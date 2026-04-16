eltűnt lány facebookon rendőrség Széll Kálmán tér budapest

Eltűnt egy 12 éves lány Budapesten

2026. április 16. 13:16

Lőrincz Elizabet Diánát április 14-én, kedden, 12 óra körül látták utoljára Budapesten, a Széll Kálmán téren.

A rendőrség eljárást indított az ismeretlen helyen tartózkodó Lőrincz Elizabet Diána ügyében – közölte a police.hu.

A 12 éves lányt április 14-én, kedden, 12 óra körül látták utoljára Budapesten, a Széll Kálmán téren. 

Facebookon terjedő információk szerint eltűnésekor a lány az iskolából tartott hazafelé és indulása előtt még egy osztálytársától is elbúcsúzott. Azóta azonban nem adott életjelet magáról, és senki nem látta.

Lőrincz Elizabet Diána körülbelül 166 centiméter magas, derékig érő barna haja és barna szeme van. Eltűnésekor kék farmert, fehér pólót, valamint rózsaszín, bundás pulóvert viselt.

A rendőrség kéri, hogy aki a lány tartózkodási helyéről vagy eltűnésének körülményeiről érdemi információval rendelkezik, jelentkezzen. Bejelentést a 107-es vagy a 112-es segélyhívó számokon lehet tenni a nap 24 órájában, illetve a Telefontanú ingyenesen hívható zöld számán, a 06-80-555-111-es telefonszámon.

Forrás: Facebook

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hakapeszim
2026. április 16. 13:49
12 éves lányom van, ez minden szülő legrosszabb rémálma! Kerüljön elő! Vigyázzunk rájuk, a mi időnkben mi százszor önállóbbak voltunk, de bevallom, mi kocsival hozzuk - visszük a gyereket suliba. Van nála telefon is, még otthon sem hagyjuk egyedül 2 - 3 óránál hosszabb időre. Egy haverom szokta mondani, mikor azt mondják, hogy "túlfélti" a fiát: Ha én nem féltem, akkor ki? Úgyhogy amíg én és az anyja élünk, mi vigyázni fogunk rá. Más nem teszi meg.
3
0
Dixtroy
2026. április 16. 13:47
Az veszélyes hely, már kardoztak is ott.
0
0
Sróf
2026. április 16. 13:28
Utánanézni, hogy a szegedi pedotiszás képviselő (Gajda Attila) aznap járt-e Budapesten. Ha igen, akkor lehet, hogy érdemes lenne kikérdezni. Feltéve, hogy Szerbiában nem buzeráns pedofília miatt folyt ellene eljárás. Ha buzeráns, akkor ez esetben alibije van.
3
0
Fekvőrendőr
2026. április 16. 13:18
Remélem épségben előkerül!!
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!