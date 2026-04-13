Cseh külügyminiszter: Orbán bukásával egy szövetségest veszített Prága

Karel Havlícek kormányfőhelyettes, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) kormányzó mozgalom alelnöke bejelentette, hogy már gratulált Magyar Péternek a „nagyarányú győzelemhez”. Orbán Viktor vereségét szerinte 16 évnyi kormányzás után az „anyag elfáradása” okozta.

A magyarországi parlamenti választásokat a cseh média rendkívüli érdeklődése kísérte. A közszolgálati Cseh Televíziónak három külön stábja dolgozott Budapesten, s a televízió egész vasárnap rendkívüli műsorokban, élő magyarországi bejelentkezésekkel foglalkozott a választásokkal. A nagyobb cseh újságok különtudósítókat küldtek Magyarországra, akik a lapok weboldalain egész nap folyamatosan tájékoztattak a voksolás lefolyásáról.