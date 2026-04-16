Választás 2026
állami számvevőszék nagy attila tibor országos bírósági hivatal kúria Magyar Péter miniszterelnök

El a kezekkel a közjogi méltóságoktól

2026. április 16. 06:51

Rendkívül kockázatos Magyar Péter azon szándéka, hogy a köztársasági elnököt mandátumának letelte előtt elmozdítsa.

ifj. Lomnici Zoltán
Magyar Nemzet

„Magyar Péter a választásokat követő nemzetközi sajtótájékoztatóján lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a legfőbb ügyészt, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék , a Gazdasági Versenyhivatal elnökét, valamint a médiahatóság vezetőjét. Ez a lépés nem példátlan, hiszen a proletárforradalmak vezetői is tettek korábban ilyen lépéseket.

(...)

Hack Péter, Nagy Attila Tibor, sőt Török Gábor is kifejtette, hogy

milyen társadalmi problémákhoz vezethet a jogállami módszerek semmibevétele, még a polgárháború veszélyét is emlegette az egyik elemző.

Persze ők is tévedhetnek, ezért érdemes történelmi példákat keresni. Emlékezetes, hogy 2002-ben csak néhány szavazattal nyert a baloldal a Fidesszel szemben, de 2006-ban már meggyőzőnek volt mondható Gyurcsány Ferenc és a mögötte álló pártok választási sikere. Ám még tartott a győztesek euforikus hangulata, amikor előkerült egy hangfelvétel. és utcai zavargások kezdődtek, sérültekkel és nem csupán anyagi károkkal. A miniszterelnököt néhány hónappal a választási győzelem után már politikai hullának tekintették.

Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz 1998-as győzelme után nem szólította fel az 1990. októberi taxisblokádban vitatott szerepet játszó Göncz Árpád köztársasági elnököt arra, hogy mondjon le, megvárta, hogy leteljen a mandátuma. Szintén bölcs módon nem tette kockára az ország nyugalmát Medgyessy Péter miniszterelnök, megvárta Mádl Ferenc köztársasági elnök mandátumának lejártát, Gyurcsány Ferenccel egyetemben.
Ezért

rendkívül kockázatos Magyar Péter azon szándéka, hogy a jelenlegi köztársasági elnököt mandátumának letelte előtt elmozdítsa. A többi fent megnevezett közjogi tisztségviselőhöz hasonlóan csak akkor van mód a visszahívásra, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak. A jogállami módszerek semmibevétele rendkívüli veszélyeket rejt magában.”

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2026. április 16. 08:55
"rendkívül kockázatos Magyar Péter azon szándéka, hogy a jelenlegi köztársasági elnököt mandátumának letelte előtt elmozdítsa" Kedves gyerekek, értsétek már meg, hogy mapettónak ebben a dologban nincsen saját akarata. Gyugya bá pénze tette őt oda, ahova, ezért az fog történni, amit soros (fia) akar. Márpedig az ő módszerük a kulcspozíciók megszerzése, (így már érthető a lista, és miért vannak ők rajta) és onnantól mindenki annyit ugrabugrálhat, amennyit jólesik, nem számít.
nemecsekerno-007-01
2026. április 16. 08:44
Ez eddig rendben van, kedves Zoltán. – De mi van ha szép csendben az ukrán titkosszolgálat szabad kezet kap Magyarországon. (német, lengyel és MI6 is) – Aztán kapjuk a hírt, hogy Dr. Lomniczi Zoltán kiesett egy irodaház 10. emeletéről. – Ugyanis ez egyszerű módszertan, a ,,hangadókat,, kell kiiktatni, utána a többi kussol. – Ha mégse és kimennek tiltakozni, akkor jöhet egy Maidan. Szóval nagyon nem vagyok optimista a közeljövőt illetően és nem tudom mit tehetnénk.
simingrid
2026. április 16. 08:24
Peter feje mindig sunyi, " Szája" pedig arrogáns proli! Mindenkit csak elküldene, Pedig sok mindenhez nincs is esze!🤣🤣🤣🤣
you-brought-2-too-many
2026. április 16. 08:17
Nem szabad lemondani semmiképpen. (Remélem h valamelyik kampányguru olvassa s tanul belőle). Egy nárcisztikus prosztóval szemben az egyetlen eszközöd, ha beleâllsz a konfliktusba s belekènyszeríted H a vègsőkig feszítse a húrt. Minden egyes ilyen helyzet szavazó tízezrek elfordulàsàt eredményezheti. Ha kell egy utcai konfliktusba is bele kell àllni. Ne felejtsük: Puzsérèk pont ezzel fenyegetőztek egy fidesz győzelem esetén. A taxis blokàd hosszú tàvra is kihatott ès az MDF bukásànak is megàgyazott; Gyurcsány süllyedèse a szemkilövetèssel pecsètelődött meg. Vezetőink jellemzően nem tudjak kezelni a Street fight konfliktusokat - a fidesz sem tudta, lásd hadházy bohóckodásàt a Ferenciek terén hónapokon át -, èpp ezèrt ez lehet a fegyver az ideggyenge vahúrral szemben is.
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.