– A Pest vármegyei 1. választókerületben egy tiszás szimpatizáns erőszakosan lépett fel a bolti eladókkal szemben, akik arról beszélgettek, hogy a Fideszre szavaznak majd. Az erőszakos fellépés következtében egyikük rosszul lett. Ugyanebben a választókerületben egy szülő megfenyegette az iskola jobboldali értékrendet valló vezetőjét, akinek kollégáitól kellett segítséget kérnie.

– Egy Zala vármegyei választókerületben Lovkó Csaba, a Tisza egyik képviselőjelöltje tiltott kampányeszközökkel próbált szavazatokat szerezni. Egy Zalakomáron készült felvétel alapján a választóknak ruhát, élelmiszert és pénzt adott. Az ajándékozás egy épületben zajlott, amelyet a jelölt egy tiszás kampánypult felől közelített meg.