Eltűnt egy 12 éves lány Budapesten

A rendőrség eljárást indított az ismeretlen helyen tartózkodó Lőrincz Elizabet Diána ügyében – közölte a police.hu.

A 12 éves lányt április 14-én, kedden, 12 óra körül látták utoljára Budapesten, a Széll Kálmán téren.

Facebookon terjedő információk szerint eltűnésekor a lány az iskolából tartott hazafelé és indulása előtt még egy osztálytársától is elbúcsúzott. Azóta azonban nem adott életjelet magáról, és senki nem látta.