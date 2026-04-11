Csodálatos: a NER legtaszítóbb figuráinak nagy része megcsinálta a Fidesz 2.0-t – ami sárgább, savanyúbb, meg pszichopatább, de legalább az övék

Tényleg, mindezt igazán nem lenne szabad jutalom nélkül hagyni egy esetleges Tisza-kormánynak. Mint minden rendes rezsimváltó erő, kezdhetné a kivégzések mellett médiadíjak alapításával.

Például, ha már olyan alákérdezős interjúk születtek, amilyenekről a legdöbrögibb fideszes vezető sem álmodhatott volna soha egy-egy jobboldali lapnál, a legszolgálatkészebbek szerzői igazán megkaphatnák mondjuk az Arany Lakáj Díjat.

Aztán ott vannak az izgalmas leleplezések. Bámulatos, ahogyan feldolgozták a fiúk a külföldi titkosszolgálatok minden esetben száz százalékig megbízható, és sosem politikailag motivált aktáit. De csak a legjobbak kaphatják meg az Áradó Watergate Konfabuláció Rend tisztikeresztjét. Akinek ilyenje nincs, az panyit is ér.

Mozgóképeséknél pedig viszonylag sok „dokumentumfilm” született, igen sokszínű témákban: az egyikben Magyar Pétert magasztalták, a másikban a Kutyák csontjáról rágta le az utolsó cafatokat az odafüggetlenedett Mérő Vera. De volt még jó pár másik, felidézni is nehéz, kellene végre egy rendes fesztivál ezeknek, ahol mindet végtelenítve játsszák. Közösségi finanszírozásból lehetne elnevezni, ötleteket euróban és forintban is fogadunk, jobb híján egyelőre marad a Kapuzárási Pennyk Prokumentumfilm Fesztivál.

Kellene egyfajta fair play díj is, hiszen a nagy és minőségi stílusváltozás közepette számos függetlennek mondott újságíró eltűrte, hogy úgy beszéljen vele a felkent főmessiás, amilyen modort olyan földi halandók, mint a Nobel-díjas kutatók, nagyvállalati vezérigazgatók, pláne miniszterek vagy a miniszterelnök soha nem engedett meg magának egyik ellenoldali skriblerrel sem. Mivel szükség van az ilyen szorgos rendszerváltó kezekre, igazán járna évente egy-két élmunkásnak az Övcsat a Mélságért és Változásért Érdemrend.