04. 16.
csütörtök
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
kormány gróf batthyány lajos hvg Magyar Péter miniszterelnök

Ez gyors volt: kettőt pislogtunk és máris beállt a Tisza-kormány mögé a HVG

2026. április 16. 18:03

A hetilap Batthyány Lajoshoz hasonlítja Magyar Pétert.

2026. április 16. 18:03
Rekordgyorsasággal alakult át kormánypropagandává a HVG, amely 

Gróf Batthyány Lajosként ábrázolja Magyar Péter, leendő miniszterelnököt legújabb számának címlapján. 

A még meg sem alakult Tisza kormánynak már most behódoló lap „Magyar történelem, kétharmaddal léphet Batthyány örökébe a Tisza elnöke” címmel jelentette meg az e heti újságot, ami több szempontból is figyelemfelkeltő. 

Forrás: HVG

Miután a HVG párhuzamot igyekezik vonni a mártír miniszterelnök és Magyar Péter között, érdemes pár mondatban felidézni, ki is volt Batthyány Lajos, és politikai életútja mennyi mindenben nem egyezik a Tisza elnökéével.

Magyarország első miniszterelnöke ellenzékben kezdte politikai szerepvállalását az 1839–40-es pozsonyi országgyűlésen,

mint a főrendiházi ellenzék vezére. V. Ferdinánd 1848-ban nevezte ki az első felelős magyar kormány miniszterelnökévé, és mindössze alig hét hónapig töltötte be ezt a tisztséget.  

Az 1848-as fegyveres konfliktusok miatt ugyanis Batthyány miniszterelnökként több alkalommal is próbált megegyezni a bécsi udvarral, de sikertelenül, ezért szeptemberben a kormány több tagjával lemondott. 

A forradalomban betöltött szerepe miatt 1849. január 8-án a Károlyi-palotában elfogták, és a budai laktanyába zárták, ahonnan átszállítottak Pozsonyba, Laibachba, majd Olmützbe. 

Batthyány mindvégig ragaszkodott ahhoz, hogy valamennyi cselekedete törvényes volt, a bécsi kamarilla azonban őt tekintette a forradalmi mozgalom egyik elindítójának, és elhatározta, hogy kivégzésével példát statuál. 

Pere kimondott koncepciós per volt: Magyarország csak Ferdinánd császár 1848. október 3-án kiadott manifesztumai után számított „lázadó országnak”, Batthyányt azonban (és senki mást) az ez előtti, 1848-as nyári–tavaszi tetteiért „vonták felelősségre”.

Gróf Batthyány Lajos kivégzését Haynau hagyta jóvá, az első magyar miniszterelnököt 1849. október 6-án lőtték le, a miniszterelnök mártírhalált halt.

Nyitókép: Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 85 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
elegemvan
2026. április 16. 20:12
Azért látva a tegnapi előadást az MTV -nél, halkan felhívnám az eddig a diktatúrában elnyomott és üldözött humorista társadalom figyelmét, kiváltképp a zsebhitlerező kedvenc Bödőcs Tiborét, hogy ezzel a fickóval nem lehet majd viccelni. A nagy demokrata Peti, elvitet benneteket a picsába egy rossz poén miatt is, nem úgy, mint Viktor, aki a leggusztustalanabb személyes sértéseiteket is eltűrte. Szóval csak óvatosan a nagy szólásszabadsággal és a soha nemlátott friss demokráciával fiúk. Ez a Batthyány nem az a Batthyány.
5m007h 0p3ra70r
2026. április 16. 20:07
» venceremos 2026. április 16. 19:26 2/3 lett vagy beallsz, vagy meghalsz« Szépen idézed Kim Irszent, elvtárs! 🤣🤣🤣🤣
5m007h 0p3ra70r
2026. április 16. 20:06
» venceremos 2026. április 16. 19:26 2/3 lett vagy beallsz, vagy meghalsz kiveve ha fideszes vagy mert akkor mindenkepp meghalsz« Az örök élet is kampányígéret volt miticsföldén? 🤣🤣🤣🤣
5m007h 0p3ra70r
2026. április 16. 20:05
A rezsimfelszopást nel lehet elég korán kezdeni. Ezt egy 1979-ből ránk maradt volt szocialista túlélő lapnál jól tudják. 🤣🤣🤣🤣
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.