amit ha visszaosztunk választókerületekre –, számos olyan választókerület van, ahol 2-3 ezer szavazat a külképviseletekről jön majd vissza és a jelöltek közötti különbség valószínűleg kisebb lesz. Tehát itt még egy hetet biztos várni fogunk arra, hogy végső eredményt tudjunk hirdetni” – értékelt a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója.
Mint kifejtette: „amikor ilyen ki-ki meccs van és a választási rendszer ezt a helyzetet állítja elő, úgy tűnik, hogy április 12-én éjszaka még nem lehet győztest hirdetni nagy valószínűséggel. tehát
ez a feszült helyzet, ez a várakozás napokig el fog még tartani, amikor nemcsak nekünk elemzőknek, hanem a politikai erőknek is komoly felelősségük van, hogy mit üzennek a választóik felé.”
„224 ezren vannak, akik átjelentkeztek, és 91 ezren, akik külföldön telrveznek szavazni. Biztos, hogy nem 100 százalékos részvétellel fogják ezt tenni, „tehát becslésnek 300 ezer szavazatról beszélünk, de ez jelentős és őket lehet, hogy csak pénteken fogjuk beleszámolni a végeredménybe” – mutatott rá kérdésre válaszolva Mráz Ágoston Sámuel.
Mint a Nézőpont Intézet vezetője kifejtette: „mi azt láttuk a külföldi átjelentkezőknél, hogy abban a 40 választókerületben él a hatvan százalékuk, amely 40 választókerületet mi az ellenzéki győztes választókerületnek minősítettünk. Ha ellenzéki választókerületek lesznek, akkor nem kell izgulni, hogy a külföldről érkező szavazatok esetleg eldöntik-e, de ha szoros lesz az eredmény, akkor nyitva maradnak ezek a választókerületek is. Tehát egyetértek a Gáborral e téren, hogy
könnyen meg lehet, hogy hosszú, izgalmas esténk lesz vasárnap, és hétfő hajnalban izgalmas hajnalunk, aztán reggelünk, de a végeredményre várni kell.
És természetesen az mindig lehetőség a mindenkori ellenzéknek, hogy a legitimitását megkérdőjelezze a választásnak, de szerintem már most rögzítsük előre,
bármi is lesz az eredmény: a magyar választási rendszer nagyon jól működik és papír alapú, tehát minden szavazatot meg lehet újra számolni, a jegyzőkönyveket ellenőrizni lehet, van egy jogorvoslati határidő és 30 nappal a választások után kell csak az új parlamentnek megalakulnia”
– húzta alá a szakértő.
