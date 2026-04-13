európai unióban Magyar Péter orbán csehország választás

Cseh külügyminiszter: Orbán bukásával egy szövetségest veszített Prága

2026. április 13. 06:49

A prágai kormány ugyanakkor már az új vezetéssel való együttműködésre készül.

null

„Csehország Orbán Viktorban egy szövetségesét veszítette el az Európai Unióban” – reagált a magyarországi országgyűlési választás eredményére Petr Macinka cseh külügyminiszter késő este.

A politikus hangoztatta: bízik abban, hogy az új magyar kormánnyal sikerül rendkívüli jó kapcsolatokat kiépíteni. Úgy vélte, hogy a magyar választások eredménye nem rossz hír a konzervatívok számára, hiszen Magyar Péter is a konzervatív oldalhoz tartozónak tartja magát.

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Karel Havlícek kormányfőhelyettes, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) kormányzó mozgalom alelnöke bejelentette, hogy már gratulált Magyar Péternek a „nagyarányú győzelemhez”. Orbán Viktor vereségét szerinte 16 évnyi kormányzás után az „anyag elfáradása” okozta.

A magyarországi parlamenti választásokat a cseh média rendkívüli érdeklődése kísérte. A közszolgálati Cseh Televíziónak három külön stábja dolgozott Budapesten, s a televízió egész vasárnap rendkívüli műsorokban, élő magyarországi bejelentkezésekkel foglalkozott a választásokkal. A nagyobb cseh újságok különtudósítókat küldtek Magyarországra, akik a lapok weboldalain egész nap folyamatosan tájékoztattak a voksolás lefolyásáról.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
templar62
2026. április 13. 07:39
A DS ( mélyállam ) , nem válogat az eszközökben , a látszatra sem ad : tehát ideges .
wadcutter
2026. április 13. 07:28
Túl erős szövetség kezdett kialakulni a régi Monarchia állami közt, még ha a sógorok is csatlakoztak volna, újra erős érdekérvényesítő hatalommá vált volna a szövetség, ezért kellett Dzsordzsi bácsinak kiütni a központot belőle.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 13. 07:12
Egész Európa egy emberként gratulál a Tisza győzelméhez, és szeretettel várja vissza Magyarországot a közös európai értékekhez.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!