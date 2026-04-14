alkotmányjogász tisza majtényi lászló Magyar Péter

Baloldali alkotmányjogász: Nem ismerni a Tisza terveit, Magyar Péternek önkorlátozást kell tanúsítania

2026. április 14. 14:58

Majtényi László, miközben elismeri, hogy Magyar Péter gyorsan szeretne személyi változást az állami szervek élén, szerinte csakis olyan módon szabad alkotmányozni, ami időigényes.

null

Nem ismerjük a Tisza terveit. Az alkotmányos gondolkodás, az alkotmányos értékek tisztelete azt kívánja meg, hogy a közel korlátlan hatalommal rendelkező politikai erőnek is némi önkorlátozást kell tanúsítania – javasolt óvatosságot Magyar Péternek Majtényi László a Népszavának nyilatkozva a leendő miniszterelnök kétharmados felhatalmazásával kapcsolatban.

Az ismert baloldali alkotmányjogász szerint ettől függetlenül a magyar nép bölcsen döntött, amikor „a zsarnoki fideszes rendszer” leváltására szavazott. Majtényi úgy véli, jelenleg nincsenek konszolidált körülmények, ezért helyes volt a választók részéről az egyébként kockázatos kétharmados felhatalmazást megadni a Tiszának.

Szerinte evidencia, hogy a jelenlegi rendszert fel kell számolni, a felszámolás megvalósításakor viszont mértéktartóan kell eljárni.

Az alkotmányjogász mindenesetre több konkrét javaslattal is ellátta a leendő miniszterelnököt azzal kapcsolatban, szerinte hogyan kellene alkotmányozni.

„Az alkotmányjogász szerint azonnal el kellene kezdeni azt a munkát, amelynek célja Magyarország demokratikus és végleges alkotmányának a megalkotása. Ezzel végre megvalósulhatna egy olyan alkotmány, amilyenre Magyarország ezeréves történetében még soha nem volt példa” – írja a Népszava.

Majtényi szerint az alkotmányt állampolgári gyűléseken a társadalom bevonásával kellene megtárgyalni, végül pedig az alkotmány szövegét népszavazással kell megerősíteni.

Mindehhez először a parlamentnek kell döntést hoznia az alkotmányozási folyamat megindításáról – vázolta a kívánatosnak tartott eljárásrendet Majtényi László. Az alkotmány szövegének tervezetét hozzáértő szakemberek készítenék el, akik tisztában vannak a tartalmi és formai követelményekkel. A tervezetet aztán a néppel kellene megtárgyalni: községekben, városokban, állampolgári gyűléseken.

Időigényes, legjobb esetben is egy évig tartó procedúráról van szó – mondta Majtényi László, 

miközben elismerte, Magyar Péter nyilván gyorsabban szeretne változást az állami szervek élén, 

amihez viszont alkotmánymódosításra lenne szükség.

Kérdés, hogy Magyar Péter Brüsszel támogatásával a háta mögött mennyire akarja majd meghallgatni Majtényi László tanácsait.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsel55
2026. április 14. 16:28
Ez alkotmány jógász, de egy nagy fasz, látszik hogy ek te balos komcsi.
csulak
2026. április 14. 16:09
porhintes az egesz, Poloska azt csinal amit bruszlebol parancsolnak
kbs-real
2026. április 14. 15:57
Vén hülye. A népnek ahhoz sincs esze, hogy egy választás tétjét felmérje, majd pont alkotmányszöveget fog megvitatni falugyűléseken. Szinte látom, ahogy Józsi, a traktoros felveszi az ünneplőt, és a kultúrházban megbírálja a tervezetet, mert az nem felel meg minden részletében a Montesquieu-i hatalommegosztás elvének, illetve mert nem teljesen koherens a jogalkotó, végrehajtó és igazságszolgáltató szervek kapcsolatát illetően.
cint04
•••
2026. április 14. 15:41 Szerkesztve
nincs ezzel gond lacibá'.. menni fog az gyorsan is 133 nap .. szerintem essetek gyorsan túl rajta, mert másfél év izmozás után amikor nem lesz pénz már mobilnetre sem és árvereznek a fűtésszámla miatt, már nem csak rizsföld lesz hanem szilvafa is...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!