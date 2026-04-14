Baloldali alkotmányjogász: Nem ismerni a Tisza terveit, Magyar Péternek önkorlátozást kell tanúsítania

Nem ismerjük a Tisza terveit. Az alkotmányos gondolkodás, az alkotmányos értékek tisztelete azt kívánja meg, hogy a közel korlátlan hatalommal rendelkező politikai erőnek is némi önkorlátozást kell tanúsítania – javasolt óvatosságot Magyar Péternek Majtényi László a Népszavának nyilatkozva a leendő miniszterelnök kétharmados felhatalmazásával kapcsolatban.

Az ismert baloldali alkotmányjogász szerint ettől függetlenül a magyar nép bölcsen döntött, amikor „a zsarnoki fideszes rendszer” leváltására szavazott. Majtényi úgy véli, jelenleg nincsenek konszolidált körülmények, ezért helyes volt a választók részéről az egyébként kockázatos kétharmados felhatalmazást megadni a Tiszának.