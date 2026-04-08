Szijjártót nem hívják többet az ATV-be?! – A külügyminiszter kíméletlenül leleplezte a balos sajtót (VIDEÓ)
Az Egyenes Beszéd vendége volt Szijjártó Péter.
Magyar Péter diplomáciai és politikusi alkalmatlanságát néhány óra leforgása alatt mutatta meg talán minden eddiginél világosabban. Ezt az ámokfutást még sokáig emlegetni fogják a közéletben.
„Több hozadéka is van annak, hogy J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke Budapestre látogatott. Az egyik mindenképpen az, hogy Magyar Péter legnagyobb félelme vált valóra, és mivel tapasztalatlan politikus(féle), ezt nem is tudja leplezni. Emiatt pedig olyan műsort láthatott az egész világ, ami még régen az Uborka adásaiban sem fordult elő.
Miről is van szó? A világ legnagyobb hatalmának alelnöke Budapestre jön és feltétlen támogatásáról biztosítja Orbán Viktort, sőt még maga Donald Trump is telefonon jelen volt a nagygyűlésen. Nem videóüzenetben, hanem telefonon, élőben. Ez akkora löketet ad egyrészt a bizonytalan szavazóknak, másrészt a Fidesz és a KDNP tartalékainak, hogy minden bizonnyal a kormánypártok felkenik a falra a Tisza Pártot vasárnap.
Magyar Péter diplomáciai és politikusi alkalmatlanságát néhány óra leforgása alatt mutatta meg talán minden eddiginél világosabban. Még le sem szállt Budapesten J. D. Vance, már fenyegető üzeneteket osztott meg a közösségi oldalán a Tisza Párt elnöke.
Ne merészeljen egyezkedni Orbán Viktorral, ne merészeljen megállapodni semmiben a két ország, mert egy hónap múlva már ő lesz itt a mindenható, aztán majd ő eldönti, hányszor süssön a nap és hány évszak legyen, meg mikor essen az eső. Ő majd akkor eldönti azt is, kivel és miről akar tárgyalni – mondjuk azt már München óta tudjuk, kikkel és miről akar egyezkedni.”
Az Egyenes Beszéd vendége volt Szijjártó Péter.
Fotó: Magyar Péter Facebook oldala