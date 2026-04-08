„Több hozadéka is van annak, hogy J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke Budapestre látogatott. Az egyik mindenképpen az, hogy Magyar Péter legnagyobb félelme vált valóra, és mivel tapasztalatlan politikus(féle), ezt nem is tudja leplezni. Emiatt pedig olyan műsort láthatott az egész világ, ami még régen az Uborka adásaiban sem fordult elő.

Miről is van szó? A világ legnagyobb hatalmának alelnöke Budapestre jön és feltétlen támogatásáról biztosítja Orbán Viktort, sőt még maga Donald Trump is telefonon jelen volt a nagygyűlésen. Nem videóüzenetben, hanem telefonon, élőben. Ez akkora löketet ad egyrészt a bizonytalan szavazóknak, másrészt a Fidesz és a KDNP tartalékainak, hogy minden bizonnyal a kormánypártok felkenik a falra a Tisza Pártot vasárnap.