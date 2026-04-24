„Az volna a legjobb, ha kapnánk úgy 200 milliárd forintot” – Karácsony Gergely gyorsan bejelentkezett Magyar Péternél

Nyilván jobban örültem volna, ha egy progresszív, baloldali-zöld koalíció nyeri a választást, de hát ilyen nem indult a választáson – véli a főpolgármester.
Hosszú interjút adott a 24.hu-nak a választás utáni első megszólalásában Karácsony Gergely, akinek a Tisza Párt győzelmével kapcsolatban két hipotézise van: generációs, nemzedéki lázadás történt, a másik pedig, hogy „a vidéki elitek fellázadtak a NER-rel szemben”.
A rendszerbontó koncertnek például elképesztő kisugárzása volt. Helyben is rengetegen voltak, de az ott fellépőknek mind, külön-külön egy párthoz mérhető rajongótábora van”
– jegyezte meg a városvezető, aki a választásokat megelőzően attól tartott, hogy a Tisza szavazatmennyisége nagyon erősen Budapestre és a vidéki nagyvárosokra fog koncentrálódni, és egyszerűen elfogy a támogatottsága azokban a billegő körzetekben, ahol eldől, hogy lesz-e kormányváltás.
„Tök őszintén mondom, hogy nincs” – válaszolta a főpolgármester arra a kérdésre, van-e benne neheztelés, rossz érzés, hogy végül nem neki és a baloldalnak sikerült leváltani a NER-t.
Nyilván jobban örültem volna, ha egy progresszív, baloldali-zöld koalíció nyeri a választást, de hát ilyen koalíció nem indult a választáson”
– tette hozzá.
Karácsony Gergely szerint a baloldal mindenhol válságban van: Közép-Európában praktikusan nincs baloldal, Nyugat-Európában pedig száz éve nem teljesítettek ilyen rosszul a szociáldemokraták. A világban jobboldali hegemónia uralkodik. A városvezető elmondta, biztos benne, hogy „anélkül a harc nélkül, amit a Fővárosi Önkormányzat az elmúlt hat évben derekasan vívott, nem lett volna kétharmad Budapesten, és anélkül nem lett volna kétharmad az országban sem”.
A kampánynak vége van, új időszak jön. Nagy tisztelettel javaslom a tiszásoknak, hogy hagyjuk abba azt a szappanoperát, amit olykor előadtunk, és amibe magam is néha belepörögtem”
– vetítette előre Karácsony Gergely, mit vár el a Fővárosi Közgyűlésben a jövőben.
Közölte azt is, hogy a Tisza Párt fővárosi munkáját nagy mértékben meghatározta az, hogy a 2026-os parlamenti választásra készültek, nagyon óvatosak voltak, kerülték a markáns véleménynyilvánítást.
Azt remélem, hogy erre az óvatosságra a továbbiakban nem lesz szükség, hiszen kétharmaddal vezetik az országot. Az első perctől kezdve azt mondom, hogy a főváros csak úgy tud működni, ha a Tisza ad egy főpolgármester-helyettest, és formálisan is felelősséget vállal a város irányításáért”
– emelte ki, majd elárulta, válságmenedzseli a várost. Kiemelte: amennyiben megnyílnak az EU-s források, és megszűnik a minket megfojtani akaró politika, akkor Budapest előtt óriási lehetőségek állnak.
A város pénzügyi helyzetével és a szociális hozzájárulással kapcsolatos kérdésre Karácsony azt válaszolta, az volt a cél, hogy valahogy kihúzzák a választásig. „Ezt sikerült elérni, ami egyáltalán nem volt magától értetődő”.
Nekem fideszes politikusok négyszemközt mindig elmondták, csodálják, hogy még nem döglöttünk meg. Most szó szerint idéztem valakit.
– fogalmazott.
Később úgy szólt, az lenne a legjobb nekik, ha kapnának úgy 200 milliárd forintot: „De ezt nem látom magam előtt”.
Visszatérve az országos politikára Karácsony Gergely arról is beszélt, nagyon eltolódott jobbra a politikai paletta. „Egyrészt van egy olyan választási rendszerünk, amely brutális logikát követel. Az emberek ezt a logikát megtanulták, és fegyelmezetten felsorakoztak egy párt mögé, ami teljesen racionális és helyes döntés volt, hiszen ez volt a feltétele annak, hogy ezt a 16 évet lezárjuk”.
A baloldal valójában soha sem tudta lelökni magáról az államszocialista hagyományt, emiatt elvesztették az eleven kapcsolatot a társadalommal. Ez bekövetkezett mindenhol Közép-Európában”
– folytán.
Kiemelte, a hagyományos baloldal nem ismerte fel, hogy a globalizáció miként írja fölül a nemzetállami keretekben jól működő egyensúlyt a tőke és a munka között. A globális szinten a tőke elmenekül máshova: a tőke mobilisabbá válik, mint a munka, ráadásul ökológiailag is fölzabálja a világunkat. Emiatt csak a globalizációkritikus baloldalnak lehet jövője.
A baloldali pártok eközben belesimultak a politikai fősodorba, ám, miután a szociális biztonság ígéretét nem tudják teljesíteni, irrelevánssá váltak”
– hangsúlyozta.
Karácsony Gergely szerint Magyarországon az intézményes baloldal megszűnt: „Most esélyt adnék arra, hogy jöjjenek a fiatalok, és építsék újra”.