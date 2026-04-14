Baloldali alkotmányjogász: Nem ismerni a Tisza terveit, Magyar Péternek önkorlátozást kell tanúsítania

Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt
A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.
Majtényi László, miközben elismeri, hogy Magyar Péter gyorsan szeretne személyi változást az állami szervek élén, szerinte csakis olyan módon szabad alkotmányozni, ami időigényes.
Nem ismerjük a Tisza terveit. Az alkotmányos gondolkodás, az alkotmányos értékek tisztelete azt kívánja meg, hogy a közel korlátlan hatalommal rendelkező politikai erőnek is némi önkorlátozást kell tanúsítania – javasolt óvatosságot Magyar Péternek Majtényi László a Népszavának nyilatkozva a leendő miniszterelnök kétharmados felhatalmazásával kapcsolatban.
Az ismert baloldali alkotmányjogász szerint ettől függetlenül a magyar nép bölcsen döntött, amikor „a zsarnoki fideszes rendszer” leváltására szavazott. Majtényi úgy véli, jelenleg nincsenek konszolidált körülmények, ezért helyes volt a választók részéről az egyébként kockázatos kétharmados felhatalmazást megadni a Tiszának.
Szerinte evidencia, hogy a jelenlegi rendszert fel kell számolni, a felszámolás megvalósításakor viszont mértéktartóan kell eljárni.
Az alkotmányjogász mindenesetre több konkrét javaslattal is ellátta a leendő miniszterelnököt azzal kapcsolatban, szerinte hogyan kellene alkotmányozni.
„Az alkotmányjogász szerint azonnal el kellene kezdeni azt a munkát, amelynek célja Magyarország demokratikus és végleges alkotmányának a megalkotása. Ezzel végre megvalósulhatna egy olyan alkotmány, amilyenre Magyarország ezeréves történetében még soha nem volt példa” – írja a Népszava.
Majtényi szerint az alkotmányt állampolgári gyűléseken a társadalom bevonásával kellene megtárgyalni, végül pedig az alkotmány szövegét népszavazással kell megerősíteni.
Mindehhez először a parlamentnek kell döntést hoznia az alkotmányozási folyamat megindításáról – vázolta a kívánatosnak tartott eljárásrendet Majtényi László. Az alkotmány szövegének tervezetét hozzáértő szakemberek készítenék el, akik tisztában vannak a tartalmi és formai követelményekkel. A tervezetet aztán a néppel kellene megtárgyalni: községekben, városokban, állampolgári gyűléseken.
Időigényes, legjobb esetben is egy évig tartó procedúráról van szó – mondta Majtényi László,
miközben elismerte, Magyar Péter nyilván gyorsabban szeretne változást az állami szervek élén,
amihez viszont alkotmánymódosításra lenne szükség.
Kérdés, hogy Magyar Péter Brüsszel támogatásával a háta mögött mennyire akarja majd meghallgatni Majtényi László tanácsait.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton