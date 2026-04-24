„Az volna a legjobb, ha kapnánk úgy 200 milliárd forintot” – Karácsony Gergely gyorsan bejelentkezett Magyar Péternél

Később úgy szólt, az lenne a legjobb nekik, ha kapnának úgy 200 milliárd forintot: „De ezt nem látom magam előtt”.

Visszatérve az országos politikára Karácsony Gergely arról is beszélt, nagyon eltolódott jobbra a politikai paletta. „Egyrészt van egy olyan választási rendszerünk, amely brutális logikát követel. Az emberek ezt a logikát megtanulták, és fegyelmezetten felsorakoztak egy párt mögé, ami teljesen racionális és helyes döntés volt, hiszen ez volt a feltétele annak, hogy ezt a 16 évet lezárjuk”.

A baloldal valójában soha sem tudta lelökni magáról az államszocialista hagyományt, emiatt elvesztették az eleven kapcsolatot a társadalommal. Ez bekövetkezett mindenhol Közép-Európában”

– folytán.

Kiemelte, a hagyományos baloldal nem ismerte fel, hogy a globalizáció miként írja fölül a nemzetállami keretekben jól működő egyensúlyt a tőke és a munka között. A globális szinten a tőke elmenekül máshova: a tőke mobilisabbá válik, mint a munka, ráadásul ökológiailag is fölzabálja a világunkat. Emiatt csak a globalizációkritikus baloldalnak lehet jövője.