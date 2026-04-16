Ez gyors volt: kettőt pislogtunk és máris beállt a Tisza-kormány mögé a HVG

Magyarország első miniszterelnöke ellenzékben kezdte politikai szerepvállalását az 1839–40-es pozsonyi országgyűlésen,

mint a főrendiházi ellenzék vezére. V. Ferdinánd 1848-ban nevezte ki az első felelős magyar kormány miniszterelnökévé, és mindössze alig hét hónapig töltötte be ezt a tisztséget.

Az 1848-as fegyveres konfliktusok miatt ugyanis Batthyány miniszterelnökként több alkalommal is próbált megegyezni a bécsi udvarral, de sikertelenül, ezért szeptemberben a kormány több tagjával lemondott.

A forradalomban betöltött szerepe miatt 1849. január 8-án a Károlyi-palotában elfogták, és a budai laktanyába zárták, ahonnan átszállítottak Pozsonyba, Laibachba, majd Olmützbe.