Ft
Ft
18°C
5°C
Ft
Ft
18°C
5°C
04. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza karácsony gergely Magyar Péter baloldal

„Az volna a legjobb, ha kapnánk úgy 200 milliárd forintot” – Karácsony Gergely gyorsan bejelentkezett Magyar Péternél

2026. április 24. 14:00

Nyilván jobban örültem volna, ha egy progresszív, baloldali-zöld koalíció nyeri a választást, de hát ilyen nem indult a választáson – véli a főpolgármester.

2026. április 24. 14:00
null

Hosszú interjút adott a 24.hu-nak a választás utáni első megszólalásában Karácsony Gergely, akinek a Tisza Párt győzelmével kapcsolatban két hipotézise van: generációs, nemzedéki lázadás történt, a másik pedig, hogy „a vidéki elitek fellázadtak a NER-rel szemben”. 

A rendszerbontó koncertnek például elképesztő kisugárzása volt. Helyben is rengetegen voltak, de az ott fellépőknek mind, külön-külön egy párthoz mérhető rajongótábora van”

– jegyezte meg a városvezető, aki a választásokat megelőzően attól tartott, hogy a Tisza szavazatmennyisége nagyon erősen Budapestre és a vidéki nagyvárosokra fog koncentrálódni, és egyszerűen elfogy a támogatottsága azokban a billegő körzetekben, ahol eldől, hogy lesz-e kormányváltás.

„Tök őszintén mondom, hogy nincs” – válaszolta a főpolgármester arra a kérdésre, van-e benne neheztelés, rossz érzés, hogy végül nem neki és a baloldalnak sikerült leváltani a NER-t.

Nyilván jobban örültem volna, ha egy progresszív, baloldali-zöld koalíció nyeri a választást, de hát ilyen koalíció nem indult a választáson”

– tette hozzá.

Karácsony Gergely szerint a baloldal mindenhol válságban van: Közép-Európában praktikusan nincs baloldal, Nyugat-Európában pedig száz éve nem teljesítettek ilyen rosszul a szociáldemokraták. A világban jobboldali hegemónia uralkodik. A városvezető elmondta, biztos benne, hogy „anélkül a harc nélkül, amit a Fővárosi Önkormányzat az elmúlt hat évben derekasan vívott, nem lett volna kétharmad Budapesten, és anélkül nem lett volna kétharmad az országban sem”.

A kampánynak vége van, új időszak jön. Nagy tisztelettel javaslom a tiszásoknak, hogy hagyjuk abba azt a szappanoperát, amit olykor előadtunk, és amibe magam is néha belepörögtem” 

– vetítette előre Karácsony Gergely, mit vár el a Fővárosi Közgyűlésben a jövőben. 

Közölte azt is, hogy a Tisza Párt fővárosi munkáját nagy mértékben meghatározta az, hogy a 2026-os parlamenti választásra készültek, nagyon óvatosak voltak, kerülték a markáns véleménynyilvánítást. 

Azt remélem, hogy erre az óvatosságra a továbbiakban nem lesz szükség, hiszen kétharmaddal vezetik az országot. Az első perctől kezdve azt mondom, hogy a főváros csak úgy tud működni, ha a Tisza ad egy főpolgármester-helyettest, és formálisan is felelősséget vállal a város irányításáért”

– emelte ki, majd elárulta, válságmenedzseli a várost. Kiemelte: amennyiben megnyílnak az EU-s források, és megszűnik a minket megfojtani akaró politika, akkor Budapest előtt óriási lehetőségek állnak.

A város pénzügyi helyzetével és a szociális hozzájárulással kapcsolatos kérdésre Karácsony azt válaszolta, az volt a cél, hogy valahogy kihúzzák a választásig. „Ezt sikerült elérni, ami egyáltalán nem volt magától értetődő”.

Nekem fideszes politikusok négyszemközt mindig elmondták, csodálják, hogy még nem döglöttünk meg. Most szó szerint idéztem valakit.

– fogalmazott.

Később úgy szólt, az lenne a legjobb nekik, ha kapnának úgy 200 milliárd forintot: „De ezt nem látom magam előtt”. 

Visszatérve az országos politikára Karácsony Gergely arról is beszélt, nagyon eltolódott jobbra a politikai paletta. „Egyrészt van egy olyan választási rendszerünk, amely brutális logikát követel. Az emberek ezt a logikát megtanulták, és fegyelmezetten felsorakoztak egy párt mögé, ami teljesen racionális és helyes döntés volt, hiszen ez volt a feltétele annak, hogy ezt a 16 évet lezárjuk”. 

A baloldal valójában soha sem tudta lelökni magáról az államszocialista hagyományt, emiatt elvesztették az eleven kapcsolatot a társadalommal. Ez bekövetkezett mindenhol Közép-Európában”

– folytán.

Kiemelte, a hagyományos baloldal nem ismerte fel, hogy a globalizáció miként írja fölül a nemzetállami keretekben jól működő egyensúlyt a tőke és a munka között. A globális szinten a tőke elmenekül máshova: a tőke mobilisabbá válik, mint a munka, ráadásul ökológiailag is fölzabálja a világunkat. Emiatt csak a globalizációkritikus baloldalnak lehet jövője.

A baloldali pártok eközben belesimultak a politikai fősodorba, ám, miután a szociális biztonság ígéretét nem tudják teljesíteni, irrelevánssá váltak”

– hangsúlyozta.

Karácsony Gergely szerint Magyarországon az intézményes baloldal megszűnt: „Most esélyt adnék arra, hogy jöjjenek a fiatalok, és építsék újra”.

 

 

Összesen 74 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
badzinga
2026. április 24. 16:40
Na te hiányoztál innen, te ingyenélő, munkakerülő. Budapest, válasszátok meg még 20 évre ezt a senkit. Mindegy, csak nehogy a fidesz legyen. Aztán, hadd döglődjön minden. Butapest.....
Válasz erre
0
0
pandalala
2026. április 24. 16:20
én húsz milliót szeretnék .... csak ...
Válasz erre
0
0
madre79
2026. április 24. 16:15
...és még mindig nem volt fogorvosnál! Nem futja rá?
Válasz erre
1
0
luisbathhelena
2026. április 24. 16:10
Ez az ostoba nyálasszájú óvodás kb semmit nem ért a világból, azt gügyögi g "győztünk" Kb 0 köze van hozzá. De azért az újabb 200 milliárdot ellopná. Ami itt épült az Tarlósnak+kormánynak köszönhető (mellesleg így is túl sok a bpi kormányköltés) Most jön a álom: kutyaszar, hajléktalanok, drogosok és migránosk (?- az eu nagyon nyomja)
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!