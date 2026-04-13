Cseh külügyminiszter: Orbán bukásával egy szövetségest veszített Prága

Ez gyors volt: Soros fia máris gratulált Magyar Péternek
Alexander Soros a közösségi oldalán reagált a magyar választás eredményére.
A prágai kormány ugyanakkor már az új vezetéssel való együttműködésre készül.
„Csehország Orbán Viktorban egy szövetségesét veszítette el az Európai Unióban” – reagált a magyarországi országgyűlési választás eredményére Petr Macinka cseh külügyminiszter késő este.
A politikus hangoztatta: bízik abban, hogy az új magyar kormánnyal sikerül rendkívüli jó kapcsolatokat kiépíteni. Úgy vélte, hogy a magyar választások eredménye nem rossz hír a konzervatívok számára, hiszen Magyar Péter is a konzervatív oldalhoz tartozónak tartja magát.
Karel Havlícek kormányfőhelyettes, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) kormányzó mozgalom alelnöke bejelentette, hogy már gratulált Magyar Péternek a „nagyarányú győzelemhez”. Orbán Viktor vereségét szerinte 16 évnyi kormányzás után az „anyag elfáradása” okozta.
A magyarországi parlamenti választásokat a cseh média rendkívüli érdeklődése kísérte. A közszolgálati Cseh Televíziónak három külön stábja dolgozott Budapesten, s a televízió egész vasárnap rendkívüli műsorokban, élő magyarországi bejelentkezésekkel foglalkozott a választásokkal. A nagyobb cseh újságok különtudósítókat küldtek Magyarországra, akik a lapok weboldalain egész nap folyamatosan tájékoztattak a voksolás lefolyásáról.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
***
