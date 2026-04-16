Ez gyors volt: kettőt pislogtunk és máris beállt a Tisza-kormány mögé a HVG

A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.
A hetilap Batthyány Lajoshoz hasonlítja Magyar Pétert.
Rekordgyorsasággal alakult át kormánypropagandává a HVG, amely
Gróf Batthyány Lajosként ábrázolja Magyar Péter, leendő miniszterelnököt legújabb számának címlapján.
A még meg sem alakult Tisza kormánynak már most behódoló lap „Magyar történelem, kétharmaddal léphet Batthyány örökébe a Tisza elnöke” címmel jelentette meg az e heti újságot, ami több szempontból is figyelemfelkeltő.
Miután a HVG párhuzamot igyekezik vonni a mártír miniszterelnök és Magyar Péter között, érdemes pár mondatban felidézni, ki is volt Batthyány Lajos, és politikai életútja mennyi mindenben nem egyezik a Tisza elnökéével.
Magyarország első miniszterelnöke ellenzékben kezdte politikai szerepvállalását az 1839–40-es pozsonyi országgyűlésen,
mint a főrendiházi ellenzék vezére. V. Ferdinánd 1848-ban nevezte ki az első felelős magyar kormány miniszterelnökévé, és mindössze alig hét hónapig töltötte be ezt a tisztséget.
Az 1848-as fegyveres konfliktusok miatt ugyanis Batthyány miniszterelnökként több alkalommal is próbált megegyezni a bécsi udvarral, de sikertelenül, ezért szeptemberben a kormány több tagjával lemondott.
A forradalomban betöltött szerepe miatt 1849. január 8-án a Károlyi-palotában elfogták, és a budai laktanyába zárták, ahonnan átszállítottak Pozsonyba, Laibachba, majd Olmützbe.
Batthyány mindvégig ragaszkodott ahhoz, hogy valamennyi cselekedete törvényes volt, a bécsi kamarilla azonban őt tekintette a forradalmi mozgalom egyik elindítójának, és elhatározta, hogy kivégzésével példát statuál.
Pere kimondott koncepciós per volt: Magyarország csak Ferdinánd császár 1848. október 3-án kiadott manifesztumai után számított „lázadó országnak”, Batthyányt azonban (és senki mást) az ez előtti, 1848-as nyári–tavaszi tetteiért „vonták felelősségre”.
Gróf Batthyány Lajos kivégzését Haynau hagyta jóvá, az első magyar miniszterelnököt 1849. október 6-án lőtték le, a miniszterelnök mártírhalált halt.
