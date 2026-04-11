Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná

Durván 315 ezer olyan szavazat lehet az egy nap múlva esedékes, 2026-os országgyűlési választáson (91 ezer külképviseleti és kb. 224 ezer átjelentkező), amelyet nem tudnak majd megszámolni április 12-én, hiszen még nem lesznek fizikailag az érintett szavazókörökben, csak jövő héten érkeznek meg. Mikor lehet majd végső eredményt hirdetni? Hány billegő választókerületre számítanak a szakértők? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

A 2018-as és 2022-es választás idején 4-5 olyan választókerület is volt, ahol nem lehetett a választás napján eredményt hirdetni (pl.: 2022-ben Miskolc térségében két választókerület, de Menczer Tamás, Dunai Mónika, vagy Szatmáry Kristóf választókerületei is billegtek 1-2 napig) – idézte fel a Mesterterv legutóbbi adásában Kereki Gergő, lapunk főszerkesztője.