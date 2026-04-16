Eltűnt egy 12 éves lány Budapesten

Lőrincz Elizabet Diánát április 14-én, kedden, 12 óra körül látták utoljára Budapesten, a Széll Kálmán téren.
A rendőrség eljárást indított az ismeretlen helyen tartózkodó Lőrincz Elizabet Diána ügyében – közölte a police.hu.
A 12 éves lányt április 14-én, kedden, 12 óra körül látták utoljára Budapesten, a Széll Kálmán téren.
Facebookon terjedő információk szerint eltűnésekor a lány az iskolából tartott hazafelé és indulása előtt még egy osztálytársától is elbúcsúzott. Azóta azonban nem adott életjelet magáról, és senki nem látta.
Lőrincz Elizabet Diána körülbelül 166 centiméter magas, derékig érő barna haja és barna szeme van. Eltűnésekor kék farmert, fehér pólót, valamint rózsaszín, bundás pulóvert viselt.
A rendőrség kéri, hogy aki a lány tartózkodási helyéről vagy eltűnésének körülményeiről érdemi információval rendelkezik, jelentkezzen. Bejelentést a 107-es vagy a 112-es segélyhívó számokon lehet tenni a nap 24 órájában, illetve a Telefontanú ingyenesen hívható zöld számán, a 06-80-555-111-es telefonszámon.
